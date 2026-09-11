Малину собрали - что обязательно сделать с кустами в сентябре, чтобы они хорошо перезимовали

После сбора последних ягод малину нельзя оставлять без внимания до весны. В сентябре кусты продолжают накапливать питательные вещества, закладывают почки будущего урожая и готовятся к холодам. Именно сейчас важно удалить ненужные побеги, проредить поросль, восстановить слой мульчи и не допустить пересыхания почвы.

Но действовать нужно аккуратно. Слишком поздняя азотная подкормка или чрезмерная обрезка способны вызвать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Сначала определите, какая у вас малина

Порядок осенней обрезки зависит от вида малины.

Обычная летняя малина плодоносит на побегах второго года. После сбора урожая эти ветви больше не нужны: они постепенно засыхают и становятся удобным укрытием для вредителей и возбудителей болезней.

Ремонтантная малина способна давать ягоды на побегах текущего года. Если урожай еще продолжается, торопиться с полной обрезкой в сентябре не следует. Обычно ее проводят после завершения плодоношения и листопада.

Поэтому нельзя стричь все кусты по одному шаблону.

Удалите отплодоносившие побеги

У летней малины старые ветви легко отличить от молодых. Они обычно темнее, имеют более грубую, местами растрескавшуюся кору и многочисленные боковые ответвления, на которых росли ягоды. Молодые побеги выглядят более светлыми, гладкими и гибкими.

Отплодоносившие стебли вырезают секатором как можно ближе к земле. Оставлять высокие пеньки не стоит: они могут загнивать и становиться местом зимовки вредителей.

Одновременно нужно убрать:

сломанные и засохшие ветви;

побеги с пятнами, трещинами и подозрительными утолщениями;

стебли, поврежденные вредителями;

ветви, лежащие на земле или сильно мешающие друг другу.

Инструмент должен быть острым и чистым. После работы с больными растениями лезвия желательно продезинфицировать.

Здоровые обрезанные ветви можно измельчить и отправить в компост. Побеги с признаками болезней или вредителей лучше вынести с участка и утилизировать в соответствии с местными правилами.

Разберитесь с ремонтантной малиной

Если ремонтантную малину выращивают ради одного обильного осеннего урожая, после окончания плодоношения все побеги обычно срезают почти у самой земли. Однако в сентябре кусты нередко еще дают ягоды, поэтому работу можно отложить до поздней осени.

Если садовод хочет получить два урожая - небольшой летний и осенний, - полностью вырезать куст нельзя. Удаляют только верхнюю часть побега, на которой уже были ягоды, а нижнюю оставляют для плодоношения в следующем сезоне.

Следует учитывать, что схема с двумя урожаями подходит не для каждого климата. В регионах с коротким и прохладным летом чаще выгоднее ежегодно срезать ремонтантную малину полностью и получать один, но более дружный урожай.

Уберите слабую и лишнюю поросль

Густые заросли малины выглядят мощными, но хорошего урожая обычно не дают. Побеги затеняют друг друга, хуже проветриваются, а ягоды становятся мельче. В сырой загущенной посадке быстрее распространяются грибковые заболевания.

В сентябре удалите:

тонкую поросль слабее обычного карандаша;

искривленные и плохо развитые побеги;

стебли, растущие далеко от основного ряда;

ветви, направленные внутрь куста;

лишние корневые отпрыски, загущающие посадку.

У летней малины оставляют самые крепкие молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Обычно достаточно примерно 8–10 сильных стеблей на погонный метр ряда, но точное количество зависит от сорта и способа выращивания.

Не старайтесь сохранить каждый побег. Хорошо освещенный и проветриваемый малинник зимует и плодоносит лучше, чем сплошная зеленая стена.

Очистите почву под кустами

После обрезки соберите опавшие листья, засохшие ягоды, обломки ветвей и старые растительные остатки. Особенно важно это сделать, если летом на малине появлялись пятна, признаки ржавчины, серой гнили или повреждения вредителями.

Глубоко перекапывать землю под кустами не нужно. Корни малины расположены близко к поверхности, поэтому их легко повредить лопатой. Если почва сильно уплотнилась, ее можно осторожно разрыхлить на небольшую глубину, не приближаясь вплотную к основанию побегов.

Обновите слой мульчи

Мульча помогает удерживать влагу, защищает поверхностные корни от резких перепадов температуры и сдерживает рост сорняков. После уборки растительных остатков под малину можно положить свежий слой:

зрелого компоста;

хорошо перепревшего перегноя;

измельченной коры;

древесной щепы;

сухой соломы или здоровой сухой листвы.

Обычно достаточно слоя толщиной около 5–8 сантиметров. Мульчу не следует насыпать плотной горкой вокруг стеблей: оставьте небольшой свободный промежуток, чтобы основание побегов не сырело и не загнивало.

Свежий навоз для осеннего мульчирования не подходит. Он содержит много доступного азота, способен стимулировать несвоевременный рост и иногда повреждает корни.

Не забывайте о поливе в сухую погоду

После плодоношения малине по-прежнему нужна вода. Если сентябрь дождливый, дополнительный полив обычно не требуется. Но при продолжительной сухой погоде почву необходимо увлажнять, особенно на легких песчаных участках.

Поливайте редко, но достаточно обильно, чтобы вода достигала корней, а не смачивала только верхний слой земли. При этом малинник не должен превращаться в болото: постоянный застой воды опасен загниванием корней.

Перед устойчивыми холодами при сухой осени можно провести влагозарядный полив. Влажная почва медленнее промерзает и помогает корням легче пережить зиму. Но на тяжелой сырой земле и участках с близкими грунтовыми водами такой полив не нужен.

Чем малину уже нельзя подкармливать

Главная ошибка сентября - подкормка малины азотом. В конце сезона кустам уже не требуется наращивать новые листья и длинные зеленые побеги. Азотные удобрения могут задержать вызревание древесины и снизить зимостойкость растений.

В сентябре не следует использовать:

мочевину;

аммиачную селитру;

настои свежего навоза;

птичий помет;

зеленые травяные настои;

комплексные удобрения с высоким содержанием азота.

Если почва бедная, допустима осенняя подкормка с преобладанием фосфора и калия. Лучше выбирать готовое удобрение с пометкой «осеннее» и соблюдать дозировку на упаковке. Вносить подкормки «на всякий случай» не стоит: избыток минеральных веществ не менее вреден, чем их недостаток.

С древесной золой тоже нужна умеренность. Она содержит калий, но одновременно снижает кислотность почвы. На щелочных участках или при регулярном внесении золы такая подкормка способна нарушить доступность некоторых питательных веществ.

Короткий чек-лист работ в малиннике на сентябрь

До наступления холодов желательно успеть:

вырезать отплодоносившие побеги летней малины;

удалить поврежденные и больные ветви;

проредить слабую и лишнюю поросль;

собрать растительные остатки под кустами;

осторожно обновить мульчу;

поливать посадки при продолжительной засухе;

отказаться от азотных удобрений;

проверить крепления и подвязать оставленные побеги к опоре.

Правильный уход за малиной в сентябре не требует сложных процедур. Главное - освободить кусты от старых и слабых ветвей, не перекормить их азотом и не допустить пересыхания корней. Тогда посадки уйдут в зиму окрепшими, а весной не придется начинать сезон с расчистки густых и больных зарослей.