Обрезать ли клубнику в октябре: какие листья лучше сохранить

Осенью клубничная грядка редко выглядит аккуратно: наружные листья краснеют и ложатся на землю, между кустами остаются усы, на старых черешках сохнут отжившие листья. Возникает желание срезать всё разом и закончить уборку. Но в октябре такая стрижка может лишить растения здоровой листвы перед зимовкой.
Совет скашивать клубнику после урожая существует, только относится он к другому времени и подходит не всем посадкам. Осенью полезнее осмотреть кусты и убрать то, что действительно отмерло или поражено. Зелёный центр розетки сохраняют: от его состояния зависит, как растение встретит весну.
Почему летнюю обрезку нельзя переносить на октябрь
У обычной клубники, которая даёт один основной урожай за сезон, обновление посадок проводят вскоре после окончания плодоношения. В некоторых схемах ухода старую листву скашивают, оставляя неповреждёнными рожки. Затем растения должны успеть нарастить новые листья.
К осени условия меняются: дни становятся короче, рост замедляется, до холодов остаётся меньше времени. Пропущенную летнюю работу нельзя считать подходящей для любого более позднего месяца.
У такой клубники в конце лета и начале осени формируются цветочные почки будущего урожая. Здоровая листва в этот период нужна растению. Срезать её ради ровной грядки означает вмешаться в подготовку к следующему сезону.
Сердечко нужно сохранить целым
Посмотрите в центр куста. Молодые листья появляются из короткой плотной части растения, которую садоводы называют рожком; центральную точку роста обычно называют сердечком. Рядом сходятся многочисленные черешки, поэтому при сплошной стрижке легко задеть лишнее.
Не проводите лезвиями через весь пучок у самой земли. Если требуется удалить отдельный лист, сначала найдите его черешок и убедитесь, что не захватываете молодую центральную часть.
Оголившиеся корни можно осторожно прикрыть землёй. Само сердечко засыпать нельзя: глубоко погребённая точка роста тоже создаёт проблемы. Чистая грядка не должна получаться ценой повреждения или заглубления куста.
Какие листья действительно стоит убрать
В первую очередь убирают полностью засохшие листья, сломанные черешки и загнивающие остатки. Если лист отмер целиком, он уже не помогает растению. Его можно аккуратно срезать, не выдёргивая и не расшатывая куст.
С листьями, на которых есть выраженные признаки поражения, поступают выборочно. Несколько явно повреждённых листьев можно удалить, но массовая пятнистость требует разобраться в причине. Облысевшая после уборки грядка сама по себе не становится здоровой.
Удобнее работать небольшими острыми ножницами в сухую погоду. Не нужно срезать вплотную к рожку: оставьте короткий участок черешка и не пытайтесь вычистить основание до гладкой поверхности. Срезанные подозрительные остатки сразу уберите с грядки.
Красный лист не всегда болен
При похолодании старые листья клубники могут приобретать красноватые и бронзовые оттенки. Одной перемены цвета недостаточно, чтобы объявить растение больным и срезать всю листву.
Оценивайте состояние листа целиком и то, что происходит на грядке. Равномерная осенняя окраска, отдельные подозрительные пятна и мокнущая разрушающаяся ткань требуют разного внимания. Если по внешнему виду причина непонятна, лучше сохранить фотографию и уточнить диагноз, чем проводить сильную обрезку наугад.
Усы убирают без рывков
Если размножение не планируется, лишние усы можно срезать. Они быстро связывают соседние кусты и загущают посадку, а укоренившиеся розетки уже становятся самостоятельными растениями.
Не вытягивайте всю цепочку из земли одним движением: вместе с усом можно потревожить корни материнского куста. Сначала перережьте соединение, затем отдельно решите, какие молодые розетки оставить.
Позднюю пересадку оценивают по климату и времени до промерзания почвы. Наличие удобного свободного места ещё не означает, что маленький куст успеет там укорениться.
Для ремонтантной клубники нужна отдельная оговорка
Ремонтантные сорта способны продолжать цветение и плодоношение осенью. Их нельзя автоматически обрабатывать по схеме летнего обновления обычной клубники. Пока растение растёт и отдаёт ягоды, его здоровые листья продолжают работать.
Удаляйте отмершие и явно поражённые части, а не всю зелёную массу. Способ зимовки подбирают по сорту и месту выращивания. Куст в небольшом подвесном горшке защищён от мороза иначе, чем растение в открытой земле.
Если название сорта неизвестно, отсутствие ягод именно сегодня не доказывает, что перед вами обычная однократно плодоносящая клубника. В октябре это ещё один довод в пользу осторожной выборочной уборки.
Зимнее укрытие не кладут только потому, что пришёл октябрь
Клубника должна постепенно приспособиться к похолоданию. Укрывать ещё активно растущие кусты толстым зимним слоем слишком рано нежелательно. При этом ждать сильного бесснежного мороза тоже не стоит: срок определяют по погоде и состоянию растений.
В холодном климате для зимней защиты используют чистую рыхлую солому без семян сорняков. Её раскладывают после закаливания растений и устойчивого похолодания. На обычной грядке начальный слой часто составляет около 8–12 см, затем он оседает; на высоких грядках условия требуют отдельной оценки.
Плотная мокрая масса опавших листьев не равноценна соломе. Она слёживается и удерживает лишнюю влагу. Весной зимний слой постепенно отводят от начинающих расти кустов, сохраняя возможность защитить посадку при возвратном холоде.
Если листья уже срезаны
Обрезанный куст не обязательно погибнет. Многое зависит от того, сохранилось ли сердечко, насколько здоровы корни и сколько подходящей для роста погоды ещё осталось.
Прекратите дальнейшую стрижку, не тревожьте розетки повторной пересадкой и следите, чтобы земля не пересыхала полностью. Если дождей достаточно, дополнительный полив не нужен.
Попытка срочно компенсировать потерю листьев большой дозой удобрения не даёт гарантии восстановления до холодов. Зимнюю защиту организуйте в подходящий срок, а весной оцените, какие кусты начали новый рост.
После разумной осенней уборки клубничная грядка не обязана выглядеть совершенно одинаковой: на ней останутся молодые зелёные листья, часть старой здоровой листвы и кусты разного размера. Это нормальное состояние живой посадки перед зимой.
Проверять результат стоит по другому признаку: удалены отмершие остатки, сердечки целы, корни прикрыты почвой, а растения не лишились всей зелени. Именно такую грядку имеет смысл готовить к холодам.