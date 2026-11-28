Под белой сахарной пудрой у этих мини-штолленов скрывается мягкое творожное тесто с изюмом, курагой и миндалём. Каждый получается размером в несколько укусов, с румяными краями и кусочками сухофруктов на разломе. Апельсиновая цедра и немного корицы добавляют аромат, который особенно уместен в выпечке к началу декабря.

Тесто замешивают на разрыхлителе, поэтому дрожжи и расстойка не понадобятся. Готовые штоллены можно есть после остывания, выдерживать их неделями не нужно. Важно взять сухой творог, хорошо обсушить замоченные сухофрукты и не добавлять лишнюю муку, пытаясь сделать тесто совсем нелипким.

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Выход: 20 небольших штолленов

Порции: 10, по 2 штуки

Активное время: около 45 минут

Всего: около 2 часов 30 минут, включая размягчение масла, подготовку сухофруктов, выпечку двумя партиями и остывание

Сложность: средняя

Посуда: кухонные весы, две миски, мелкое сито, ручной миксер, лопатка, тёрка, два противня около 40 × 30 см, пергамент, кисточка и решётка

Ингредиенты

Для творожного теста

Творог жирностью 9%: 200 г

Сливочное масло жирностью 82,5%: 100 г

Сахар: 90 г

Ванильный сахар: 8 г

Яйцо: 1 среднее, около 50 г без скорлупы

Пшеничная мука: 300 г

Мука для формовки: до 15 г

Разрыхлитель: 8 г

Мелкая соль: 2 г

Молотая корица: ½ чайной ложки, около 1 г

Нужен обычный сухой творог без заметной сыворотки, не зернёный в сливках и не жидкая творожная паста. Если в упаковке есть влага, сначала откиньте творог на сито, затем отвесьте 200 г. Масло заранее нарежьте кубиками: за 30–40 минут оно станет мягче и легче соединится с сахаром.

Для начинки

Тёмный изюм без косточек: 80 г

Курага: 80 г

Миндаль: 40 г

Апельсиновый сок: 120 мл

Мелко натёртая апельсиновая цедра: 3 г, примерно с половины крупного апельсина

Сок нужен для замачивания, остаток в тесто не добавляют. Для цедры вымойте апельсин и снимите только тонкую оранжевую кожицу. Белая часть под ней может дать горечь.

Для покрытия

Сливочное масло: 50 г

Сахарная пудра: 80 г

Часть пудры останется на пергаменте и в сите, это нормально. Не заменяйте её обычным сахаром: крупинки дадут другое покрытие и будут хрустеть на поверхности.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте сухофрукты и миндаль

Промойте изюм и курагу, курагу нарежьте кубиками около 5 мм. Сложите в небольшую миску и залейте тёплым апельсиновым соком. Оставьте на 30 минут, за это время пару раз перемешайте. Одновременно достаньте масло для теста из холодильника.

Откиньте сухофрукты на сито, затем разложите на бумажном полотенце и промокните сверху. Они должны стать мягче, но не оставлять вокруг себя лужицы. Миндаль порубите небольшими кусочками, цедру натрите отдельно.

Шаг 2. Разотрите масло с сахаром

Соедините 100 г мягкого масла, обычный и ванильный сахар. Перемешайте миксером на низкой скорости, затем взбивайте около 2 минут на средней. Масса станет светлее и пластичнее, но добиваться полного растворения сахара не нужно.

Соберите масло со стенок миски лопаткой. Если оно ещё плотное и собирается кусочками, оставьте его на несколько минут при комнатной температуре. Растапливать масло для этого шага не следует.

Шаг 3. Добавьте яйцо и творог

Вмешайте яйцо, затем добавьте творог и цедру. Крупнозернистый творог предварительно протрите через сито. Перемешивайте недолго, пока продукты не соединятся. Небольшая зернистость на этом этапе допустима.

Разогрейте духовку до 180 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Застелите оба противня пергаментом. Подготовьте место для формовки: после добавления разрыхлителя тесто не должно долго стоять в тепле.

Шаг 4. Замесите тесто с начинкой

Отдельно смешайте 300 г муки, разрыхлитель, соль и корицу. Всыпьте примерно половину в творожную основу, соедините лопаткой. Добавьте оставшуюся смесь, обсушенные сухофрукты и миндаль. Соберите мягкое тесто, перемешивая только до исчезновения сухих участков.

Оно может слегка приставать к ладоням, но должно держаться общей массой. Не вымешивайте его долго, как дрожжевое. Подготовленные 15 г муки используйте понемногу для рабочей поверхности и рук; всю порцию добавлять необязательно.

