Гортензия отцвела: что срезать, а что оставить до весны

К концу сентября соцветия гортензий меняют окраску, становятся суше, а куст постепенно теряет летнюю пышность. В этот момент особенно хочется убрать побуревшие шапки и заодно подровнять выбившиеся ветви. Но аккуратная осенняя стрижка может стоить следующего цветения: у одних гортензий будущие цветочные почки уже заложены, у других они появятся только на новых побегах.

Поэтому начинать стоит с названия растения. Крупнолистная, метельчатая и древовидная гортензии требуют разного обращения: обрезка зависит от того, на каких побегах закладываются цветочные почки. И ещё нужно разделить две работы: снять засохшее соцветие и заметно укоротить живую ветку. Для куста последствия у них совершенно разные. Подпишитесь на нас в Google

Осенние соцветия можно оставить в саду, если состояние куста и зимняя погода это позволяют.

Сентябрь ещё не означает покой Окончание цветения само по себе не служит сигналом к сильной обрезке. Куст с зелёными листьями может продолжать вегетацию, особенно в затяжную тёплую осень. Рекомендация обрезать растение после перехода в покой не означает разрешения сделать это в последние выходные сентября. Состояние куста и местная погода важнее даты в календаре. При удалении соцветия срезают только отцветшую верхушку, сохраняя расположенные ниже почки. Формирующая обрезка меняет длину и расположение ветвей, а омолаживающая убирает значительную часть старой древесины. Последние две работы требуют отдельного решения. Если вид гортензии неизвестен, здоровые побеги разумнее сохранить и сначала разобраться с растением по этикетке, названию сорта или фотографиям его летнего цветения.

Крупнолистная: сохранить побеги с будущими цветами У крупнолистной гортензии важно сохранить живые побеги с почками следующего сезона. У обычных сортов крупнолистной гортензии, Hydrangea macrophylla, цветочные почки формируются к концу лета и осенью. Они зимуют на побегах, которые на следующий год будут прошлогодними. Если сейчас укоротить весь куст для удобства укрытия, вместе с верхней частью ветвей можно удалить и будущие цветы. Куст весной даст листья, но ожидаемых соцветий может не быть. В саду с холодной зимой здоровые шаровидные соцветия обычно оставляют до весны. По рекомендации RHS, они дают некоторую защиту находящимся ниже почкам от мороза. Это дополнительная помощь, которая не заменяет зимнюю защиту там, где она нужна сорту. Весной засохшие шапки снимают над первой сильной здоровой парой почек; с повреждёнными концами побегов разбираются, когда станет видно, где сохранилась живая ткань. В мягком климате отцветшие шапки допустимо убрать раньше. Но срез делают непосредственно под соцветием, без длинного участка стебля. То же правило полезно, если отдельное соцветие повреждено и его действительно нужно удалить сейчас. Не стоит одновременно выравнивать высоту всех веток: при этом легко удалить почки следующего сезона. Ремонтантные сорта способны цвести и на прошлогодних, и на новых побегах. Однако осенняя стрижка под пень всё равно лишает их почек для раннего цветения. Поздняя волна зависит от сорта, условий и продолжительности сезона, поэтому считать её полной заменой нельзя. Надпись о повторном цветении на этикетке даёт больше возможностей, но здоровую древесину и здесь лучше беречь.

Метельчатая: соцветия отдельно, форма куста отдельно Удаление сухих метёлок и формировка метельчатой гортензии могут быть отдельными работами. Метельчатая гортензия, Hydrangea paniculata, образует цветы на побегах текущего года. Сохранить всю прошлогоднюю длину ради цветения ей не требуется. При этом ежегодная сильная обрезка тоже не обязательна: интенсивность работы зависит от сорта, возраста и того, какой куст вы хотите получить. Сухие метёлки можно оставить для зимнего сада. Если на участке регулярно бывает тяжёлый мокрый снег, а ветви уже сгибаются под крупными соцветиями, практичнее снять метёлки, сохранив основную длину побегов. Это уменьшит нагрузку на концы ветвей. Не нужно превращать удаление соцветий в глубокую стрижку ещё облиственного куста. Основную формировку удобно провести в конце зимы или ранней весной, до активного роста, с поправкой на местный климат. Обрезка поздней осенью тоже допустима после перехода растения в покой. Сильные основные ветви обычно сохраняют: у сортов с плотными тяжёлыми метёлками чрезмерное укорачивание может вызвать длинные молодые побеги, которые затем склоняются под цветами. У гортензии на штамбе ствол не срезают до уровня обычного куста.

Древовидная: не спешить с низкой обрезкой Глубину обрезки древовидной гортензии выбирают с учётом сорта, возраста и прочности побегов. Древовидная гортензия, Hydrangea arborescens, в том числе знакомая многим Annabelle, также цветёт на новом приросте. Её можно значительно укорачивать, но пожелтение соцветий в сентябре не делает такую работу срочной. Пока куст сохраняет листву, достаточно убрать явно сломанное и решить, останутся ли сухие шапки на зиму. На участке с большой снеговой нагрузкой хрупкие стебли этого вида могут ломаться. Поэтому обрезка после перехода в покой бывает оправданна, а в более защищённом месте куст можно оставить до конца зимы или весны. Молодому растению сначала дают укорениться и окрепнуть: сильная ежегодная стрижка с первого сезона ему не нужна. Высота среза зависит от желаемого размера куста и особенностей сорта. После очень низкой обрезки вырастают крупные соцветия, но побеги некоторых сортов под их весом полегают, особенно после дождя. Более умеренная обрезка или сохранение части крепких стеблей могут оказаться удобнее. Универсальной высоты в 25 сантиметров для всех гортензий нет: одной и той же меркой нельзя обрезать взрослую метельчатую, молодую древовидную и крупнолистную с заложенными почками.

Что всё-таки убрать сейчас Сломанные, явно погибшие и поражённые болезнью ветви не нужно хранить до весны ради соблюдения общего срока. Санитарную обрезку проводят по необходимости, удаляя повреждённую часть до здоровой древесины. Работают острым чистым инструментом; после больного растения лезвия очищают и дезинфицируют, прежде чем переходить к следующему кусту. При этом сухое соцветие не означает, что высохла вся ветка. Пятна на листьях тоже не повод срезать куст целиком: многие листовые пятнистости прежде всего портят внешний вид. Поражённые опавшие листья собирают, подозрительные стебли внимательно осматривают. Если уверенности в гибели ветки нет, окончательное решение можно оставить до весеннего пробуждения почек.