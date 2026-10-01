Туя побурела изнутри: когда это нормально, а когда уже нет

Снаружи туя выглядит зелёной, но стоит раздвинуть веточки, как возле ствола обнаруживается рыжевато-бурая хвоя. Часть её уже осыпается. Перед зимой такая находка особенно тревожит: хочется скорее купить средство от болезней, подкормить растение или вырезать всё сухое. Однако начинать с обработки не стоит.

Внутренняя старая хвоя может буреть и опадать естественным образом. Если при этом наружные приросты сохраняют здоровый вид, ситуация часто не требует лечения. Совсем другое дело, когда сохнут концы ветвей, целая сторона или вся туя. Поэтому первая проверка довольно простая: важно не только увидеть коричневый цвет, но и понять, где именно он появился.

Внутренняя старая хвоя может буреть при естественном обновлении. Одной этой детали недостаточно для полной оценки здоровья туи.

Старая хвоя не остаётся зелёной навсегда

Вечнозелёная туя тоже обновляет листву. Старые участки внутри кроны могут желтеть, затем становиться золотисто-коричневыми или рыжеватыми и осыпаться. Такое сезонное обновление часто начинается ещё в сентябре или октябре, а во время ноябрьской уборки садовод просто впервые заглядывает внутрь.

При обычном обновлении изменение затрагивает прежде всего старую внутреннюю часть, а не весь молодой наружный прирост. Но правило «внутри коричневое, значит всё хорошо» не даёт полной гарантии. Посмотрите на растение целиком: сохраняется ли зелёная внешняя поверхность, не увеличивается ли повреждённый участок, не сохнут ли отдельные ветви от основания до кончиков.

Побурение концов ветвей требует другой проверки

Если цвет меняется на молодых наружных веточках, не списывайте это автоматически на осеннее обновление. Причины бывают разными: пересыхание, проблемы с корнями, повреждение ветвей, болезни и вредители. Один и тот же общий вид может скрывать совершенно разные проблемы.

Обратите внимание на расположение повреждения. Пострадала только сторона возле дороги или весь ряд? Изменился один куст, недавно посаженный на замену, или все растения одновременно? Есть ли живые зелёные участки на той же ветви? Такие подробности помогают выяснить причину. Фотография только одного бурого кончика обычно рассказывает меньше, чем снимок всей туи вместе с местом её посадки.

Не стоит называть любое осеннее побурение «зимним ожогом». Типичное зимнее иссушение проявляется после соответствующих условий, нередко к концу зимы и весной. Если повреждение появилось раньше, нужно учитывать и другие причины.

Посмотрите, нет ли дополнительных признаков

Пятнистое пожелтение, отмирающие молодые веточки, необычные наросты или заметные скопления вредителей требуют внимания. Но случайная паутина ещё не доказывает наличие паутинного клеща. Сначала нужно увидеть самого вредителя или характерные следы его деятельности, при необходимости с помощью увеличения.

Для консультации снимите тую целиком, границу между зелёной и бурой частью и несколько повреждённых веточек крупно. Запишите, когда начались изменения, была ли засуха, пересадка или обработка рядом с растением. До определения причины универсальное опрыскивание «от всего» может оказаться лишним, а полезное время уйдёт на неподходящую процедуру.

Проверьте почву под мульчей

Влажность проверяют под мульчей, бережно, без перекапывания корней.

Осенний дождь не всегда означает, что корневая зона достаточно увлажнена. Особенно внимательно проверяют недавно посаженные туи: состояние их корневого кома может отличаться от земли вокруг. Осторожно отодвиньте немного мульчи и оцените влажность почвы в нескольких точках, не перекапывая корни.

Если земля сухая, а почва ещё не промёрзла, полив может быть нужен и в ноябре. Воду подают медленно, в корневую зону, позволяя ей впитаться. Норму выбирают по размеру растения, почве и фактической влажности, а не по универсальному совету вылить одинаковое количество вёдер под каждую тую.

Когда земля долго остаётся мокрой, дополнительный полив не поможет. Застой воды и нехватка воздуха у корней тоже способны приводить к ухудшению состояния хвойных. Поэтому сухую и переувлажнённую тую нельзя «спасать» одной процедурой. Мульчу после проверки возвращают на место, оставляя основание ствола свободным, без плотного холмика коры.

Не вычищайте крону до голых ветвей

Свободно осыпающуюся сухую хвою можно осторожно убрать рукой в перчатке. Не нужно выдирать всё, что кажется коричневым, прочёсывать крону жёсткими граблями или вытряхивать её сильным сгибанием ветвей. Сухая хвоя и живая древесина рядом с ней не одно и то же.

Особенно рискованна стрижка глубоко в старую часть кроны. Восстановление зелени на оголённых участках у хвойных ограничено и зависит от растения; рассчитывать, что туя быстро закроет вырезанную дыру, нельзя. Из-за внутреннего сезонного опадения не стоит превращать плотную зелёную поверхность в редкий каркас.

Явно сломанную ветвь и настоящую болезнь рассматривают отдельно. Сомнительный побег лучше сначала осмотреть, а не срезать вместе со всеми соседними. Основную формирующую стрижку не нужно добавлять к ноябрьской уборке только потому, что секатор уже оказался в руках.

Подкормка не возвращает жизнь отмершей хвое

Если растение избавляется от старой хвои, удобрение не остановит её естественное отмирание. Если проблема в переувлажнении, недостатке воды или повреждённых корнях, подкормка тоже не заменит устранения причины. Сам по себе коричневый цвет не доказывает нехватку магния, железа или другого элемента.

Поэтому сначала разберитесь с местом посадки, состоянием корневой зоны и характером повреждения. Покупать несколько средств одновременно неудобно ещё и потому, что потом трудно понять, на что растение отреагировало. При быстром ухудшении состояния полезнее обратиться за определением причины, чем последовательно пробовать всё с этикеткой «для хвойных».

На открытом месте может пригодиться экран от ветра

Экран стоит отдельно от кроны. Его задача уменьшить воздействие ветра и зимнего солнца, а не вылечить сухую хвою.

Зимняя защита решает отдельную задачу. Ветер и солнце усиливают потерю влаги, а из промёрзшей земли корни не могут восполнить её достаточно быстро. В открытом месте, особенно для недавно посаженного растения, может пригодиться защитный экран. Он уменьшает воздействие ветра и солнца, но не лечит уже возникшее побурение.

Мешковину или подходящий дышащий материал закрепляют на опорах со стороны сильного ветра и зимнего солнца, оставляя расстояние до ветвей. Не нужно стягивать крону в плотный мешок. На иллюстрации верх открыт, а ткань стоит отдельно от растения. Необходимость такой защиты зависит от участка и зимостойкости сорта: укутывать весь ряд взрослых туй только из-за календарного ноября незачем.

Перед уходом из сада сделайте фотографию с одной и той же точки, чтобы позже можно было сравнить изменения. Если внешняя крона остаётся зелёной, а внутри постепенно осыпается старая хвоя, наблюдение полезнее немедленного набора обработок. При появлении новых крупных бурых участков или усыхании целого растения ждать весны без выяснения причины не стоит.

Нормальное обновление хвои не требует «лечения до зелёного цвета». Осмотр нужен для другого: отличить его от проблемы, которой действительно надо заняться. Для этого важнее место побурения, состояние земли и развитие изменений, чем один тревожный цвет внутри куста.