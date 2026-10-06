Хризантема в горшке осенью: полив, обрезка и зимовка

Успех зависит и от того, сколько времени куст провёл в земле до холодов. Хризантема, высаженная весной, и только что купленное цветущее растение встречают зиму в разных условиях. Поэтому прежде, чем искать место на клумбе, стоит выяснить, что именно вы принесли домой и где сможете сохранить покупку. Подпишитесь на нас в Google Пышное осеннее цветение само по себе ничего не говорит о зимостойкости растения. По форме куста зимостойкость не определить

Компактная шаровидная крона и мелкие цветки не служат гарантией зимовки в открытом грунте. Среди садовых хризантем есть устойчивые сорта, но продаются и растения, рассчитанные прежде всего на сезонное оформление. Внешне они могут быть очень похожи. Ищите название сорта и сведения о допустимых зимних условиях. Общей надписи «хризантема» недостаточно. Если этикетки нет, полезнее уточнить происхождение растения у продавца, чем пытаться угадать его морозостойкость по размеру цветка. Настоящие зимостойкие сорта существуют, в том числе выведенные для холодного климата. Однако свойства одной серии нельзя переносить на все горшки, стоящие рядом на прилавке.

Даже садовому сорту нужно время на укоренение После пересадки корни должны освоить окружающую почву. У растения, высаженного весной, на это есть целый сезон. Поздней осенью времени значительно меньше, поэтому недавно посаженный куст уязвимее давно растущего на том же участке. В местности с мягкой долгой осенью ранняя высадка подходящего сорта может быть удачной. Если земля скоро промёрзнет, обещать тот же результат нельзя. Особенно рискованны низкое сырое место и тяжёлая почва, где после дождя задерживается вода. Не стоит и каждый год выкапывать взрослую хризантему, которая уже благополучно зимует в вашем саду. Её собственная история на участке полезнее общего совета для неизвестного покупного растения.

Бутоны важнее полностью раскрытой шапки Если покупка ещё впереди, посмотрите на куст вблизи. Для долгого осеннего цветения удобнее выбрать растение, у которого наряду с открытыми цветками остаются многочисленные бутоны. Полностью распустившийся куст эффектен сразу, но значительная часть его цветения уже позади. Листья должны держаться упруго, стебли не должны чернеть у основания. Проверьте грунт: пересохший лёгкий ком и постоянно мокрая земля с неприятным запахом одинаково нежелательны. Густые цветы способны скрыть состояние нижней части растения. У растения с бутонами остаётся запас цветения; заодно стоит осмотреть листья и основание стеблей.

Сначала проверьте горшок и полив Декоративная обёртка или кашпо без отверстий могут удерживать воду вокруг внутреннего горшка. При поливе снимайте такую оболочку или вынимайте растение из кашпо, давайте лишней воде стечь и только потом возвращайте его на место. Поливайте грунт, когда его поверхность начинает подсыхать. Не ждите, пока весь корневой ком станет сухим, но и не держите его постоянно залитым. Частота зависит от погоды, размера горшка и того, насколько быстро он теряет влагу. Под плотной цветочной шапкой землю бывает трудно увидеть. Направляйте воду к краю горшка под листья, чтобы она попадала к корням. Ежедневный полив по расписанию здесь менее полезен, чем короткая проверка влажности. Воду направляют на грунт, а после полива дают её излишкам свободно стечь.

Если сорт неизвестен, продумайте защищённую зимовку Для растения без подтверждённой зимостойкости осторожный вариант состоит в том, чтобы сохранить его в контейнере и убрать от морозов. Подойдёт светлое прохладное помещение, где температура остаётся положительной: закрытая веранда, подходящая теплица или другое подобное место. Слово «закрытая» само по себе ничего не гарантирует. Если на веранде ночью столько же градусов, сколько в саду, защиты от промерзания там нет. Проверить минимальную температуру можно обычным термометром. Неизвестный сорт не следует испытывать первым сильным морозом. Пока растение цветёт, его держат в подходящих светлых условиях и заранее переносят в защищённое место при опасном похолодании.

После цветения уход становится спокойнее У хризантемы, которую сохраняют в защищённом помещении, после окончания цветения можно укоротить стебли примерно до 20 см. Уберите сухие цветки и отмершие листья, не оставляйте их мокнуть на поверхности грунта. Дальше задача состоит в том, чтобы корни не промёрзли, не пересохли полностью и не стояли в воде. Полив сокращают по мере замедления роста, поддерживая грунт лишь слегка влажным. Горшок нужно время от времени осматривать, а не убирать до весны без проверки. Тёплая комната рядом с батареей плохо подходит для прохладной зимовки. Если есть только жилое помещение, выбирайте самое светлое и прохладное доступное место, но учитывайте, что сохранить куст до следующего сезона в таких условиях сложнее. Так готовят к хранению куст в защищённом помещении; для зимовки в грунте правила обрезки другие.

Куст в саду не нужно обрезать по той же схеме У зимостойкой хризантемы, остающейся на клумбе, старые стебли обычно сохраняют до весны. Они дают дополнительную защиту, а основную расчистку проводят, когда начинается новый рост. После устойчивого похолодания корневую зону при необходимости защищают рыхлой мульчей. Растение не должно оказаться под плотной мокрой массой из слежавшихся листьев. Защита от зимней сырости особенно важна там, где оттепели чередуются с заморозками. Небольшой горшок на открытой площадке промерзает иначе, чем почва на клумбе. Даже зимостойкость сорта не означает, что его можно без подготовки оставить в любой ёмкости на всю зиму.

Весной не спешите выставлять растение под заморозки С появлением нового роста полив постепенно увеличивают и обеспечивают хорошее освещение. Перед пересадкой на постоянное место хризантему приучают к улице постепенно, сначала вынося в защищённое место на непродолжительное время. Срок высадки зависит от погоды и сорта. Растение, зимовавшее под защитой, не стоит сразу оставлять на ночь под ожидаемый мороз. Для клумбы выбирают солнечное место с хорошим отводом воды.