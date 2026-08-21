Эту подкормку пора убрать: каким растениям азот в августе уже может навредить

Во второй половине августа сад постепенно меняет задачу. Если весной и в начале лета растениям нужно было активно наращивать листья и побеги, то теперь многолетникам, кустарникам и деревьям пора готовиться к завершению сезона.

Именно поэтому привычная азотная подкормка, которая еще недавно помогала росту, сейчас может оказаться лишней. Азот стимулирует образование молодой зелени. А новые мягкие побеги, появившиеся слишком поздно, могут не успеть вызреть и подготовиться к холодам.

RHS советует избегать богатых азотом удобрений поздно в сезоне, поскольку они стимулируют нежный рост, более уязвимый зимой. Специалисты Университета Миннесоты дают похожую рекомендацию для деревьев и кустарников: поздний азот способен вызвать новый рост, который не успеет закалиться до морозов.

Но правило «с августа никакого азота» слишком грубое. Разным растениям сейчас нужен разный подход.

Плодовые деревья: пора заканчивать стимулировать рост

Яблони, груши, сливы, вишни и другие многолетние плодовые деревья во второй половине лета постепенно перестраиваются на подготовку к холодному периоду.

Если сейчас щедро подкормить их азотным удобрением, дерево может снова начать наращивать молодые побеги.

Выглядеть они будут красиво - светло-зеленые, сочные, быстро растущие. Но именно такие ткани наиболее уязвимы перед морозами.

Поэтому в середине и конце августа без подтвержденной нехватки питания не стоит давать плодовым деревьям:

мочевину;

аммиачную селитру;

азотные удобрения для активного роста;

большое количество жидких подкормок с высоким первым числом NPK;

концентрированные настои, богатые азотом.

Особенно осторожно нужно относиться к молодым деревьям. Кажется, что их полезно «подкормить перед зимой», но стимулировать рост молодых веточек непосредственно перед окончанием сезона как раз нежелательно.

Декоративные деревья и кустарники: новые побеги сейчас не нужны

То же правило касается большинства многолетних декоративных кустарников и деревьев.

Сирени, спиреи, дерены, барбарисы, рододендроны и многие другие древесные растения к концу лета должны постепенно прекращать активный рост побегов.

Специалисты Университета Миннесоты отдельно предупреждают: азот в конце лета не следует применять без необходимости, поскольку он способен стимулировать рост, который не успеет вызреть до зимы.

Особенно явно это правило работает с хвойными. Для вечнозеленых растений Университет Миннесоты рекомендует заканчивать обычные подкормки примерно к середине июля, поскольку более позднее внесение удобрений может спровоцировать нежный молодой прирост.

Поэтому туям, можжевельникам, елям и соснам сейчас не нужно помогать стать «еще зеленее» ударной дозой азота.

Гораздо важнее в сухую погоду обеспечить им нормальный полив.

Розы: пора осторожнее с подкормками

Розы способны долго цвести, и поэтому возникает соблазн продолжать активно кормить их до самой осени.

Но здесь тоже необходимо различать подкормку для поддержания цветения и азотное удобрение, стимулирующее бурный рост.

Для роз в контейнерах RHS прямо рекомендует избегать подкормок после августа: появившийся поздно мягкий рост может пострадать зимой.

Во второй половине августа розам уже не стоит давать:

чисто азотные удобрения;

подкормки для интенсивного роста зеленой массы;

слишком концентрированные органические настои с высоким содержанием азота.

Если куст здоров и нормально цветет, дополнительная стимуляция роста ему обычно не требуется.

Многолетние цветы тоже готовятся к завершению сезона

Пионы, флоксы, лилейники, хосты и многие другие многолетники к концу лета постепенно переходят к завершению активной вегетации.

Если сейчас щедро дать им азот, растения могут начать формировать нежные новые листья и побеги вместо постепенной подготовки к зиме.

Поэтому принцип тот же:

если растение не имеет установленного дефицита питания, стимулировать новый зеленый рост во второй половине августа обычно нет смысла.

Это особенно важно для многолетников, которые уже закончили цветение.

Сейчас им нужнее:

нормальная влажность почвы;

удаление больных частей;

борьба с сорняками;

подготовка к естественному окончанию сезона.

Виноград: не заставляйте лозу расти бесконечно

Для винограда в северном климате особенно важно, чтобы молодой прирост успел вызреть до холодов.

Поздняя азотная подкормка может поддерживать активный рост лозы именно тогда, когда она должна постепенно заканчивать его.

Поэтому в августе главная задача - не получить новые метровые побеги, а помочь уже существующей лозе и урожаю нормально завершить сезон.

Если виноград выглядит здоровым, дополнительный азот «для силы» ему сейчас не нужен.

Малина и смородина: после урожая не нужно выращивать джунгли

После сбора ягод кусты иногда начинают выглядеть менее эффектно, и садоводу хочется срочно их подкормить.

Но азот стимулирует в первую очередь вегетативный рост.

