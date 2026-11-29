К концу ноября всё чаще хочется горячей домашней еды, которая согревает до самой души и надолго утоляет голод. Щи из квашеной капусты для таких дней подходят отлично. Они получаются густыми, ароматными, с приятной кислинкой и насыщенным мясным бульоном. Готовить их можно с говядиной, свининой или курицей: с каждым видом мяса суп приобретает свой вкус. Обычные продукты, немного времени у плиты - и на столе уже целая кастрюля сытных домашних щей.
Ингредиенты на 4 порции
300–350 г квашеной капусты
250 г говядины на косточке (можно заменить свининой или курицей)
2–3 картофелины
1 морковь
1 луковица
2 ст. л. томатной пасты
2 ст. л. растительного масла
2 лавровых листа
5–6 горошин чёрного перца
соль по вкусу
свежий укроп или петрушка
сметана для подачи (по желанию)
Как приготовить щи из квашеной капусты
Сначала сварите мясной бульон. Положите мясо в кастрюлю с 2 литрами воды, доведите до кипения и снимите пену. Убавьте огонь и варите примерно 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким.
Пока готовится бульон, займитесь овощами. Картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на тёрке, а лук мелко порубите.
Квашеную капусту попробуйте на вкус. Если она слишком кислая, промойте её холодной водой и слегка отожмите. Так суп получится мягче, без излишней кислоты.
Теперь приготовьте заправку. Разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте лук и морковь и обжаривайте до мягкости. Положите томатную пасту, влейте 2–3 столовые ложки бульона и тушите всё вместе ещё 5–7 минут.
Когда мясо сварится, достаньте его из кастрюли, отделите от костей и при необходимости нарежьте небольшими кусочками. В бульон отправьте картофель и варите около 10 минут. Затем добавьте квашеную капусту и овощную заправку.
Положите лавровый лист, горошины чёрного перца и посолите по вкусу. Варите суп на слабом огне ещё примерно 20 минут, чтобы овощи и капуста успели обменяться вкусами.
Готовые щи разлейте по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и добавьте ложку сметаны. С таким дополнением суп получается ещё вкуснее.