Октябрь уже близко: 8 работ в саду, которые лучше закончить до первых серьезных холодов

Сентябрь заканчивается, но закрывать садовый сезон еще рано. Именно сейчас есть несколько работ, которые лучше не переносить на тот момент, когда ночные температуры начнут регулярно приближаться к нулю, земля станет холодной и сырой, а осенние дожди превратят участок в место, где уже ничего не хочется делать.

При этом спешить и готовить сад к зиме «одним махом» тоже не стоит. Некоторые растения еще продолжают вегетацию, на грядках остается урожай, а слишком раннее укрытие способно принести больше вреда, чем пользы.

Вот 8 работ в саду в конце сентября, которые стоит поставить в начало списка.

1.Соберите урожай, который плохо переносит холод

Первое, что стоит проверить перед похолоданием, - грядки и теплицу.

Теплолюбивые овощи не стоит испытывать первыми серьезными холодами. В первую очередь это касается:

огурцов;

кабачков;

тыкв;

перцев;

баклажанов;

оставшихся томатов.

Особое внимание - прогнозу ночной температуры. Если приближается холодная ночь, лучше снять зрелые и достигшие нормального размера плоды заранее.

Зеленые помидоры вовсе не обязательно оставлять на кусте до последнего. Томаты, достигшие нормального размера и начавшие светлеть, способны дозревать в помещении.

А вот с холодостойкими культурами такой спешки обычно нет. Морковь, пастернак, порей и некоторые другие овощи выдерживают прохладную осеннюю погоду значительно лучше.

Главная ошибка: ориентироваться только на календарь. В конце сентября важнее прогноз погоды именно для вашего участка.

2. Наведите порядок в теплице

После томатов, огурцов и перцев в теплице остается довольно много растительных остатков. Оставлять их там до весны - плохая идея.

Уберите отплодоносившие растения, опавшие листья, подвязочный материал и остатки плодов. Особенно тщательно соберите все, на чем заметны пятна, налет, гниль или другие признаки болезней.

После уборки можно вымыть внутренние поверхности теплицы и очистить инвентарь.

Но не нужно превращать осеннюю уборку в тотальную «стерилизацию» почвы сильными средствами без необходимости. Главная задача - удалить потенциально зараженные остатки и оставить теплицу чистой.

3. Не отправляйте больные растения в обычный компост

Осенняя уборка участка часто заканчивается огромной кучей ботвы. И здесь легко совершить ошибку: сложить туда вообще все.

Здоровые растительные остатки вполне могут стать материалом для компоста. Но листья и побеги с явными признаками серьезных болезней лучше отделить.

Особенно насторожить должны выраженные пятнистости, гнили, сильный грибной налет и явно пораженные части растений.

Что делать с такими остатками, зависит от местных правил обращения с зелеными отходами. Их можно удалить с участка разрешенным способом.

И не стоит автоматически сжигать садовые отходы: во многих местах это ограничено или запрещено.

4. Обновите мульчу - но не заваливайте растения «с головой»

Осенью мульча особенно полезна: она уменьшает резкие колебания температуры почвы и помогает сохранять более стабильные условия вокруг корней.

Подойдут, в зависимости от растений:

компост;

измельченная кора;

древесная щепа;

сухая здоровая листва;

другие подходящие органические материалы.

Но есть важное правило: мульча должна лежать вокруг растения, а не вплотную к стволу или основанию побегов.

Если навалить влажный материал прямо на корневую шейку или ствол дерева, там дольше сохраняется сырость. Поэтому вокруг стволов лучше оставить небольшой свободный круг.

Для молодых посадок мульчирование особенно полезно перед зимой: их корневая система еще не так хорошо развита, как у взрослых растений.

5. Используйте время для осенних посадок

Прохладная погода и еще не промерзшая почва делают осень подходящим временем для многих посадок.

В конце сентября и начале октября, в зависимости от местного климата и погоды, можно заниматься посадкой некоторых деревьев и кустарников, а также весеннецветущих луковичных.

Тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие весенние луковичные как раз нуждаются в холодном периоде, чтобы весной начать новый цикл развития.

Но здесь есть простое правило: чем ближе настоящие холода, тем внимательнее нужно относиться к срокам.

Деревьям и кустарникам после посадки требуется время, чтобы адаптироваться до промерзания земли. После посадки их нужно хорошо полить, даже если погода кажется достаточно сырой.

6. Подготовьте молодые растения к первой зиме

Особого внимания заслуживает все, что было посажено в этом году.

Проверьте молодые деревья, кустарники и многолетники. Убедитесь, что они хорошо закреплены в земле, а почва вокруг корней не пересохла.

Молодые деревья при необходимости можно защитить от грызунов специальными защитными сетками или экранами для стволов.

А вот укутывать все растения плотным материалом уже в сентябре не нужно. Слишком раннее зимнее укрытие при теплой и влажной погоде способно создать сырость и плохую вентиляцию.

Сейчас задача не «запечатать» сад до весны, а подготовить растения к моменту, когда защита действительно понадобится.

7. Не убирайте сад слишком тщательно

Осенью особенно хочется срезать все сухие стебли, собрать каждый лист и оставить участок идеально чистым. Но саду такая стерильность не всегда нужна.

Здоровую опавшую листву можно использовать как органический материал там, где это уместно. Сухие стебли некоторых многолетников можно оставить до весны: они задерживают снег, а часть полых стеблей и растительных остатков служит зимним убежищем для полезных насекомых.

Поэтому действует простой принцип:

больное - убираем, здоровое - оцениваем прежде, чем выбрасывать.

Исключение - толстый слой мокрой листвы на газоне. Его лучше убрать или измельчить: плотный влажный ковер перекрывает траве свет и воздух.

8. Приведите в порядок садовый инвентарь

Эту работу чаще всего откладывают до весны - и весной обнаруживают ржавый секатор, тупую лопату и засохшую землю на инструментах.

Пока сезон еще не закончился окончательно:

очистите лопаты, вилы и тяпки от земли;

вымойте и просушите инструмент;

осмотрите секаторы и садовые ножницы;

заточите режущие кромки при необходимости;

проверьте рукоятки;

уберите инструмент в сухое место.

Особенно важно очищать секаторы после работы с больными растениями. Инструмент, которым обрезали пораженные ветви, стоит продезинфицировать перед использованием на здоровых растениях.

Что пока делать рано

Есть несколько осенних работ, с которыми, наоборот, лучше не торопиться.

Не нужно заранее плотно укрывать все растения на зиму, проводить сильную обрезку без необходимости или прекращать следить за влажностью почвы только потому, что наступила осень.

Свежепосаженные деревья, кустарники и многолетники могут нуждаться в воде вплоть до устойчивого похолодания, особенно если осень выдалась сухой.

И не забывайте: первые прохладные ночи и окончание садового сезона - не одно и то же.

Короткий чек-лист на последние дни сентября

Перед октябрем стоит проверить:

✓ собраны ли теплолюбивые овощи перед похолоданием;

✓ убрана ли отплодоносившая ботва из теплицы;

✓ отделены ли больные растительные остатки;

✓ обновлена ли мульча там, где она нужна;

✓ закончены ли запланированные осенние посадки;

✓ проверены ли молодые деревья и кустарники;

✓ убрана ли с газона плотная мокрая листва;

✓ очищен ли основной садовый инструмент.

Осенью саду обычно требуется не генеральная уборка, а несколько своевременных действий. Если закончить основные работы до устойчивых холодов, растения встретят зиму подготовленными, а весной не придется начинать сезон с исправления того, что можно было спокойно сделать еще в сентябре.