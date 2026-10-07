Розы перед зимой: что сделать в октябре, а что категорически рано

В октябре возле роз легко совершить одну из самых неприятных осенних ошибок: решить, что зима уже близко, и начать готовить кусты к морозам слишком активно. Сильно обрезать, укутать, засыпать толстым слоем мульчи - кажется, что так растение будет надёжнее защищено.

На деле для роз важно не только что вы сделаете, но и когда. Пока земля ещё не промёрзла и сохраняется сравнительно тёплая погода, слишком раннее укрытие способно создать сырость, а сильная обрезка лишает куст части побегов ещё до того, как станет ясно, какие из них действительно пострадают зимой.

Поэтому октябрь - скорее месяц подготовки роз к зиме, чем окончательного укрытия.

Что нужно сделать с розами в октябре

1.Уберите больные листья и растительный мусор

Первое, что действительно стоит сделать сейчас, - привести куст и землю вокруг него в порядок.

Если на листьях заметны чёрные пятна, ржавчина или другие признаки заболевания, такие листья лучше собрать. Не оставляйте под кустом также поражённые опавшие листья.

Это уменьшает количество заражённого растительного материала, которое останется возле розы до весны. Перед зимним укрытием специалисты также рекомендуют очищать основание куста от листвы и мусора.

Здоровые листья специально обрывать с куста в начале октября не нужно: роза сама постепенно переходит в состояние покоя.

2. Прекратите подкормки, стимулирующие рост

Азотные удобрения осенью розам уже не нужны. Они способны стимулировать появление молодых мягких побегов, которые не успеют нормально подготовиться к морозам.

Поэтому октябрь - точно не время для навоза в качестве активной подкормки, мочевины и других богатых азотом удобрений.

В целом поздние подкормки, заставляющие растение снова активно расти, специалисты советуют исключить задолго до наступления зимы.

Если куст нормально рос весь сезон, специально «кормить его перед зимой» вообще необязательно.

3. Следите за влажностью земли

Осенняя сырость создаёт впечатление, что полив розам больше не нужен. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние почвы.

Если осень дождливая, дополнительная вода, конечно, не требуется. Но после продолжительного сухого периода розы желательно хорошо полить до промерзания земли.

Особенно это важно для недавно посаженных кустов. Роза должна войти в зиму не пересушенной. При этом воду лучше направлять под корень, а не постоянно мочить листья.

4. Уберите действительно повреждённые ветви

Полностью сухой, сломанный или явно больной побег можно удалить уже сейчас.

Можно также слегка укоротить чрезмерно длинные ветви, которые сильно раскачиваются ветром и могут расшатывать основание куста.

Но ключевое слово здесь - слегка.

Осенняя обрезка нужна прежде всего для безопасности куста, а не для формирования красивой кроны. Университет Миннесоты прямо рекомендует осенью ограничиваться повреждёнными и больными побегами, откладывая серьёзную формирующую обрезку на следующий сезон.

5. Закрепите длинные побеги

Особенно это касается плетистых роз.

Побеги, которые раскачиваются на осеннем ветру, лучше аккуратно привязать к опоре. Главное - не затягивать верёвку слишком сильно.

Если сорт требует зимнего пригибания, подготовку можно начинать постепенно, пока ветви сохраняют гибкость. На сильном холоде старые побеги становятся менее эластичными и легче ломаются.

А вот сильно обрезать розы в октябре - рано

Одна из самых распространённых ошибок - осенью превратить большой куст практически в несколько коротких веток.

Для большинства садовых роз такая обрезка сейчас не нужна.

Основную обрезку многих кустовых роз RHS рекомендует проводить в конце зимы или ранней весной. Именно тогда уже хорошо видно, какие части побегов пережили морозы, а какие необходимо удалить.

Если сильно укоротить куст осенью, а зимой часть оставшихся побегов дополнительно подмёрзнет, весной пространства для нормальной обрезки останется гораздо меньше.

Есть исключения: сроки зависят от группы роз. Например, у плетистых и рамблеров своя схема ухода. Поэтому правило «все розы осенью режем одинаково» изначально неверно.

Плотно укрывать розы тоже ещё рано

Это, пожалуй, самая важная октябрьская ошибка.

После первого холодного утра не стоит сразу заворачивать кусты в несколько слоёв материала или сооружать герметичное зимнее укрытие.

Роза должна сначала естественно перейти в состояние покоя.

Если накрыть её слишком рано, внутри укрытия при потеплении может стать тепло и сыро. Вместо защиты получится благоприятная среда для выпревания и болезней.

Специалисты Illinois Extension рекомендуют начинать полноценную зимнюю защиту только после сильных заморозков, когда большая часть листьев уже опала. Смысл укрытия - не согреть розу, а помочь ей оставаться в стабильном холодном состоянии без постоянного чередования оттепелей и промерзания.

Иными словами, первый заморозок ещё не означает, что розу пора запечатывать на зиму.

Когда окучивать основание куста

В холодном климате особенно уязвимым сортам действительно может понадобиться окучивание.

Но и здесь спешка не нужна.

Для чайно-гибридных, флорибунд и других менее зимостойких роз защитный холмик обычно делают после устойчивого похолодания, когда растение уже вошло в состояние покоя и земля начинает промерзать. В холодных регионах для защиты основания куста используют рыхлую землю или хорошо дренированный компост слоем примерно 20–30 см.

Важно: не сгребайте для этого землю прямо от корней розы. Так можно оголить часть корневой системы. Лучше принести дополнительную почву или компост.

А уже после промерзания защитного холмика сверху при необходимости добавляют сухие листья, лапник или другой воздушный утепляющий материал.

Не засыпайте розу мокрой листвой

Кажется логичным: листья бесплатные, их много, значит можно сразу набросать вокруг розы большую кучу.

Проблема начинается, если эта масса намокнет и слежится.

Для зимней защиты важен не просто толстый слой материала, а достаточно сухая и воздухопроницаемая среда. Постоянная сырость возле побегов повышает риск повреждений и болезней.

Поэтому сначала стоит дождаться подходящего момента для зимней защиты, а уже потом использовать сухую листву как дополнительный утепляющий слой.

А что делать с последними цветами?

Гоняться осенью за каждым увядшим цветком с секатором уже необязательно.

Напротив, к концу сезона постоянное удаление отцветших цветков прекращают и позволяют некоторым розам образовать плоды. Это один из естественных сигналов окончания сезона роста. Такой подход рекомендуют, в частности, специалисты Illinois Extension и Penn State.

Поэтому октябрьская роза не обязана выглядеть как идеально подстриженный выставочный куст. Сейчас у неё другая задача - постепенно подготовиться к зимнему покою.

Короткий чек-лист: что делать с розами в октябре

Уже можно:

убрать больные и опавшие листья;

вырезать сухие, сломанные и явно поражённые побеги;

закрепить длинные ветви от ветра;

поливать при сухой осени;

прекратить стимулирующие рост подкормки;

постепенно готовить плетистые розы к зимнему положению.

Пока рано:

сильно обрезать большинство кустовых роз;

укутывать куст после первого лёгкого заморозка;

делать герметичное зимнее укрытие;

засыпать непромёрзшую землю толстым мокрым слоем листвы;

стимулировать появление новых побегов удобрениями.

Главная задача октября - не «спрятать розу от зимы» как можно раньше. Наоборот, кусту нужно позволить естественно закончить сезон и закалиться.

Очистите посадки, защитите розы от ветра, следите за влажностью земли и не торопитесь с капитальным укрытием. Для многих роз несколько слишком ранних зимних процедур опаснее, чем несколько холодных осенних ночей.