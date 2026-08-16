Грядки рано освобождать: что еще можно посеять в середине августа и успеть собрать осенью

К середине августа часть огорода уже пустеет. Убран лук, заканчивается горох, освобождаются грядки после раннего картофеля, салатов и других скороспелых культур. Многие садоводы привычно оставляют землю отдыхать до следующей весны.

Но сезон еще не закончен. В середине августа можно успеть получить второй урожай зелени и некоторых овощей, особенно если выбрать скороспелые и устойчивые к прохладной погоде культуры. В Латвии в августе традиционно повторно сеют рукколу, шпинат, салаты, укроп и редис.

Главное правило сейчас - смотреть не только на название культуры, но и на количество дней до созревания, указанное на упаковке семян.

Редис - один из самых надежных вариантов

Если хочется получить результат быстро, редис остается одним из лучших кандидатов для августовской грядки.

Специалисты Университета Миннесоты рекомендуют повторно сеять редис с начала августа до начала сентября для осеннего урожая. В зависимости от сорта ему требуется примерно 30–60 дней, причем небольшие скороспелые сорта созревают быстрее.

Есть у августовского посева и преимущество: редис предпочитает более прохладную погоду, поэтому конец лета и начало осени часто подходят ему лучше сильной июльской жары.

Что сделать:

выбирайте ранние и среднеранние сорта;

хорошо разрыхлите грядку;

не загущайте посевы;

после появления всходов проредите растения;

поддерживайте землю равномерно влажной.

Если почва постоянно пересыхает, корнеплоды могут стать жесткими или слишком острыми.

Шпинат - культура прохладных дней

Шпинат также хорошо подходит для второй половины сезона.

По данным Университета Миннесоты, ему обычно требуется около 35–45 дней, а взрослые растения способны переносить легкие заморозки.

Это делает шпинат особенно интересным для северного климата, где конец августа уже постепенно приближает осенние температуры.

В августе у шпината есть еще одно преимущество: весной и в начале лета длинный день и жара заставляют его быстро уходить в стрелку, а при более прохладной погоде растение охотнее наращивает листья.

Сеять лучше небольшими партиями. Тогда молодые листья можно будет постепенно срезать для салатов.

Рукола может дать урожай очень быстро

Рукола - еще один практически беспроигрышный вариант для пустующей грядки.

В Латвии ее вполне сеют повторно в августе наряду со шпинатом, салатом, укропом и редисом.

RHS относит рукколу к салатным культурам, которые можно выращивать по принципу «срезал - выросло снова»: молодые листья срезают постепенно, а растение продолжает давать новую зелень.

Первую молодую зелень при благоприятной погоде можно получить довольно быстро, поэтому нет необходимости ждать формирования большой розетки.

Секрет прост: не позволяйте растениям сильно перерастать. Молодые листья обычно нежнее и менее резкие на вкус.

Листовой салат - урожай примерно через месяц

Для позднего посева лучше выбирать не крупные кочанные сорта, а листовые салаты.

RHS отмечает, что молодые салатные листья летом могут быть готовы к первой срезке примерно через четыре недели, хотя при похолодании рост замедляется.

Университет Миннесоты также рекомендует листовой салат для повторного августовского посева; ориентировочный срок созревания составляет 40–60 дней, а растения выдерживают легкое похолодание.

Есть удобный прием: не ждать полной зрелости.

Посейте салат чуть плотнее и постепенно срезайте молодые листья. Тогда урожай получите раньше.

Листовая горчица - вариант для любителей острой зелени

Листовая горчица относится к очень быстрорастущим холодостойким культурам.

Ориентировочный срок до зрелости составляет 30–40 дней, причем растения способны переносить легкие заморозки.

Молодые листья добавляют в салаты, а более крупные можно тушить или использовать в горячих блюдах.

Это особенно хороший вариант для небольшой освободившейся грядки, где уже нет смысла высаживать культуру с длинным периодом вегетации.

Пак-чой и мизуна - как раз для второй половины лета

Некоторые азиатские листовые овощи даже выгоднее сеять во второй половине сезона.

RHS отмечает, что пак-чой, мизуну и некоторые другие восточные салатные культуры лучше сеять с середины лета, поскольку при слишком раннем посеве они чаще уходят в цветение.

Молодые листья можно использовать задолго до формирования полноценной розетки.

Для августовского огорода это важный принцип вообще: не обязательно выращивать овощ до максимального размера. Многие культуры можно собирать в стадии молодой зелени.

Репа - последний шанс посеять скороспелый сорт

С репой уже нужно торопиться.

RHS указывает середину августа как приблизительную границу основного сезона посева репы. Для позднего посева необходимо обращать внимание на рекомендации конкретного сорта.

