Не спешите прощаться с цветением: какие цветы обрезать в августе, чтобы они зацвели снова

К августу многие клумбы начинают выглядеть уставшими: цветков становится меньше, на побегах остаются засохшие соцветия, а часть многолетников словно уже готовится к осени. Но для некоторых растений сезон на этом вовсе не заканчивается.

Если вовремя убрать отцветшие цветоносы или укоротить побеги, растение перестанет тратить силы на образование семян и сможет направить их на новые побеги и бутоны. У нескольких популярных садовых цветов такая августовская обрезка действительно способна вызвать вторую волну цветения - иногда до первых осенних холодов. Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) также рекомендует в августе регулярно удалять увядшие цветки у ряда декоративных растений, чтобы продлить цветение.

1. Котовник: можно стричь довольно смело

Котовник, или непета, часто к середине лета теряет аккуратный вид: побеги разваливаются, а вместо ярких сиренево-голубых соцветий остаются подсохшие стебли.

Его можно обрезать довольно сильно - примерно до 10–15 см от земли либо чуть выше молодой свежей листвы.

После этого:

хорошо полейте растение;

удалите сухие и поврежденные побеги;

не перекармливайте азотом.

Через некоторое время появится новая зелень, а при благоприятной погоде - и новая волна цветков. RHS прямо относит котовник к растениям, способным повторно зацвести после сильной обрезки.

2. Садовая герань: старая листва ей уже не нужна

Речь идет не о комнатной пеларгонии, которую в быту часто называют геранью, а о многолетней садовой герани.

После первой волны цветения кусты некоторых сортов выглядят довольно непрезентабельно: листья становятся пятнистыми, цветоносы ложатся на землю, середина куста разваливается.

Такую герань можно заметно укоротить, удалив старые цветоносы и большую часть потрепанной листвы. Обычно оставляют несколько сантиметров над землей, стараясь не повредить молодую прикорневую зелень.

Растение быстро выпускает свежие листья, а многие сорта способны снова зацвести. RHS рекомендует такую обрезку именно для получения нового прироста и возможной второй волны цветения.

3. Шалфей: срежьте старые «свечи»

Декоративные многолетние шалфеи, особенно шалфей дубравный, нередко дают прекрасную вторую волну цветения.

Не стоит оставлять на кустах сухие коричневые цветоносы до осени. Когда первая волна закончилась, побеги можно сильно укоротить - у травянистых шалфеев практически до основания, сохраняя молодую зелень.

RHS рекомендует после увядания летних соцветий обрезать такие шалфеи, чтобы стимулировать новую листву и цветы.

После стрижки растению особенно важен полив, если земля сухая.

В более холодном климате чем раньше в августе проведена такая операция, тем больше шансов увидеть полноценное повторное цветение до осенних заморозков.

4. Дельфиниум: второй спектакль после первого

Высокие свечи дельфиниумов после цветения быстро теряют декоративность. Если оставить их как есть, растение начнет формировать семена.

После завершения первой волны цветоносы можно срезать. При сильной обрезке растения затем желательно хорошо полить и поддержать умеренной подкормкой.

RHS советует срезать дельфиниумы после первой волны именно для стимулирования повторного цветения.

Вторая волна обычно бывает скромнее первой: стебли могут оказаться ниже, а соцветия - меньше. Зато цветник снова получает яркие вертикальные акценты в конце лета или начале осени.

Важно: если август уже заканчивается и ночи становятся холодными, рассчитывать на пышное повторное цветение значительно сложнее.

5. Кореопсис: подстригите потерявший форму куст

Кореопсис способен цвести очень долго, но к августу отдельные растения становятся рыхлыми и неопрятными.

Если цветков осталось мало, а побеги вытянулись, куст можно не просто очищать по одному цветку, а укоротить примерно на треть. Некоторые разновидности допустимо стричь еще сильнее.

