К концу ноября всё чаще хочется горячей домашней еды, которая согревает до самой души и надолго утоляет голод. Щи из квашеной капусты для таких дней подходят отлично. Они получаются густыми, ароматными, с приятной кислинкой и насыщенным мясным бульоном. Готовить их можно с говядиной, свининой или курицей: с каждым видом мяса суп приобретает свой вкус. Обычные продукты, немного времени у плиты - и на столе уже целая кастрюля сытных домашних щей.

Ингредиенты на 4 порции

300–350 г квашеной капусты Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

250 г говядины на косточке (можно заменить свининой или курицей)

2–3 картофелины

1 морковь

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

2 лавровых листа

5–6 горошин чёрного перца

соль по вкусу

свежий укроп или петрушка

сметана для подачи (по желанию)

Как приготовить щи из квашеной капусты

Сначала сварите мясной бульон. Положите мясо в кастрюлю с 2 литрами воды, доведите до кипения и снимите пену. Убавьте огонь и варите примерно 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким.

Пока готовится бульон, займитесь овощами. Картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на тёрке, а лук мелко порубите.

Квашеную капусту попробуйте на вкус. Если она слишком кислая, промойте её холодной водой и слегка отожмите. Так суп получится мягче, без излишней кислоты.

Теперь приготовьте заправку. Разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте лук и морковь и обжаривайте до мягкости. Положите томатную пасту, влейте 2–3 столовые ложки бульона и тушите всё вместе ещё 5–7 минут.

Когда мясо сварится, достаньте его из кастрюли, отделите от костей и при необходимости нарежьте небольшими кусочками. В бульон отправьте картофель и варите около 10 минут. Затем добавьте квашеную капусту и овощную заправку.

Положите лавровый лист, горошины чёрного перца и посолите по вкусу. Варите суп на слабом огне ещё примерно 20 минут, чтобы овощи и капуста успели обменяться вкусами.

Готовые щи разлейте по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и добавьте ложку сметаны. С таким дополнением суп получается ещё вкуснее.