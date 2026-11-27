Свиная вырезка готовится довольно быстро, а мясо получается мягким и сочным, если не передержать его на сковороде. Добавьте немного сливок, горчицы двух видов и чеснока - и обычный ужин заиграет совсем другими красками. На всё уйдет около 40 минут. Такое блюдо можно приготовить и просто к ужину после рабочего дня, и к приходу гостей. На гарнир подойдут картошка, рис, гречка или макароны. А сливочным горчичным соусом потом захочется полить всё, что окажется на тарелке.

Ингредиенты

На 3–4 порции · Подготовка - 20 минут · Приготовление - 20 минут

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Свиная вырезка - 500 г

Репчатый лук - 1 шт. (около 140 г)

Чеснок - 5 зубчиков

Оливковое масло - 3 ст. л.

Топленое масло - 2 ст. л.

Французская зернистая горчица - 2 ст. л.

Мягкая горчица - 1 ст. л.

Соевый соус - 3 ст. л.

Сливки жирностью 30% - 5 ст. л.

Овощной бульон или вода - 100 мл

Свежие орегано и тимьян - по 1 ч. л.

Свежемолотый черный перец - ½ ч. л.

Как приготовить свиную вырезку в горчичном соусе

Сначала подготовьте мясо. Удалите с вырезки пленки и лишний жир, затем нарежьте поперек волокон ломтиками толщиной примерно 1 см. Слегка поперчите с обеих сторон.

Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками, чеснок измельчите ножом. Разогрейте на небольшой сковороде оливковое масло и обжаривайте овощи на слабом или среднем огне около 10 минут. Лук должен стать мягким и прозрачным, а чеснок - отдать маслу свой аромат.

Пока готовится лук, займитесь мясом. На большой сковороде растопите топленое масло, выложите ломтики вырезки и обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны, чтобы они слегка подрумянились.

Переложите к мясу обжаренные лук и чеснок. Добавьте зернистую и мягкую горчицу, соевый соус, орегано и тимьян. Если есть возможность, используйте свежую зелень: она придаст соусу более выразительный аромат.

Теперь влейте овощной бульон (или обычную воду) и добавьте сливки. Хорошо перемешайте, чтобы горчица равномерно распределилась по соусу. Оставьте блюдо тушиться без крышки примерно на 2 минуты.

Дополнительно загущать соус обычно не нужно. Если хочется получить более плотную консистенцию, смешайте еще 100 мл теплого бульона с двумя столовыми ложками сливок и чайной ложкой муки или картофельного крахмала. Влейте смесь в сковороду, доведите соус до кипения и снимите с огня.

С чем подавать свиную вырезку

Свиная вырезка в горчичном соусе хорошо сочетается с картофельными клецками, которые отлично впитывают сливочную подливку. Можно подать ее с гречкой, рисом или макаронами.

А если хочется совсем простого ужина, достаточно нарезать свежий хлеб. Соус получается настолько насыщенным, что им захочется воспользоваться до последней капли.

Если соевого соуса нет под рукой, его можно заменить примерно третью чайной ложки соли. Свежие орегано и тимьян допускается использовать в сушеном виде или заменить горстью мелко нарезанной петрушки.