Для малины, смородины, крыжовника и других ягодных кустов позднее появление большого количества нежных побегов нежелательно по той же причине: они должны успеть вызреть до холодов.

После окончания урожая гораздо важнее:

удалить старые или больные побеги там, где это предусмотрено агротехникой;

поддерживать нормальную влажность;

убрать сорняки;

следить за заболеваниями;

не перекармливать кусты.

Газон - отдельная история

Летом газону нужен азот, чтобы поддерживать активный зеленый рост. Но ближе к осени меняется и состав удобрений для газона.

RHS предупреждает, что богатые азотом газонные удобрения не стоит использовать поздно в сезоне: интенсивный молодой рост становится менее устойчивым к плохой погоде и холоду.

Поэтому обычную «летнюю» подкормку с высоким содержанием азота не стоит автоматически использовать осенью.

Если планируется осенняя подкормка газона, лучше выбирать удобрение, специально предназначенное именно для осеннего применения, и использовать его согласно инструкции.

Но есть важное исключение - клубника

А вот здесь универсальный совет «никакого азота после середины августа» может привести к ошибке.

У обычной садовой клубники после плодоношения начинается важный период восстановления.

Специалисты Университета Миннесоты рекомендуют азот для июньской клубники именно после сбора урожая и обновления плантации. Для молодых посадок часть азота даже вносится в августе во время образования усов и дочерних розеток.

То есть клубника - хороший пример того, почему нельзя переносить одно правило на весь сад.

Но и здесь принцип «чем больше, тем лучше» не работает.

Избыток азота способен вызвать слишком сильный рост поздно в сезоне, и растения не успеют нормально подготовиться к зиме. Поэтому дозировки должны быть умеренными и зависеть от состояния посадок.

А овощи?

Еще одна группа, где нельзя применять правило автоматически.

Томаты, огурцы, перцы и кабачки - однолетние культуры. Их не нужно готовить к зимовке, поэтому сама по себе августовская подкормка азотом не представляет для них той же опасности, что для яблони или туи.

Проблема другая.

Если дать плодоносящему томату или огурцу слишком много азота, растение может активно наращивать:

листья;

пасынки;

длинные плети;

новые побеги,

вместо того чтобы поддерживать уже сформировавшиеся плоды.

Поэтому во второй половине августа не стоит использовать чисто азотные подкормки ради того, чтобы кусты снова стали огромными и темно-зелеными.

Но полностью запрещать комплексное питание плодоносящих овощей неправильно. Растение, которое продолжает отдавать урожай, по-прежнему расходует питательные вещества.

Особенно это касается растений в контейнерах и теплицах.

Однолетние цветы - еще одно исключение

Петунии, пеларгонии и другие однолетние растения не обязаны готовить многолетние побеги к зиме, если выращиваются как сезонные культуры.

Поэтому их можно продолжать подкармливать, если задача - сохранить цветение до осени.

RHS отмечает, что быстрорастущие однолетники в контейнерах могут продолжать получать питание до начала осени, тогда как подкормку долговечных растений после конца лета обычно прекращают.

Именно поэтому нельзя одинаково относиться к петунии в балконном ящике и молодой яблоне в саду.

Как понять, много ли азота получает растение

Избыток азота часто можно заподозрить по характерному виду.

Растение:

наращивает необычно крупные темно-зеленые листья;

образует множество мягких молодых побегов;

быстро вытягивается;

хуже цветет;

у овощей активно растет ботва, но мало плодов.

При этом по одному внешнему признаку точно установить избыток азота невозможно. Подобную картину могут давать и другие проблемы.

Поэтому не нужно пытаться исправлять ситуацию еще одним удобрением вслепую.

Что делать вместо азотной подкормки

Самая частая августовская ошибка - считать, что растение обязательно нужно чем-нибудь подкормить перед осенью.

Во многих случаях ничего добавлять не требуется.

Сейчас полезнее:

следить за влажностью земли;

удалять больную листву;

не допускать зарастания сорняками;

мульчировать почву;

прекращать стимулировать ненужный молодой рост;

оценивать питание по состоянию растения, а лучше - по анализу почвы.

У деревьев и кустарников даже хороший полив в сухом августе часто важнее очередной горсти удобрения.

Кому сейчас особенно осторожно давать азот

Во второй половине августа без установленной необходимости лучше не стимулировать азотом:

плодовые деревья;

декоративные деревья;

хвойные;

большинство многолетних кустарников;

ягодные кусты;

розы;

многолетние цветы;

виноград;

газон летними высокоазотными удобрениями.

Но в этот список нельзя автоматически включать клубнику после урожая, продолжающие плодоносить овощи и сезонные однолетние цветы - для них правила питания другие.

Главный принцип августа прост: чем дольше растение должно жить и зимовать в саду, тем меньше ему сейчас нужен бурный молодой рост.

Весной азот помогает саду проснуться. В конце лета избыток того же самого удобрения способен заставить многолетние растения начать новый сезон именно тогда, когда им уже пора готовиться к завершению нынешнего.