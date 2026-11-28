Ленивые голубцы дают тот же домашний вкус капусты, фарша и томатного соуса, но не требуют разбирать кочан и заворачивать начинку в листья.

Всё готовится в глубокой сковороде: рис впитывает мясной сок и соус, капуста становится мягкой, а сметана в конце делает вкус нежнее.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Время: 40 минут, из них около 15 минут активно

Порции: 4

Посуда: глубокая сковорода диаметром 28 см с крышкой

Ингредиенты

мясной фарш - 500 г;

белокочанная капуста - 450 г;

длиннозёрный рис - 100 г;

репчатый лук - 1 шт. (около 120 г);

морковь - 1 шт. (около 120 г);

протёртые томаты - 400 г;

сметана 15–20% - 100 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

укроп - 15 г;

горячая вода - 250 мл;

сладкая паприка - 1 ч. л.;

соль - 1 ч. л. или по вкусу;

чёрный перец - 1/4 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

Промойте рис до прозрачной воды, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем откиньте на сито. За это время мелко нарежьте лук, натрите морковь, а капусту нашинкуйте короткой тонкой соломкой.

Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте лук и морковь 4–5 минут на среднем огне, пока овощи не станут мягче и слегка золотистыми.

Добавьте фарш. Разбивайте его лопаткой и готовьте 6–7 минут, пока не исчезнут сырые розовые участки, а отдельные кусочки не начнут подрумяниваться.

Выложите капусту в два приёма. После каждой порции перемешивайте и дайте ей осесть. Добавьте половину соли и готовьте 4 минуты без крышки. Всыпьте рис, паприку и перец. Добавьте протёртые томаты, оставшуюся соль и 250 мл горячей воды. Перемешайте, доведите до слабого кипения, накройте крышкой и тушите 18–20 минут на небольшом огне. Один раз перемешайте в середине приготовления. Рис должен стать мягким, а лишняя жидкость - впитаться.

Фарш из говядины или свинины должен прогреться минимум до 71 °C, фарш из птицы - до 74 °C. Проверьте температуру кухонным термометром. Смешайте сметану с 2 ст. л. горячего соуса из сковороды, затем вмешайте её в голубцы. Прогрейте 1 минуту без сильного кипения и посыпьте укропом.

Что важно

Не шинкуйте капусту длинными полосами: короткая тонкая соломка быстрее размягчается и удобнее смешивается с фаршем и рисом. Если жидкость впиталась, а рис ещё твёрдый, добавьте 50–70 мл кипятка и готовьте под крышкой ещё 3–5 минут.

Остатки уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните до 3–4 дней при температуре 4 °C или ниже, а перед подачей прогрейте до 74 °C.

Подавайте ленивые голубцы горячими - со свежим укропом и ложкой сметаны.