Шаг 5. Сформуйте двадцать мини-штолленов

Разделите тесто на двадцать примерно одинаковых частей, ориентировочно по 50–55 г. Первые десять слегка расплющите в овалы толщиной около 1 см. Сложите каждый вдоль со смещением: верхняя половина должна немного не доходить до нижнего края. Слегка прижмите место сгиба.

Перенесите заготовки на первый противень, оставляя между ними около 3 см. Крупные кусочки изюма, выступающие наружу, вдавите в тесто, чтобы они не подгорели. Вторую половину теста накройте и пока уберите в холодильник.

Шаг 6. Испеките две партии

Поставьте первый противень на средний уровень духовки. Выпекайте 22–28 минут: поверхность должна стать светло-золотистой, низ и выступающие края слегка подрумянятся. Шпажка, введённая в тесто между сухофруктами, должна выходить без сырой липкой массы.

Пока печётся первая партия, сформуйте оставшиеся десять изделий на втором, холодном противне. Испеките их при той же температуре. Не ждите тёмной корочки: небольшие штоллены быстро теряют влагу, если оставить их в духовке на лишние несколько минут.

Шаг 7. Смажьте маслом и припудрите

Растопите 50 г масла для покрытия. Через 3–5 минут после духовки смажьте верх и бока первой партии половиной масла, затем просейте сверху около 30 г пудры. Для второй партии используйте оставшееся масло и ещё 30 г пудры. Работайте на решётке, подложив под неё пергамент.

Оставьте мини-штоллены остывать примерно на 30 минут. Если часть первого слоя пудры стала прозрачной от масла, слегка припудрите ещё раз: для этого осталось 20 г. Не закрывайте тёплую выпечку в контейнере: на поверхности появится влага.

Почему тесто получается липким или тяжёлым

Лишнюю влагу чаще всего приносят мокрый творог и плохо обсушенные сухофрукты. Если попытаться исправить это большой порцией муки, мякиш станет плотным. Поэтому отмеряйте творог после удаления сыворотки и не выливайте в миску оставшийся после замачивания сок.

Слишком долгое вымешивание тоже ухудшает текстуру. Как только мука перестала быть видна и добавки распределились, переходите к формовке. Для аккуратных заготовок достаточно слегка подпылённых рук и коротких движений.

Чем заменить сухофрукты и орехи

Изюм и курагу можно заменить смесью сушёной клюквы и изюма, сохранив общий вес 160 г. Крупные ягоды разрежьте. Если они уже мягкие, сократите замачивание до 10–15 минут и всё равно промокните их перед добавлением.

Вместо миндаля подойдут 40 г грецких орехов. Если хотите обойтись без орехов, просто исключите их: дополнительная мука не нужна. Молотую корицу можно не добавлять, апельсиновой цедры и ванильного сахара достаточно для аромата.

Что можно подготовить заранее

Накануне удобно взвесить сухие продукты, порубить миндаль и подготовить сухофрукты. Замоченные и обсушенные изюм с курагой храните отдельно в закрытой ёмкости в холодильнике не дольше суток. Масло размягчайте уже перед замесом.

Если печёте для гостей, приготовьте мини-штоллены вечером. За ночь под закрытой крышкой мякиш станет ровнее по влажности. Перед подачей можно добавить совсем немного пудры, если белый слой местами увлажнился.

С чем подать

Подавайте мини-штоллены остывшими или чуть тёплыми, с чёрным чаем, кофе либо молоком. На одну порцию достаточно двух штук. Варенье и густой сладкий соус здесь необязательны: сухофрукты и сахарное покрытие уже дают достаточно сладости.

Для небольшой подарочной коробки сначала полностью остудите выпечку, затем переложите её пергаментом. Не укладывайте вплотную к влажным десертам, от них пудра быстро намокнет. Такая порционная выпечка удобна и для общего стола, её не нужно нарезать перед подачей.

Два небольших штоллена составят порцию к чаю; один можно разломить перед подачей.

Как хранить

Полностью остывшие мини-штоллены держите в плотно закрытом контейнере в прохладном сухом месте до 3 суток. Не ставьте коробку рядом с плитой или батареей. Этот творожный вариант рассчитан на свежую выпечку, поэтому оставлять его на несколько недель для созревания не стоит.

Для более долгого хранения заморозьте часть изделий в герметичной упаковке на срок до 2 месяцев. Размораживайте при комнатной температуре в закрытой упаковке, а пудру обновляйте уже перед подачей. Так можно испечь всю порцию сразу и доставать ровно столько, сколько нужно к ближайшему чаепитию.