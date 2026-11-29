Курица в кисло-сладком соусе - отличный вариант, когда хочется чего-то интереснее обычной жареной курицы. Сочные кусочки мяса, ананас, овощи и густой соус с приятной кислинкой отлично дополняют друг друга. Добавьте к ним немного риса - и вкусный ужин готов!

На приготовление уйдет около 1 часа 10 минут, включая время на маринование. Количества ингредиентов хватит примерно на 4 порции.

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Ингредиенты

Для курицы:

Куриная грудка - 650 г

Сахар, мед или кленовый сироп - 2 ст. ложки

Соевый соус - 4 ст. ложки

Для соуса:

Рисовый уксус - 50 мл

Вода - 100 мл

Кетчуп - 4 ст. ложки

Картофельный или кукурузный крахмал - 1 ст. ложка без горки

Дополнительно:

Растительное или оливковое масло - 2 ст. ложки

Красный болгарский перец - 1 шт. (230 г)

Морковь - 1 шт. (100 г)

Лук - 1 шт. (180 г)

Консервированный ананас - 5 колец (145 г)

Чеснок - 1 зубчик

Для подачи: белый рис, обжаренный кунжут и зеленый лук.

Приготовление

1. Куриную грудку очистите от пленок, жил и хрящей, затем нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. Переложите мясо в миску, добавьте сахар, мед или кленовый сироп и соевый соус. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 20–30 минут. Если позволяет время, можно убрать курицу в холодильник на несколько часов.

2. Пока мясо маринуется, приготовьте соус. Смешайте рисовый уксус, воду, кетчуп и крахмал до однородной консистенции. Вместо рисового уксуса подойдет белый винный, а также 20 мл свежевыжатого лимонного сока. Отставьте смесь в сторону.

3. Разогрейте большую сковороду с толстым дном, добавьте растительное масло и выложите курицу вместе с маринадом. Обжаривайте примерно 5 минут, периодически переворачивая кусочки. Мясо пока не обязательно доводить до полной готовности: оно еще будет готовиться вместе с овощами и соусом.

4. Нарежьте лук тонкими полосками, болгарский перец небольшими кубиками, а морковь - тонкой соломкой. Чеснок мелко порубите или натрите на терке. Отодвиньте курицу к краям сковороды, добавьте овощи и чеснок. Обжаривайте все вместе 10–12 минут, время от времени помешивая.

Лук можно не добавлять или заменить зеленым болгарским перцем. Если хочется более пряного вкуса, положите немного свежего или молотого имбиря и щепотку перца.

5. Еще раз перемешайте соус, чтобы крахмал не осел на дне, и вылейте его в сковороду. Постоянно помешивайте, пока смесь не загустеет и не станет прозрачной. Примерно через минуту добавьте ананас, нарезанный небольшими кусочками, и хорошо перемешайте. Готовьте еще минуту, после чего снимите сковороду с огня.

Вместо консервированного ананаса можно использовать свежий. Возьмите примерно 140–150 г, нарежьте кусочками и добавьте в сковороду за 2–3 минуты до соуса.

Перед подачей попробуйте блюдо. Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте немного соевого соуса или специй. Слишком густой соус можно разбавить небольшим количеством воды.

Подавайте курицу горячей, вместе с белым рисом. Сверху посыпьте обжаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Соус хорошо сочетается с рисом, а ананас придает мясу приятную сладость.