Корица в саду: три случая, когда она может помочь, и четыре - когда бесполезна

Корица давно перебралась с кухонной полки в арсенал любителей домашних средств. Ею советуют посыпать землю от плесени, обрабатывать срезы растений, защищать грядки от муравьёв и даже добавлять в почву перед посадкой. Особенно часто этот совет вспоминают осенью, когда становится прохладнее и влажнее.

Научная основа у такого лайфхака действительно есть. В корице содержатся коричный альдегид, эвгенол и другие вещества, способные подавлять некоторые грибы и отпугивать насекомых. Однако большинство исследований посвящено концентрированным экстрактам и эфирному маслу, а не щепотке обычной молотой специи. Поэтому корица может быть лишь точечным вспомогательным средством, но никак не универсальным лекарством для сада.

Почему корице приписывают противогрибковые свойства

Лабораторные исследования показывают, что компоненты корицы способны сдерживать развитие некоторых микроорганизмов. Изучалось, в частности, действие корицы против грибов, вызывающих серую гниль и другие заболевания растений.

Но здесь есть важная оговорка. Результат зависит от вида корицы, концентрации активных веществ, конкретного возбудителя и способа обработки. Магазинный порошок может содержать заметно меньше действующих соединений, чем эфирное масло или специально приготовленный экстракт.

Кроме того, корица не различает «хорошие» и «плохие» микроорганизмы. В большой концентрации она способна подавлять прорастание семян, повреждать молодые корни и влиять на полезную почвенную микрофлору. Поэтому рассыпать её по всему участку по принципу «хуже не будет» не стоит.

Где корица действительно может пригодиться

1. Поверхностный налёт в цветочном горшке

Белый или сероватый пушистый налёт на земле возле комнатного растения часто появляется из-за постоянной сырости, плохой вентиляции и избытка органических остатков в субстрате. Небольшое количество молотой корицы может временно затормозить развитие такого налёта.

Сначала снимите ложкой верхний поражённый слой грунта и дайте земле немного подсохнуть. Затем можно едва заметно припудрить поверхность чистой молотой корицей без сахара и ароматических добавок.

Но это лишь дополнительная мера. Если продолжать часто поливать растение, держать его в тёмном месте или оставлять воду в поддоне, плесень вернётся.

Что нужно сделать в первую очередь:

проверить дренажные отверстия;

сливать лишнюю воду из поддона;

увеличить промежутки между поливами;

улучшить циркуляцию воздуха;

при сильном заражении заменить верхний слой грунта.

Если налёт появляется на стебле, листьях или корнях, одной корицей ограничиваться нельзя: растение необходимо осмотреть на признаки настоящего заболевания.

2. Основание отдельных черенков

Некоторые садоводы слегка припудривают корицей срез черенка перед посадкой. Смысл процедуры не в том, чтобы ускорить образование корней, а в попытке уменьшить риск загнивания повреждённой ткани.

Использовать корицу нужно очень умеренно: достаточно слегка коснуться срезом порошка и стряхнуть излишки. Засыпать ею посадочную лунку не следует.

Важно понимать, что корица не является стимулятором корнеобразования. Она не заменяет подходящий субстрат, чистый инструмент, правильную влажность и специальные препараты для укоренения. Более того, чрезмерное количество специи может дать обратный эффект и затормозить развитие молодого растения.

3. Муравьиные дорожки

Сильный запах корицы способен временно сбить муравьёв с привычного маршрута. Если насекомые постоянно идут по одной дорожке к горшку, террасе или определённому растению, тонкую полоску порошка можно насыпать поперёк их пути.

Однако эффект будет недолгим. На улице корицу быстро смоет дождём или разнесёт ветром, а муравьи могут просто проложить новый маршрут. Специя не уничтожает гнездо и не решает причину появления насекомых.

Если муравьи особенно активны возле растений, осмотрите молодые побеги и нижнюю сторону листьев. Возможно, там поселилась тля, сладкими выделениями которой они питаются. В таком случае бороться прежде всего нужно с тлёй.

Когда корица почти наверняка не поможет

При фитофторозе и других серьёзных заболеваниях

Щепотка корицы возле куста не остановит фитофтороз, мучнистую росу, ржавчину, корневую гниль или массовое распространение серой гнили. Если на листьях, плодах и стеблях появились характерные пятна, налёт или размягчённые участки, сначала нужно определить заболевание.

Поражённые части растений обычно удаляют, полив корректируют, посадки прореживают, а при необходимости применяют разрешённые для конкретной культуры препараты.

При плесени, вызванной постоянной сыростью

Корица может скрыть следствие, но не устранит причину. Осенью главная защита от грибных проблем - не кухонная специя, а грамотный уход:

не заливать растения;

не оставлять под ними гниющие листья и плоды;

обеспечить движение воздуха;

не загущать посадки;

поливать землю, а не листья;

проводить обработку только после определения проблемы.

Для обработки крупных срезов

Посыпать корицей срезы деревьев и кустарников не требуется. Здоровое растение обычно самостоятельно изолирует повреждённую ткань. Гораздо важнее сделать ровный срез острым и чистым инструментом в подходящий для этой культуры срок.

Осенняя обрезка подходит не всем растениям. Слишком сильное укорачивание побегов может спровоцировать новый рост, который не успеет вызреть до холодов.

Для внесения в посадочные ямы и грядки

Добавлять корицу в землю перед осенним посевом или посадкой нет смысла. Доказанной пользы от такого внесения нет, а высокая концентрация биологически активных веществ может мешать прорастанию семян и развитию молодых корешков.

Не стоит также рассыпать несколько ложек корицы по большой грядке. На такой площади концентрация окажется слишком низкой для заметного результата, а после первого дождя порошок практически исчезнет.

Осторожнее с эфирным маслом

Не следует заменять молотую корицу неразбавленным эфирным маслом. Оно гораздо концентрированнее, способно вызвать ожог листьев и молодых корней, а также раздражать кожу и слизистые человека.

Для защиты растений лучше выбирать готовые зарегистрированные средства с коричным маслом, на упаковке которых указаны культуры, вредители, дозировка и способ применения. Самодельный концентрированный раствор без точной рецептуры может принести больше вреда, чем пользы.

Главный вывод

Корица обладает противогрибковыми и отпугивающими свойствами, но обычная специя не превращается из-за этого в полноценный препарат для защиты сада.

Её можно осторожно попробовать на небольшой площади при поверхностном налёте в цветочном горшке, использовать для лёгкого припудривания отдельных черенков или как временную преграду на муравьиной дорожке. Лечить ею заболевания растений, засыпать посадочные ямы и рассыпать порошок по всему саду не стоит.

Лучшее правило здесь простое: сначала выясните причину проблемы, исправьте условия ухода и только потом решайте, требуется ли дополнительная обработка. Иногда щепотка корицы действительно может помочь. Но чаще растениям нужны не специи, а более сухая почва, свежий воздух и внимательный осмотр.