Университет Миннесоты дает ориентировочный срок созревания репы около 50–60 дней и отмечает ее устойчивость к легким заморозкам.

Поэтому в середине августа стоит выбирать именно скороспелые сорта и не рассчитывать на огромные корнеплоды.

Кстати, молодую ботву репы тоже можно использовать в пищу. RHS относит молодые листья репы, редиса и свеклы к съедобной салатной зелени.

Кольраби - возможно, но только с правильным сортом

Кольраби тоже относится к культурам, которые можно выращивать повторно.

Университет Миннесоты рекомендует ее для повторной посадки в августе и указывает ориентировочный срок созревания около 50–60 дней. Растение способно переносить легкие заморозки.

Но для середины августа это уже пограничный вариант.

Если осень придет рано, поздний сорт может не успеть сформировать нормальный стеблеплод. Поэтому выбирайте самый скороспелый вариант из доступных.

А укроп?

Да, укроп тоже можно посеять повторно.

В латвийской практике его вместе с рукколой, шпинатом, салатом и редисом сеют на освободившихся грядках в августе.

Не обязательно ждать, пока растение станет высоким и образует зонтики. Молодую ароматную зелень можно срезать значительно раньше.

Хороший прием - посеять небольшую полоску довольно густо именно ради молодой зелени.

Что лучше уже не сеять

Вот здесь важно не увлекаться идеей «второго урожая».

Некоторые овощи теоретически можно выращивать при позднем посеве, но в середине августа вероятность полноценного урожая резко уменьшается.

Например, справочники указывают:

гороху может потребоваться 70–80 дней;

брокколи - 50–70;

цветной капусте - 60–80;

брюссельской капусте - 90–100 дней.

Для середины августа в климате Балтии начинать такие культуры из семян в открытом грунте уже рискованно.

Поэтому универсальное правило очень простое:

чем позже посев - тем короче должен быть срок созревания.

Как подготовить грядку после первого урожая

Нельзя просто выдернуть лук и тут же бросить семена в старую сухую землю.

Перед повторным посевом:

Уберите корни и растительные остатки предыдущей культуры. Удалите сорняки. Разрыхлите верхний слой земли. Добавьте немного зрелого компоста. Хорошо полейте грядку. После этого проводите посев.

Специалисты Университета Миннесоты рекомендуют перед второй культурой восстановить плодородие почвы, поскольку предыдущие растения уже использовали часть доступных питательных веществ.

Но свежий навоз перед редисом и другими корнеплодами использовать не стоит. Избыток легко доступного азота способен приводить к неправильному формированию корней.

Главная августовская проблема - пересыхание посевов

У поздних посевов есть одна особенность: семена могут оказаться в гораздо более сухой земле, чем весной.

Пока корни еще крошечные, даже короткое пересыхание верхнего слоя способно погубить всходы.

После посева:

аккуратно полейте грядку;

не позволяйте поверхности полностью высыхать;

используйте мелкий распылитель, чтобы не вымывать семена;

в жаркий солнечный период можно временно слегка притенить грядку.

После появления крепких всходов частоту полива постепенно уменьшают, но вода должна проникать глубже.

Не сейте все семена сразу

Есть еще один практичный прием.

Если семян достаточно, разделите их на две части и проведите второй небольшой посев через 7–10 дней.

Особенно хорошо это работает с:

редисом;

рукколой;

салатом;

шпинатом;

укропом.

Так урожай не окажется готов одновременно, и свежая зелень будет поступать дольше.

А если уже слишком поздно - посейте сидераты

Даже если получать второй урожай вы не хотите, оставлять землю совершенно пустой необязательно.

После ранних овощей можно посеять покровную культуру или сидераты. Специалисты Университета Миннесоты рекомендуют такой вариант для освободившихся летом грядок: покровные культуры помогают поддерживать почву и добавляют органическое вещество.

Для небольшого домашнего огорода это означает простую вещь: грядка продолжает работать даже тогда, когда овощи с нее уже собраны.

Что можно посеять прямо сейчас

Для середины августа наиболее надежными вариантами остаются:

редис ;

; руккола ;

; шпинат ;

; листовой салат ;

; укроп ;

; листовая горчица ;

; мизуна ;

; пак-чой на молодую зелень.

Чуть более рискованные варианты, где особенно важен скороспелый сорт:

репа;

кольраби.

А перед покупкой семян посмотрите на упаковке ключевую цифру - сколько дней требуется от всходов до урожая.

Августовская грядка действительно может дать второй урожай. Просто теперь нужно играть не на размер, а на скорость. Быстрорастущая зелень, редис и холодостойкие листовые овощи еще успеют воспользоваться оставшимися теплыми неделями - и пустое место после лука или раннего картофеля снова станет продуктивным.