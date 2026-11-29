Апельсиновый сок, немного горчицы и чеснок превращают соки от запечённой курицы в соус, которым хочется полить и мясо, и гарнир. Бёдра получаются румяными, с тонким цитрусовым ароматом. Для этого блюда не нужно заранее мариновать птицу или обжаривать каждый кусок на сковороде.

В духовку курица отправляется в два приёма: сначала с маслом и приправами, затем с апельсиновым соусом. За первые 25 минут кожица успевает подсохнуть и начать румяниться. Жидкость добавляют в промежутки между кусками, поэтому верх продолжает запекаться, а внизу собирается основа для подливы.

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Соус подают рядом с курицей, чтобы румяная кожица не размокала.

Ингредиенты

Курица и приправы

Куриные бёдра с костью и кожей: 6 шт., всего 1,2–1,4 кг

Растительное масло без запаха: 15 мл

Соль: 8 г

Сладкая молотая паприка: 1 ч. л.

Чёрный молотый перец: ¼ ч. л.

Выберите бёдра примерно одинакового размера. Куски без кожи тоже можно запечь, но выраженной корочки у них не будет.

Шесть бёдер должны свободно помещаться в форме одним слоем.

Апельсиновая основа

Апельсины крупные: 2 шт., понадобится 150 мл сока, 1 ч. л. мелко натёртой цедры и 6 тонких полукружков

Чеснок: 3 зубчика

Готовая горчица средней остроты: 15 г

Мёд: 10 г

Количество сока отмеряйте отдельно: два суховатых апельсина могут дать меньше нужных 150 мл. Сладкий апельсин здесь удобнее кислого, поскольку соус будет увариваться.

Цедру снимайте только с оранжевого слоя кожуры.

Для завершения соуса и подачи

Кукурузный крахмал: 5 г

Вода: 30 мл холодной для крахмала; ещё 1–2 ст. л. горячей, если понадобится разбавить соус

Петрушка: 5 г

Крахмал слегка загустит соки от курицы. Разводите его непосредственно перед добавлением, чтобы он не успел осесть на дно.

Небольшой порции крахмала достаточно для соуса, который мягко обволакивает ложку.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте курицу

Разогрейте духовку до 200 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Бёдра промокните бумажными полотенцами со всех сторон, особенно кожу и складки возле неё. Если по краям свисают крупные кусочки жира, срежьте их кухонными ножницами.

Смешайте масло, соль, паприку и перец. Натрите бёдра со всех сторон и разложите в металлической форме кожей вверх. Расправьте кожу, чтобы она закрывала мясо, и оставьте между кусками небольшие промежутки. Глубокая тесная посуда задерживает пар, поэтому подрумянивание в ней идёт медленнее.

Обсушенные бёдра натёрты маслом с приправами и уложены кожей вверх.

Шаг 2. Смешайте сок с горчицей и чесноком

Апельсины тщательно вымойте и вытрите. С одного снимите мелкой тёркой 1 чайную ложку цедры, не затрагивая белую часть кожуры. Отрежьте три кружка толщиной 3–4 мм и разделите каждый пополам. Отложите эти шесть полукружков.

Из оставшихся плодов выжмите сок и отмерьте 150 мл. Смешайте его с цедрой, горчицей, мёдом и мелко натёртым чесноком. Если в сок попали косточки, удалите их. Масса останется жидкой, на этом этапе загущать её не нужно.

Апельсиновый сок смешан с горчицей, мёдом, чесноком и небольшим количеством цедры.

Шаг 3. Дайте коже подрумяниться

Поставьте форму на средний уровень духовки на 25 минут. Не накрывайте и не переворачивайте бёдра. В этот период из кожи начнёт вытапливаться жир, её поверхность подсохнет, а края станут золотистыми.

Пока курица запекается, вымойте посуду, которая соприкасалась с сырым мясом, и подготовьте ковш для соуса. Если духовка заметно сильнее греет у задней стенки, через 20 минут можно развернуть форму на 180 градусов. Сами куски оставьте кожей вверх.

После первых 25 минут кожа начала румяниться, а на дне появился вытопленный жир.

Шаг 4. Добавьте апельсины и жидкую основу

Достаньте форму. Влейте апельсиновую смесь вдоль бортика и в промежутки между бёдрами, стараясь не намочить кожу. Разложите там же шесть полукружков апельсина. Они должны лежать в соке или касаться его, иначе тонкие края быстро обгорят.

Верните курицу в духовку ещё на 25–35 минут. Время зависит от размера бёдер и точности нагрева. Соус на дне будет кипеть и смешиваться с мясными соками, а открытый верх продолжит подрумяниваться. Крышка и фольга на этом этапе не нужны.

Апельсиновая смесь и полукружки добавлены между кусками, верх бёдер остаётся открытым.

Шаг 5. Проверьте готовность

Примерно через 50 минут от начала запекания измерьте температуру в самом крупном бедре. Введите щуп сбоку в толстую часть мяса, не касаясь кости. Температура должна достичь минимум 74 °C. Проверьте ещё один крупный кусок, особенно если они лежали в разных частях формы.

