Обрезать ли клубнику в октябре: какие листья лучше сохранить

Осенью клубничная грядка редко выглядит аккуратно: наружные листья краснеют и ложатся на землю, между кустами остаются усы, на старых черешках сохнут отжившие листья. Возникает желание срезать всё разом и закончить уборку. Но в октябре такая стрижка может лишить растения здоровой листвы перед зимовкой. Совет скашивать клубнику после урожая существует, только относится он к другому времени и подходит не всем посадкам. Осенью полезнее осмотреть кусты и убрать то, что действительно отмерло или поражено. Зелёный центр розетки сохраняют: от его состояния зависит, как растение встретит весну. Подпишитесь на нас в Google

Почему летнюю обрезку нельзя переносить на октябрь У обычной клубники, которая даёт один основной урожай за сезон, обновление посадок проводят вскоре после окончания плодоношения. В некоторых схемах ухода старую листву скашивают, оставляя неповреждёнными рожки. Затем растения должны успеть нарастить новые листья. К осени условия меняются: дни становятся короче, рост замедляется, до холодов остаётся меньше времени. Пропущенную летнюю работу нельзя считать подходящей для любого более позднего месяца. У такой клубники в конце лета и начале осени формируются цветочные почки будущего урожая. Здоровая листва в этот период нужна растению. Срезать её ради ровной грядки означает вмешаться в подготовку к следующему сезону.

Сердечко нужно сохранить целым Посмотрите в центр куста. Молодые листья появляются из короткой плотной части растения, которую садоводы называют рожком; центральную точку роста обычно называют сердечком. Рядом сходятся многочисленные черешки, поэтому при сплошной стрижке легко задеть лишнее. Не проводите лезвиями через весь пучок у самой земли. Если требуется удалить отдельный лист, сначала найдите его черешок и убедитесь, что не захватываете молодую центральную часть. Оголившиеся корни можно осторожно прикрыть землёй. Само сердечко засыпать нельзя: глубоко погребённая точка роста тоже создаёт проблемы. Чистая грядка не должна получаться ценой повреждения или заглубления куста. При уборке сохраняют центральную точку роста и молодые листья.

Какие листья действительно стоит убрать В первую очередь убирают полностью засохшие листья, сломанные черешки и загнивающие остатки. Если лист отмер целиком, он уже не помогает растению. Его можно аккуратно срезать, не выдёргивая и не расшатывая куст. С листьями, на которых есть выраженные признаки поражения, поступают выборочно. Несколько явно повреждённых листьев можно удалить, но массовая пятнистость требует разобраться в причине. Облысевшая после уборки грядка сама по себе не становится здоровой. Удобнее работать небольшими острыми ножницами в сухую погоду. Не нужно срезать вплотную к рожку: оставьте короткий участок черешка и не пытайтесь вычистить основание до гладкой поверхности. Срезанные подозрительные остатки сразу уберите с грядки. Полностью сухой наружный лист можно удалить отдельно, сохранив живую часть куста.

Красный лист не всегда болен При похолодании старые листья клубники могут приобретать красноватые и бронзовые оттенки. Одной перемены цвета недостаточно, чтобы объявить растение больным и срезать всю листву. Оценивайте состояние листа целиком и то, что происходит на грядке. Равномерная осенняя окраска, отдельные подозрительные пятна и мокнущая разрушающаяся ткань требуют разного внимания. Если по внешнему виду причина непонятна, лучше сохранить фотографию и уточнить диагноз, чем проводить сильную обрезку наугад.

Усы убирают без рывков Если размножение не планируется, лишние усы можно срезать. Они быстро связывают соседние кусты и загущают посадку, а укоренившиеся розетки уже становятся самостоятельными растениями. Не вытягивайте всю цепочку из земли одним движением: вместе с усом можно потревожить корни материнского куста. Сначала перережьте соединение, затем отдельно решите, какие молодые розетки оставить. Позднюю пересадку оценивают по климату и времени до промерзания почвы. Наличие удобного свободного места ещё не означает, что маленький куст успеет там укорениться.

Для ремонтантной клубники нужна отдельная оговорка Ремонтантные сорта способны продолжать цветение и плодоношение осенью. Их нельзя автоматически обрабатывать по схеме летнего обновления обычной клубники. Пока растение растёт и отдаёт ягоды, его здоровые листья продолжают работать. Удаляйте отмершие и явно поражённые части, а не всю зелёную массу. Способ зимовки подбирают по сорту и месту выращивания. Куст в небольшом подвесном горшке защищён от мороза иначе, чем растение в открытой земле. Если название сорта неизвестно, отсутствие ягод именно сегодня не доказывает, что перед вами обычная однократно плодоносящая клубника. В октябре это ещё один довод в пользу осторожной выборочной уборки.

Зимнее укрытие не кладут только потому, что пришёл октябрь Клубника должна постепенно приспособиться к похолоданию. Укрывать ещё активно растущие кусты толстым зимним слоем слишком рано нежелательно. При этом ждать сильного бесснежного мороза тоже не стоит: срок определяют по погоде и состоянию растений. В холодном климате для зимней защиты используют чистую рыхлую солому без семян сорняков. Её раскладывают после закаливания растений и устойчивого похолодания. На обычной грядке начальный слой часто составляет около 8–12 см, затем он оседает; на высоких грядках условия требуют отдельной оценки. Плотная мокрая масса опавших листьев не равноценна соломе. Она слёживается и удерживает лишнюю влагу. Весной зимний слой постепенно отводят от начинающих расти кустов, сохраняя возможность защитить посадку при возвратном холоде. Так выглядит зимняя защита после похолодания; это не указание укрывать зелёные кусты в начале октября.

Если листья уже срезаны Обрезанный куст не обязательно погибнет. Многое зависит от того, сохранилось ли сердечко, насколько здоровы корни и сколько подходящей для роста погоды ещё осталось. Прекратите дальнейшую стрижку, не тревожьте розетки повторной пересадкой и следите, чтобы земля не пересыхала полностью. Если дождей достаточно, дополнительный полив не нужен. Попытка срочно компенсировать потерю листьев большой дозой удобрения не даёт гарантии восстановления до холодов. Зимнюю защиту организуйте в подходящий срок, а весной оцените, какие кусты начали новый рост.