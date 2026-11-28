У этих блинчиков есть одна особенность: благодаря сметане они получаются мягкими, нежными и с приятным сливочным вкусом. Тесто готовится из доступных продуктов, а на приготовление всей порции не придётся тратить много времени.

Сметана делает текстуру блинов особенно приятной, а разрыхлитель помогает добиться лёгкости и пышности. Готовые блинчики можно подать на завтрак или к вечернему чаю.

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Ингредиенты на 12–15 блинчиков

Яйца - 2 шт.

Сметана (15–20%) - 200 г

Молоко - 200 мл

Мука - 200 г

Сахар - 2 ст. л.

Соль - ½ ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Немного масла для смазывания сковороды.

Как приготовить

В глубокой миске соедините яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком до лёгкой пены, затем добавьте сметану и перемешайте. Влейте молоко комнатной температуры.

Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Хорошо размешайте тесто, чтобы не осталось комочков. В конце влейте растительное масло и ещё раз перемешайте.

По консистенции тесто должно напоминать жидкую сметану: оно не должно быть слишком густым, но и растекаться как вода тоже не должно.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом. Наливайте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности. Жарьте блинчики на среднем огне примерно по 1–2 минуты с каждой стороны, пока они не покроются аппетитной золотистой корочкой.

Готовые блины складывайте стопкой. Подавайте горячими со сметаной, мёдом, вареньем или свежими ягодами.