Этот салат собирается из знакомых продуктов: крабовых палочек, кукурузы, риса, яиц и свежего огурца. Он получается сытным, но не тяжёлым, поэтому подойдёт и для быстрого ужина, и для домашнего праздничного стола.

Чтобы заправка не стала водянистой, удалите у крупного огурца мягкую сердцевину, полностью остудите рис и добавляйте майонез непосредственно перед подачей.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Время: 30 минут, из них около 15 минут активно

Порции: 4

Посуда: кастрюля объёмом 1,5–2 л, небольшая кастрюля для яиц, сито, салатник объёмом около 3 л

Ингредиенты

крабовые палочки - 250 г;

длиннозёрный рис - 80 г;

вода - 160 мл для риса плюс вода для варки яиц;

яйца - 3 шт.;

свежий огурец - 200 г;

консервированная сладкая кукуруза - 200 г без жидкости;

майонез - 100 г;

укроп - 10 г;

соль - ¼ ч. л. или по вкусу;

чёрный перец - ¼ ч. л.

Приготовление пошагово с фото

Промойте рис в сите до прозрачной воды. Переложите в кастрюлю, влейте 160 мл воды и доведите до кипения. Убавьте нагрев до минимального, накройте крышкой и готовьте 12–15 минут, пока вода не впитается, а зёрна не станут мягкими. Выключите нагрев, оставьте под крышкой на 5 минут, затем разложите рис тонким слоем на широкой тарелке и полностью остудите.

Одновременно положите яйца в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 10 минут при умеренном кипении, чтобы белок и желток полностью затвердели. Переложите яйца в холодную воду, остудите и очистите. Откиньте кукурузу на сито и дайте жидкости полностью стечь. Крабовые палочки нарежьте поперёк кусочками толщиной около 1 см. Огурец разрежьте вдоль. Если внутри крупные мягкие семена, удалите их чайной ложкой. Плотную часть огурца и яйца нарежьте кубиками примерно по 1 см, укроп мелко порубите.

Сложите в салатник полностью остывший рис, кукурузу, крабовые палочки, огурец, яйца и укроп. Добавьте чёрный перец и аккуратно перемешайте, не разминая яйца.

Непосредственно перед подачей добавьте майонез и ещё раз осторожно перемешайте. Попробуйте салат и только после этого посолите: крабовые палочки и майонез уже содержат соль. Подавайте сразу или охладите 10 минут.

Что важно

Не смешивайте тёплый рис с остальными продуктами: от тепла огурец быстрее отдаст сок, а салат станет липким. Если готовите заранее, храните нарезанные компоненты и майонез отдельно, а соедините перед подачей.

Используйте крабовые палочки, которые по инструкции на упаковке готовы к употреблению, и держите их в холодильнике до нарезки. В составе обычно есть рыба, а иногда яйца, пшеница или соя - при аллергии проверьте этикетку.

Не оставляйте готовый салат при комнатной температуре дольше 2 часов. Храните в закрытом контейнере при температуре 4 °C или ниже; из-за свежего огурца лучше съесть его в течение суток.

Подавайте салат охлаждённым: красно-белые крабовые палочки, жёлтая кукуруза и зелёный огурец сохранят яркий цвет и свежий хруст.