Такая процедура стимулирует появление нового прироста и может вызвать осеннюю волну цветения. Missouri Botanical Garden, например, рекомендует летнюю стрижку некоторых кореопсисов именно для получения повторных цветков осенью.

После стрижки не забывайте о воде: ослабленное засухой растение тратить силы на новые бутоны не станет.

6. Гайлардия: не позволяйте ей слишком рано перейти к семенам

Яркая гайлардия сама по себе отличается продолжительным цветением, но регулярное удаление увядших корзинок помогает сохранять его значительно дольше.

Если же куст к августу почти перестал цвести и вытянулся, его можно укоротить сильнее.

Missouri Botanical Garden отмечает, что при прекращении летнего цветения гайлардию можно обрезать примерно до 15 см - это способно стимулировать новый прикорневой рост и осеннее цветение.

Но есть важное условие: почва должна хорошо пропускать воду. Постоянная сырость для гайлардии гораздо опаснее небольшой засухи.

7. Повторноцветущие розы: главное - знать, какая роза растет у вас

С розами правило работает не для всех одинаково.

У современных повторноцветущих сортов увядшие цветки и кисти желательно регулярно удалять. Это не позволяет растению направлять все силы на образование плодов и стимулирует появление новых бутонов.

Обычно отцветшую кисть срезают до здорового листа или сильной почки.

RHS рекомендует летом удалять увядшие цветки у повторноцветущих роз именно для стимулирования последующих волн.

А вот у роз, цветущих лишь один раз за сезон, такой прием не заставит куст внезапно зацвести снова.

Кроме того, если сорт выращивают ради красивых плодов шиповника, к концу лета удаление цветков лучше прекратить.

А что делать с петуниями, георгинами и другими долгоцветущими растениями?

Здесь эффект несколько иной.

У петуний, георгинов, пенстемонов и многих других растений регулярное удаление увядших цветков чаще не вызывает отдельную «вторую волну», а не дает первой закончиться.

И это тоже очень полезно.

Например, RHS советует в августе продолжать удалять увядшие цветки у георгинов, роз, пенстемонов и растений в контейнерах - благодаря этому декоративность цветника можно сохранить до начала осени.

Поэтому проходить по клумбам с секатором в августе стоит хотя бы раз в несколько дней.

После обрезки сделайте три вещи

Сам по себе секатор - только половина работы. Растению нужно получить ресурсы для образования новых побегов.

После сильной обрезки:

полейте куст, если почва сухая;

удалите больные и поврежденные листья, чтобы новый прирост начинал сезон здоровым;

не злоупотребляйте азотом - в конце лета слишком активный рост нежной зелени уже нежелателен.

И обязательно пользуйтесь чистым острым секатором. Особенно это важно при переходе от одного куста к другому, если на листьях заметны пятна, налет или другие признаки болезни.

Какие цветы не стоит стричь ради «второго цветения»

Не всякий отцветший многолетник можно заставить начать сезон заново.

Например, восточные маки после обрезки способны дать свежую листву, но полноценной второй волны цветов обычно не бывает. То же правило применимо ко многим растениям, цветущим один раз за сезон. RHS отдельно предупреждает: сама по себе обрезка еще не означает повторного цветения.

Не нужно также срезать все семенные головки растений, которые вы хотите оставить для самосева или для зимнего декоративного эффекта.

Главное правило августа

Посмотрите не на календарь, а на состояние растения. Если многолетник уже закончил первую волну, но остается здоровым, зеленым и активно растущим, у него есть шанс начать вторую.

Котовник, садовая герань, шалфей, дельфиниум и кореопсис особенно хорошо реагируют на своевременную стрижку. А розы, гайлардии, георгины и многие летники дольше сохраняют цветы, если регулярно удалять всё увядшее.

Только не откладывайте эту работу до глубокой осени: чем раньше в августе растение получит сигнал на новый рост, тем больше времени у него останется, чтобы успеть раскрыть новые бутоны до холодных ночей.