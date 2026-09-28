Летние цветы отцвели: 5 сочетаний для красивых осенних кашпо

К концу сентября летние посадки в горшках часто теряют вид: цветков становится меньше, стебли вытягиваются, между ними проступает земля. Освободившееся кашпо можно заново собрать из растений, которым подходит прохладная погода. В такой композиции особенно хорошо видны детали, прежде незаметные за обильным цветением: оттенок листьев, рисунок розетки, тонкие изгибы трав.

Для удачного сочетания мало подобрать красивую палитру. Соседям нужны похожие условия, иначе один куст будет страдать от сырости, пока другому недостаёт воды. Эти пять вариантов рассчитаны на разные места у дома: от солнечной террасы до светлого крыльца в полутени. Выберите подходящий по освещению, а затем подберите растения нужного размера. Подпишитесь на нас в Google

Осенние посадки можно подобрать и для солнечной террасы, и для светлого крыльца в полутени.

Сначала подготовьте горшок Уберите остатки летней посадки, вымойте ёмкость и проверьте отверстия в дне. Именно через них уходит лишняя вода. Слой камней не заменяет отверстия и не обязателен на дне горшка. Красивое кашпо с глухим дном используйте как внешний чехол: внутрь поставьте посадочный горшок с отверстиями, а после дождя и полива сливайте накопившуюся воду. Нужен свежий субстрат для контейнеров, подобранный под растения. Размер ёмкости определяйте по корневым комам: они должны помещаться без сдавливания, с местом для грунта между ними. Диаметры ниже служат ориентиром для небольших покупных экземпляров. Чаша тоже должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить их корни целиком. Сначала расставьте растения прямо в магазинных горшках и посмотрите на композицию с того места, откуда будете её видеть. Затем выньте их, посадите на прежнюю глубину, заполните промежутки и полейте. Оставьте несколько сантиметров до края для воды. Горшок поставьте устойчиво, на невысокие подставки, которые не перекрывают слив. Осенью рост замедляется, поэтому лучше сразу брать развитые растения, не рассчитывая на быстрое заполнение больших пустот.

1. Белый и пурпурный вереск в терракоте Белый и пурпурный вереск объединяют общие требования к кислой почве, солнцу и поливу. Два сорта одного растения удобно выращивать вместе: им подходят одинаковые почва, освещение и полив. Для этой композиции возьмите белый и пурпурный вереск обыкновенный, Calluna vulgaris. Светлые веточки будут отчётливо видны рядом с тёмными, а тёплая терракота поддержит осеннюю палитру без дополнительных украшений. В горшке диаметром около 35–40 см можно разместить три небольших куста: два одного оттенка и один другого. Поставьте более высокий ближе к заднему краю, если кашпо будет стоять у стены. Между веточками оставьте немного воздуха, чтобы цветовые группы не сливались в сплошную массу. Обоим сортам нужны солнце, кислая почва и свободный отток воды. Подойдёт готовый субстрат для вересковых растений. Обычную землю с добавлением извести для них не берите. После посадки проверяйте влажность внутри кома, особенно под навесом: дождь может туда не попадать. Вереск нельзя надолго пересушивать, но постоянно мокрая земля ему тоже не подходит. В продаже сверяйте название на этикетке: похожая внешне эрика может требовать других условий.

2. Бордовая гейхера и золотистая осока Бордовые листья гейхеры и светлые полосы осоки заметны даже без цветущих растений. Для светлого места в полутени соедините гейхеру с бордовыми листьями и осоку Carex oshimensis ‘Evergold’. У осоки узкие, изогнутые листья с кремово-жёлтой полосой посередине. Рядом с округлой листвой гейхеры они создают заметную разницу фактур, поэтому добавлять цветы ради выразительности необязательно. В графитовом горшке диаметром примерно 40 см посадите одну небольшую осоку и одну-две компактные гейхеры, если их корневым комам хватает места. Гейхеру разместите чуть впереди, осоку сбоку и немного позади, направив её листья к свободному краю. Если растения уже крупные и корневые комы упираются друг в друга, возьмите более широкую ёмкость. Важно не засыпать землёй середину розетки гейхеры. Этой паре подходит рыхлый питательный субстрат, который удерживает немного влаги, но не остаётся заболоченным. Поливайте, когда верх начинает подсыхать, проверяя грунт под листьями. Хорошее место для кашпо найдётся у восточной стены или на крыльце с утренним солнцем. В глубокой тени сочетание теряет выразительность, а почва после полива сохнет дольше.

