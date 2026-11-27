На подготовку уйдет около 10 минут, еще 25 минут понадобится на выпекание. Получится четыре порции - можно сразу позавтракать всей семьей или оставить немного на потом.

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Ингредиенты

Овсяные хлопья - 150 г (примерно 1 стакан).

Бананы - 2 шт.

Молоко - 400 мл.

Изюм или сушеная клюква - 50 г.

Мед - 2 ст. л.

Сливочное или растительное масло - 1 ст. л.

Тростниковый сахар - 1 ч. л.

Для рецепта подойдут обычные или цельнозерновые овсяные хлопья. Если используете хлопья быстрого приготовления или крупные хлопья, уменьшите количество до 130 г.

Молоко можно заменить растительным, например кокосовым. А изюм - сушеной клюквой, шелковицей, физалисом или ягодами годжи.

Как приготовить запеченную овсянку с бананом

1. Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите небольшую форму для запекания размером примерно 15 × 22 см и высыпьте в нее овсяные хлопья.

2. Налейте молоко в небольшую кастрюлю, добавьте масло, изюм и 1 столовую ложку меда. Нагревайте несколько минут, пока масло полностью не растает. Кипятить молоко не нужно.

Если хочется сделать вкус интереснее, добавьте немного корицы, чайную ложку какао или смесь специй для яблочного пирога.

3. Перелейте горячее молоко с изюмом в форму с овсяными хлопьями и слегка перемешайте. Дайте смеси немного постоять, чтобы хлопья начали впитывать жидкость.

4. Один банан очистите, нарежьте кружочками и равномерно распределите по овсяной смеси. Второй разрежьте вдоль пополам и положите сверху. Полейте банан оставшейся столовой ложкой меда.

Для более насыщенного вкуса можно добавить измельченные грецкие орехи или кусочки темного шоколада.

5. Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте около 25 минут при 180 °C. Если используете режим с конвекцией, достаточно 170 °C.

6. За две минуты до готовности достаньте форму и посыпьте овсянку тростниковым сахаром. При желании включите гриль на короткое время, чтобы бананы сверху слегка подрумянились.

С чем подавать

Запеченную овсянку лучше есть теплой. Она получается мягкой внутри, с приятной сладостью бананов и легкой карамельной корочкой сверху.

При подаче можно добавить натуральный йогурт, ванильный творог, жареные яблоки или немного взбитых сливок. Щепотка корицы тоже придется кстати.

Если хочется сделать завтрак порционным, разложите смесь по 4–6 небольшим формочкам. В таком случае время выпекания сократится примерно до 10 минут.