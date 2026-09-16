Тыква не созрела к осени: когда ее снимать и как дозарить дома

Сентябрь уже на дворе, ночи становятся холоднее, а тыква на грядке всё ещё зеленоватая и явно не похожа на ту, что изображена на пакетике с семенами. Возникает главный вопрос: оставить плод на плети ещё на несколько недель или снять сейчас, пока его не испортили холод и сырость?

Торопиться с уборкой тыквы действительно не стоит. Но и ждать первых серьёзных заморозков опасно: подмороженные плоды хранятся гораздо хуже. Хорошая новость в том, что слегка недозрелая тыква способна продолжить изменение окраски после уборки, а её кожура при правильных условиях станет плотнее. Главное - снять её вовремя и правильно подготовить к хранению.

Как понять, что тыква почти созрела

Ориентироваться только на цвет нельзя. У одних сортов зрелая тыква ярко-оранжевая, у других - зеленая, кремовая, серая или полосатая.

Гораздо надёжнее посмотреть сразу на несколько признаков.

У зрелой или близкой к зрелости тыквы:

кожура становится матовой, а не блестящей;

её трудно поцарапать ногтем;

плодоножка грубеет, подсыхает и становится похожей на пробку;

листья и плети начинают желтеть и постепенно отмирать;

плод достигает характерных для сорта размеров и окраски.

Тест ногтем особенно полезен. Если кожуру легко продавить или процарапать, плод ещё довольно молодой. У хорошо вызревшей тыквы оболочка становится заметно твёрже.

Когда тыкву уже пора снимать, даже если она зеленоватая

Если впереди ещё стоит сухая относительно тёплая погода, здоровую тыкву можно оставить на грядке подольше. Каждая дополнительная неделя обычно работает в её пользу.

Но есть ситуации, когда ждать уже рискованно.

Убирайте урожай, если:

прогнозируются серьёзные заморозки;

плети поражены болезнями и быстро отмирают;

начался затяжной холодный дождливый период;

на плодах появляются повреждения;

ночи становятся настолько холодными, что дальнейшее созревание практически остановилось.

Лёгкое похолодание тыква переносит лучше, чем сильный мороз, однако после серьёзного промерзания кожура повреждается, а риск последующей гнили резко возрастает. Поэтому лучше снять чуть недозрелый плод, чем получить красивую на вид, но плохо хранящуюся подмороженную тыкву.

Как правильно снять недозрелую тыкву

Не отрывайте плод от плети руками.

Возьмите острый секатор или нож и срежьте плодоножку, оставив несколько сантиметров «хвостика». Такая тыква хранится лучше. Если плодоножку выломать у самого основания, на этом месте гораздо легче начинается гниль.

Саму тыкву тоже лучше не бросать и не носить за хвостик. Даже небольшая трещина или вмятина сокращает срок хранения.

Плоды с глубокими повреждениями, проколами или мягкими участками лучше не отправлять на длительное хранение - используйте их в первую очередь.

Можно ли дозарить зеленую тыкву дома

Да, но с важной оговоркой.

Если плод уже сформировался, достиг нормального размера и хотя бы начал менять цвет, после уборки он способен продолжить окрашиваться. Одновременно при правильном выдерживании кожура становится твёрже.

Но маленькая совершенно незрелая тыква не превратится дома в полноценный вызревший плод только потому, что полежит несколько недель.

Поэтому задача после уборки - не столько «дозреть» тыкву с нуля, сколько дать почти зрелому плоду закончить окрашивание и хорошо подсушить кожуру перед хранением. Penn State отдельно отмечает, что частично созревшие тыквы способны менять окраску после снятия с плети, хотя хранятся они хуже полностью вызревших.

Как дозарить и подсушить тыкву дома

Лучшее место - тёплое, сухое и хорошо проветриваемое помещение.

Тыквы разложите в один слой так, чтобы они не касались друг друга. Не складывайте урожай кучей и не накрывайте плоды плёнкой.

Для послеуборочного «лечения» кожуры специалисты обычно рекомендуют тепло примерно 24–29 °C в течение приблизительно 7–10 дней. В таких условиях оболочка укрепляется, а небольшие поверхностные повреждения успевают подсохнуть.

В обычном доме найти помещение с идеальной температурой бывает сложно. Тогда выбирайте просто самое тёплое сухое место с хорошей циркуляцией воздуха.

Подойдут:

тёплая веранда;

сухая кладовая;

утеплённая лоджия, если ночью там не становится холодно;

хорошо проветриваемое подсобное помещение.

Периодически поворачивайте плоды и осматривайте кожуру.

Нужно ли класть тыкву на солнечный подоконник

Прямое солнце не является обязательным условием дозаривания.

Главное - тепло, сухость и вентиляция. Более того, длительное хранение под сильным солнцем может вызвать перегрев и повреждение кожуры. Для хранения специалисты советуют затенённое проветриваемое помещение.

Если осенью есть несколько тёплых сухих дней, недавно снятые тыквы можно ненадолго оставить на улице для подсушивания. Но при холодной и дождливой погоде лучше сразу перенести их под крышу.

Что делать после дозаривания

После 7–10 дней в тепле тыкву нужно перенести в более прохладное место.

Для большинства тыкв и зимних сортов оптимальна температура примерно 10–13 °C, умеренная влажность и хорошая вентиляция.

Обычный холодильник для целых тыкв слишком холодный. Продолжительное хранение при температуре значительно ниже +10 °C способно вызвать холодовое повреждение и ускорить дальнейшее загнивание.

Разложите плоды свободно - лучше на деревянной полке, картоне или другой сухой поверхности.

И раз в несколько дней проверяйте урожай.

Если появилась:

мокнущая точка;

мягкий участок;

плесень;

неприятный запах,

такую тыкву нужно сразу убрать от остальных.

Чего делать не стоит

Самые распространённые ошибки после уборки очень простые.

Не мойте тыкву перед обычным домашним хранением. Если она испачкана землёй, достаточно аккуратно удалить сухую грязь тканью. Лишняя влага на поверхности повышает риск порчи.

Не храните урожай в сыром холодном подвале. Тыкве нужна прохлада, но не холод и высокая влажность.

Не складывайте плоды вплотную друг к другу. Если один начнёт гнить, проблема быстро останется незамеченной и может перейти на соседние.

Не ставьте тыквы рядом с яблоками и грушами. Эти плоды выделяют этилен, который может ускорить старение тыквы и сократить срок её хранения.

Короткий чек-лист: что делать с недозрелой тыквой в сентябре

Если кожура ещё мягкая, но погода остаётся сухой и тёплой - оставьте плод на плети.

Если тыква достигла нормального размера, кожура уже начинает твердеть, а впереди холод и заморозки - снимайте.

Срезайте плод секатором вместе с частью плодоножки.

Оставьте его примерно на 7–10 дней в тёплом сухом проветриваемом месте.

После этого перенесите урожай туда, где держится около +10…+13 °C.

А слегка недозрелые и повреждённые плоды используйте раньше полностью зрелых - они хуже подходят для долгого зимнего хранения.

Тыкве действительно лучше провести на грядке столько времени, сколько позволяет осенняя погода. Но ждать до последнего тоже не стоит. Если холода уже близко, аккуратно снятый почти зрелый плод имеет гораздо больше шансов благополучно долежать до кухни, чем подмороженная тыква, которую слишком долго пытались «додержать» на огороде.