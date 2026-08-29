Лунный календарь садовода на сентябрь 2026: лучшие дни для посадок, уборки урожая и осенних работ

Сентябрь для садовода - месяц, когда одновременно приходится собирать урожай, готовить грядки к зиме, высаживать многолетники и луковичные, приводить в порядок ягодники и следить за ночными температурами. Чтобы ничего не упустить, многие дополнительно ориентируются на лунный календарь.

В сентябре 2026 года Луна пройдет последнюю четверть 4 сентября, новолуние наступит 11 сентября, первая четверть - 18 сентября, а полнолуние - 26 сентября.

Сразу стоит уточнить: лунный календарь - это традиционная садоводческая система, а не замена агротехнике. Если календарь советует посадку, но земля пересохла, идут затяжные дожди или ожидаются заморозки, ориентироваться прежде всего следует на реальную погоду.

Самые важные даты сентября

Благоприятные дни для основных садовых работ:

2–3 сентября - уборка урожая, санитарная обрезка, прополка.

6–10 сентября - работа с почвой, корневыми системами, подготовка грядок, посадка некоторых луковичных.

13–17 сентября - посев зелени, пересадка многолетников, посадка растений.

20–25 сентября - один из наиболее удобных периодов месяца для посадки кустарников, многолетников и осенних работ.

28–30 сентября - уборка участка, работа с почвой, компостом и луковичными культурами.

Дни, когда растения лучше меньше тревожить

4 сентября - последняя четверть.

11 сентября - новолуние.

18 сентября - первая четверть.

26 сентября - полнолуние.

В эти даты сторонники лунного календаря обычно советуют отказаться от серьезных посадок и пересадок. Зато можно заниматься уборкой участка, проверкой инвентаря, подготовкой укрытий и планированием следующих работ.

1–3 сентября: собираем урожай и приводим участок в порядок

Месяц начинается на убывающей Луне. Это хороший момент для работ, которые не должны стимулировать активный рост надземной части.

Что стоит сделать:

собирать картофель, морковь, свеклу и другие созревшие корнеплоды;

удалять больные и поврежденные листья;

вырезать сухие ветви;

пропалывать грядки;

убирать растительные остатки;

готовить место для компоста.

Особенно внимательно осматривайте томаты, картофель и другие растения, склонные к грибковым заболеваниям. Больную ботву лучше не отправлять в обычный компост.

2 и 3 сентября можно считать одними из удачных рабочих дней начала месяца.

4 сентября: меньше посадок

4 сентября наступает последняя четверть Луны.

На этот день лучше не планировать массовую пересадку растений.

Зато можно:

убрать сорняки;

очистить теплицу;

подготовить ящики для хранения урожая;

разобрать садовый инвентарь;

собрать созревшие овощи.

Это скорее день наведения порядка, чем активных посадок.

5–10 сентября: время земли, корней и осенней подготовки

Луна продолжает убывать вплоть до новолуния.

Для сентября этот период особенно удобен тем, что большая часть летних посадок уже заканчивает сезон.

Можно:

перекапывать освободившиеся грядки;

вносить компост;

готовить места для будущих посадок;

делить некоторые разросшиеся многолетники;

начинать посадку весеннецветущих луковичных, если позволяют погода и температура почвы;

убирать корнеплоды на хранение.

6–10 сентября - хороший период для основных осенних работ.

Но с азотными удобрениями сейчас следует быть осторожнее. Сильная азотная подкормка способна вызвать рост молодых побегов, которым будет труднее подготовиться к холодам.

11 сентября: новолуние

Новолуние наступит 11 сентября в 06:27 по рижскому времени.

По традиционному лунному календарю этот день считается одним из наименее подходящих для посадок.

Лучше отложить:

пересадку растений;

деление многолетников;

серьезную обрезку;

посадку деревьев и кустарников.

А вот спокойно убрать участок, очистить дорожки или подготовить посадочный материал вполне можно.

12–17 сентября: хороший период для посадок

После новолуния начинается растущая Луна.

В середине сентября особенно удобно заниматься растениями, которые должны успеть укорениться до холодов.

13–17 сентября можно использовать для:

пересадки многолетних цветов;

посадки декоративных кустарников;

обновления земляничных грядок, если климат и состояние растений это позволяют;

посева быстрорастущей зелени в теплице;

посадки контейнерных растений;

полива недавно пересаженных растений.

Особенно важно после осенней посадки не ограничиваться одним поливом. Если сентябрь сухой, почву вокруг нового растения необходимо поддерживать умеренно влажной до укоренения.

18 сентября: первая четверть

Первая четверть наступит поздно вечером 18 сентября, в 23:43.

