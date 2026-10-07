Цветы сохнут после включения отопления: не спешите поливать

Вспомните, что изменилось перед появлением повреждений. Начала работать батарея, горшок переставили ближе к стеклу, растение подкормили или несколько раз полили подряд? Такая последовательность событий полезнее попытки поставить диагноз по одному листу. Осмотрите весь куст. Если повреждения быстро появляются на нескольких листьях, разбираться с причиной нужно без промедления.

Листья теряют влагу, а корни восполняют её из грунта. При слишком сухом воздухе это равновесие может нарушаться, особенно у растений, которым нужна повышенная влажность. Однако похожие повреждения возникают и при пересушивании земляного кома, и при проблемах с корнями. Даже увядание бывает связано как с недостатком воды, так и с её избытком.

Проверьте грунт до следующего полива

Осторожно погрузите палец в доступное место у края горшка и оцените влажность ниже поверхности. Верхний слой может выглядеть сухим, пока глубже сохраняется достаточно воды. У небольшого горшка полезно также оценить вес: после просыхания он становится заметно легче. Со временем эта разница хорошо запоминается.

Универсальная глубина проверки не подходит всем растениям и ёмкостям. В большом горшке состояние верхнего слоя мало говорит о влажности всего кома. Учитывайте вид растения: папоротник и суккулент нельзя поливать по одинаковому правилу. Если земля ещё влажная, а листья вялые, дополнительная порция воды без выяснения причины особенно нежелательна. Не нужно и намеренно высушивать все растения до увядания.