Если нужная температура ещё не достигнута, продолжайте запекать и проверьте снова через 5 минут. При слишком быстром потемнении кожи свободно прикройте верх листом фольги. Готовые бёдра переложите на тёплое блюдо и оставьте на 5–7 минут, пока занимаетесь соусом.

Готовые бёдра с золотистой кожицей; температуру мяса проверяют отдельно, в самой толстой части.

Шаг 6. Доведите соус до нужной густоты

Процедите жидкость из формы в небольшой ковш. Полукружки апельсина сохраните для подачи, а оставшиеся в сите кусочки чеснока и цедры можно удалить. Дайте жидкости постоять минуту и снимите ложкой большую часть жира с поверхности.

Доведите соус до кипения. Размешайте крахмал в 30 мл холодной воды и влейте тонкой струйкой, постоянно помешивая. Проварите около минуты при слабом кипении. Соус должен тонким слоем покрывать обратную сторону ложки и свободно с неё стекать. Если он получился гуще, чем хотелось, добавьте 1–2 столовые ложки горячей воды и снова размешайте.

После короткого кипения соус становится гладким и чуть гуще мясного сока.

Шаг 7. Соберите блюдо перед подачей

Разложите возле бёдер запечённые апельсины и посыпьте мясо мелко нарезанной петрушкой. Соус перелейте в небольшой соусник либо добавьте по ложке на дно порционных тарелок. Лить его поверх кожи не стоит, если хотите сохранить её подсушенной.

Снимите пробу с соуса до подачи. Его вкус зависит от апельсинов и горчицы, поэтому дополнительная соль может не понадобиться. Для более мягкого вкуса достаточно немного разбавить соус горячей водой: так снизятся одновременно солёность, сладость и насыщенность цитруса.

Готовая курица с запечёнными полукружками апельсина и петрушкой, соус подан отдельно.

Почему соус добавляют не сразу

Большое количество жидкости вокруг сырой курицы усиливает образование пара. Пока поверхность влажная, кожа румянится медленнее. Первые 25 минут без сока помогают ей подсохнуть, а позднее добавленный соус собирает мясные соки и поджаристые частицы со дна формы.

Этот способ не требует предварительного обжаривания на сковороде. Однако он не заменяет просторную форму: если бёдра плотно прижаты друг к другу или уложены вторым слоем, пар всё равно будет скапливаться между ними. Для восьми-десяти крупных кусков лучше взять две формы и проверить готовность в обеих.

Как избежать горечи

Заметную горечь соусу может дать белая часть апельсиновой кожуры. Для аромата достаточно чайной ложки тонкой оранжевой цедры. Полукружки добавляют позже, чтобы они провели в духовке только вторую половину времени.

Не выжимайте в соус сок из сильно подгоревших ломтиков и не соскребайте со дна чёрные участки. Если у апельсинов очень толстая белая прослойка, для запекания снимите кожуру вместе с ней и нарежьте мякоть. Вид блюда немного изменится, зато в соус попадёт меньше горьких веществ.

Можно ли заменить бёдра

Голени с кожей подходят для той же технологии, но при одинаковом общем весе их будет больше. Раскладывайте их с промежутками и ориентируйтесь на температуру мяса. У филе грудки другой размер и меньше жира, поэтому переносить на него все 50–60 минут запекания не стоит: оно может пересохнуть.

Для менее сладкого соуса мёд можно не добавлять, особенно если апельсины очень сладкие. Остальные пропорции оставьте прежними. Горчицу средней остроты удобнее использовать без добавок: она придаёт соусу лёгкую остроту, не заслоняя цитрус.

С чем подать

К этой курице подойдут картофельное пюре, отварной рис или гречка. Положите гарнир рядом с мясом и полейте его апельсиновым соусом. Кисло-сладкая подлива особенно уместна с гарниром без сложных приправ.

Овощную часть ужина можно сделать совсем простой: тонко нашинковать капусту или подать листовой салат. На большое блюдо переложите все шесть бёдер, а гарнир вынесите отдельно, чтобы каждый мог выбрать порцию. Запечённый апельсин подавайте вместе с курицей, но есть кожуру необязательно.

Порция курицы с картофельным пюре; апельсиновый соус добавлен к гарниру.

Как хранить и разогреть

Оставшуюся курицу и соус разложите по неглубоким закрывающимся контейнерам и уберите в холодильник не позднее двух часов после приготовления. При температуре не выше 4 °C храните до трёх дней. Соус удобнее держать отдельно: так проще отмерить нужную порцию и разогреть её без остального блюда.

Разогревайте столько, сколько собираетесь съесть. Бедро можно поставить в небольшую форму с ложкой воды и прогреть при 170 °C до 74 °C внутри. Соус доведите до кипения в ковше, помешивая, и при необходимости разбавьте водой. После хранения кожа станет мягче, поэтому остатки особенно хорошо подходят для риса или пюре, которые можно щедрее полить подливой.