Этот день можно сделать небольшой паузой между большими работами.

Подойдут:

осмотр сада;

сбор урожая;

подготовка посадочных ям;

уборка опавших плодов;

проверка растений на болезни и вредителей.

Массовую пересадку лучше перенести на следующие дни.

19–25 сентября: главный посадочный период второй половины месяца

Для многих садоводов именно вторая половина сентября становится главным временем осенних посадок.

20–25 сентября - один из самых удобных периодов месяца.

Можно высаживать:

плодовые кустарники;

декоративные кустарники;

холодостойкие многолетники;

весеннецветущие луковичные;

некоторые плодовые деревья с закрытой корневой системой.

Однако календарная дата сама по себе ничего не гарантирует.

Перед посадкой проверьте прогноз: растениям желательно дать несколько недель на укоренение до устойчивого промерзания почвы.

Что еще важно сделать

Проверьте малину и смородину. Уберите сухие, поврежденные и явно больные ветви.

Собирайте падалицу под яблонями и грушами - оставленные под деревьями поврежденные плоды могут стать источником болезней и местом зимовки вредителей.

26 сентября: полнолуние

Полнолуние наступит 26 сентября в 19:49.

В лунном календаре это второй главный «день отдыха» месяца после новолуния.

Не стоит планировать:

пересадку деревьев;

деление многолетников;

серьезную обрезку;

посадку большого количества растений.

Лучше посвятить день сбору урожая и уборке участка.

27–30 сентября: готовим сад к холодам

После полнолуния Луна снова начинает убывать.

Конец сентября - время, когда сад постепенно переходит в осенний режим.

28–30 сентября особенно хорошо подходят для хозяйственных работ.

Что стоит успеть:

закончить посадку подходящих для вашего региона луковичных;

убрать сорняки;

очистить грядки;

собрать поздние овощи;

перебрать урожай перед хранением;

подготовить компост;

замульчировать недавно посаженные растения;

убрать больные листья и плоды;

подготовить укрывной материал к возможным заморозкам.

Не спешите при этом превращать участок в совершенно «стерильное» пространство. Здоровая листва может использоваться для компоста или мульчирования, если на ней нет признаков болезней.

Краткий календарь садовода на сентябрь 2026

Даты Оценка Что делать 1 сентября ◐ Нейтральный Урожай, уборка участка 2–3 сентября ✅ Благоприятные Корнеплоды, прополка, санитарные работы 4 сентября ⚠️ Неблагоприятный Последняя четверть, посадки лучше отложить 5 сентября ◐ Нейтральный Почва, уборка 6–10 сентября ✅ Благоприятные Грядки, компост, луковичные, корнеплоды 11 сентября ⛔ Неблагоприятный Новолуние, растения лучше не тревожить 12 сентября ◐ Нейтральный Подготовительные работы 13–17 сентября ✅ Благоприятные Посадки, пересадки, многолетники, зелень 18 сентября ⚠️ Неблагоприятный Первая четверть 19 сентября ◐ Нейтральный Подготовка посадочных мест 20–25 сентября ✅ Благоприятные Кустарники, многолетники, луковичные 26 сентября ⛔ Неблагоприятный Полнолуние 27 сентября ◐ Нейтральный Урожай, уборка 28–30 сентября ✅ Благоприятные Луковичные, почва, компост, подготовка к зиме

Что обязательно сделать в саду в сентябре

Даже если совсем не ориентироваться на Луну, в сентябре есть несколько дел, которые действительно нельзя откладывать.

Собрать урожай вовремя. Не оставляйте перезревшие и поврежденные плоды на деревьях и под ними.

Подготовить грядки. Освободившуюся землю можно очистить от сорняков, внести зрелый компост или засеять подходящими сидератами.

Посадить луковичные. Тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие весеннецветущие культуры высаживают с учетом температуры почвы и особенностей конкретного вида.

Проверить ягодники. Уберите поврежденные и больные части растений.

Следить за ночными температурами. В конце сентября погода способна быстро измениться, поэтому укрывной материал лучше держать под рукой заранее.

Не увлекаться азотом. Осенью растениям уже не нужно активно наращивать нежную зеленую массу.

Главное правило сентября

Лунный календарь может подсказать удобный ритм работ, но гораздо важнее смотреть на растения и погоду. Если почва слишком мокрая, впереди заморозки или куст еще активно плодоносит, не стоит пересаживать или обрезать его только потому, что календарь называет дату благоприятной.

В сентябре главная задача садовода уже меняется: не заставить растения расти быстрее, а помочь саду спокойно закончить сезон, сохранить урожай и подготовиться к холодам.