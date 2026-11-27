Красные яблоки становятся мягкими и ароматными, но сохраняют форму, а творог с мёдом и орехами превращается в нежную начинку. Получается тёплый домашний десерт без теста и долгой подготовки.

Рецепт удобно собрать за 10 минут, а остальную работу сделает духовка. Лучше взять плотные кисло-сладкие яблоки одинакового размера - тогда они приготовятся одновременно.

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Время приготовления: 35 минут

Активное время: 10 минут

Порции: 4

Форма: около 20 × 20 см

Температура: 190 °C

Ингредиенты

крупные плотные красные яблоки - 4 шт. (около 700–800 г);

творог 5% - 200 г;

сметана - 40 г (2 ст. л.);

мёд - 30 г (1,5 ст. л.);

грецкие орехи - 40 г;

молотая корица - 0,5 ч. л.;

горячая вода - 80 мл.

Приготовление пошагово с фото

Разогрейте духовку до 190 °C. Подготовьте керамическую или стеклянную форму размером около 20 × 20 см. Вымойте и обсушите яблоки. Срежьте верхушки слоем около 1 см. Чайной ложкой удалите семенную коробочку, не прорезая дно; оставьте стенки толщиной 8–10 мм.

Крупно порубите орехи. Смешайте творог, сметану, мёд, корицу и 30 г орехов. Масса должна стать влажной и пластичной, но не жидкой.

Наполните яблоки творожной массой без сильного уплотнения. Посыпьте оставшимися орехами и поставьте в форму.

Влейте горячую воду на дно формы и запекайте 25–30 минут. Готовое яблоко легко прокалывается ножом сбоку, но не разваливается; начинка должна хорошо прогреться, а орехи - слегка подрумяниться.

Дайте десерту постоять 5 минут и подавайте тёплым, полив соком со дна формы.

Что важно

Не вынимайте слишком много мякоти: тонкие стенки могут лопнуть, и начинка вытечет. Если творог сухой и рассыпчатый, добавьте ещё 1 ч. л. сметаны; влажный творог, наоборот, сначала откиньте на сито.

Остывшие яблоки с творожной начинкой уберите в холодильник в течение 2 часов и храните не более 3–4 дней при температуре 4 °C или ниже.