3. Виолы и декоративная капуста в светлой чаше Низкая капустная розетка и мелкоцветковые виолы помещаются в широкой, достаточно глубокой чаше. Низкая декоративная капуста с кремовой или розоватой серединой даёт композиции крупную выразительную форму. Вокруг неё посадите мелкоцветковые виолы белых и пурпурных оттенков. Их небольшие цветки хорошо читаются рядом с широкой розеткой, а по мере похолодания окраска капусты может становиться насыщеннее. Возьмите широкую светлую чашу диаметром около 45–50 см. Подберите одну-две компактные капусты и несколько небольших виол, соизмеряя их с ёмкостью: корневым комам должно хватать места без сдавливания. Не прячьте виолы под нижними листьями капусты. Поверните чашу так, чтобы её было удобно рассматривать сверху, например поставьте на невысокую ступень рядом с входом. Оба растения предпочитают светлое место, питательную, умеренно влажную почву с хорошим оттоком воды. Осенью подойдёт солнечный участок. Лейте воду на грунт, стараясь не заливать середину капустной розетки, и убирайте отцветшие цветки виол. Покупайте растения, предназначенные для осенней посадки. Даже у холодостойкой виолы цветение зависит от погоды и может прерываться.

4. Бронзовая хризантема и пестролистный плющ Компактная хризантема задаёт высоту, а побеги пестролистного плюща свешиваются через край. Компактная хризантема с бронзово-оранжевыми цветками подойдёт для солнечного места у входа. Пестролистный плющ обыкновенный, Hedera helix, смягчит округлый силуэт: его побеги можно направить через край широкого кашпо. Кремовая кайма на листьях отделит зелень от тёмного фона под цветущим кустом. Для одной хризантемы и двух небольших плющей начните с ёмкости диаметром примерно 45–50 см. Сначала поставьте хризантему в центр и убедитесь, что по краям остаётся место для соседей. Выбирайте куст с раскрытыми цветками и бутонами, которые только набирают окраску. Так виден оттенок, а композиция не начинается с растения, которое уже почти завершило цветение. Этим соседям подходят солнце, питательный водопроницаемый субстрат и равномерная умеренная влажность. Не допускайте полного пересыхания кома хризантемы. Место у стены должно быть светлым и защищённым от сильного ветра. Зимостойкость уточняйте по сорту: цветущая магазинная хризантема не обязательно переживёт зиму снаружи. Если хотите сохранить её, заранее предусмотрите подходящее прохладное непромерзающее помещение.

5. Розовый очитник и сизая овсяница Розовые соцветия очитника и сизая овсяница подходят для солнечного места с хорошим оттоком воды. В сером кашпо под бетон особенно хорошо смотрятся розовые соцветия компактного очитника и сизые листья овсяницы Festuca glauca. Очитник часто по-прежнему продают под названием «седум»; на этикетке может стоять Hylotelephium. Выбирайте низкорослый сорт, чтобы соцветия оставались соразмерны ёмкости. Для горшка диаметром около 45 см подойдут один небольшой очитник и одна-две молодые овсяницы, если их комам хватает места. Очитник сдвиньте от центра, а сизые кочки разместите ближе к противоположному краю. Не набивайте посадку плотно: отдельные силуэты здесь важнее сплошного покрытия земли. Общие требования этой пары: солнце, умеренно питательный, хорошо пропускающий воду грунт и отсутствие постоянной сырости. После посадки полейте, затем проверяйте просыхание перед следующим поливом. Засухоустойчивость взрослых растений не означает, что свежую посадку можно сразу оставить без внимания. Когда розовые соцветия потемнеют, крепкие сухие головки можно сохранить ради формы. Это уже другая стадия декоративности, а не продолжающееся цветение.