В белом сметанном желе спрятаны целые мандарины. Когда десерт разрезают поперёк, внутри каждого плода видны оранжевые дольки, расходящиеся от середины. Для такой подачи достаточно небольшой формы для кекса, а духовку включать не придётся.
Сметана даёт лёгкую кислинку, молоко делает основу менее густой, а ваниль добавляет аромат. Собирать десерт удобно вечером: желе должно хорошо застыть, чтобы нож проходил через него и фрукты, не сминая края.
Порции: 8–10
Активное время: около 40 минут
Всего: 8–10 часов с промежуточным охлаждением и окончательным застыванием
Сложность: средняя
Посуда: форма для кекса с внутренним дном примерно 22 × 9 см и высотой не меньше 7 см, объёмом около 1,4 л; пищевая плёнка, кухонные весы, миска, маленький сотейник, венчик, мелкое сито, кувшин или миска с носиком, длинный нож
Ингредиенты
Для мандариновой сердцевины
- Небольшие мандарины без косточек: 4 штуки, около 160–200 г после очистки
Очищенные плоды должны быть примерно одинаковыми, диаметром 4–4,5 см. Крупные мандарины оставят слишком мало места для желе. Выбирайте сладкие, упругие, с тонкими плёнками между дольками.
Для сметанной основы
- Сметана жирностью 20%: 600 г
- Молоко: 150 мл
- Сахар: 90 г
- Ванильный сахар: 10 г
Сметана нужна обычная, однородная, без отделившейся сыворотки. Очень кислый продукт заметно изменит вкус десерта, поэтому попробуйте его до смешивания.
Для желирования
- Порошковый пищевой желатин: 20 г
- Холодная вода: 100 мл
Этот расчёт подходит для желатина, у которого на упаковке указано около 20 г на 1 л жидкости для плотного желе. Если производитель рекомендует другую дозировку, учитывайте её: слишком мягкую массу будет трудно вынуть из формы и нарезать.
Как приготовить
Шаг 1. Замочите желатин
Налейте 100 мл холодной воды в небольшую миску. Равномерно всыпьте желатин, перемешайте и оставьте на время, указанное на упаковке, обычно на 10–15 минут.
Порошок должен впитать воду и превратиться в густую набухшую массу. Сухих островков на поверхности оставаться не должно. Пока желатин набухает, займитесь фруктами и формой.
Шаг 2. Подготовьте мандарины и форму
Вымойте мандарины, обсушите и аккуратно очистите. Снимите свободные белые волокна, сохраняя плоды целыми. Не прокалывайте мякоть и не разбирайте её на дольки. Если поверхность влажная, промокните бумажным полотенцем.
Слегка смочите форму водой и застелите пищевой плёнкой с запасом по краям. Разгладьте крупные складки. Примерьте ряд из четырёх фруктов: между ним и торцами формы должно оставаться место для желе. Ось от бывшей плодоножки к донышку каждого мандарина направляйте вдоль длинной стороны формы.
Шаг 3. Размешайте сметанную основу
Соедините молоко с обычным и ванильным сахаром. Слегка подогрейте в сотейнике, помешивая, только чтобы растворились крупинки. Кипятить молоко не нужно. Дайте ему остыть до чуть тёплого состояния и вмешайте в сметану.
Сметанная смесь должна быть близка к комнатной температуре. Если она совсем холодная, ненадолго поставьте миску в тёплую воду и перемешивайте. Размешивайте венчиком без интенсивного взбивания: пузырьки пены будут заметны на поверхности готового десерта.
Шаг 4. Добавьте желатин без комочков
Поставьте миску с набухшим желатином в горячую водяную баню и размешивайте до растворения. Можно воспользоваться микроволновкой, нагревая короткими импульсами по 5–10 секунд. Не доводите до кипения.
Добавьте в жидкий желатин три столовые ложки сметанной основы, тщательно размешайте. Влейте эту смесь тонкой струйкой в общую миску, непрерывно работая венчиком. Получится около 970 г однородной массы. Если видны нерастворившиеся крупинки, процедите её через мелкое сито до сборки.
Шаг 5. Закрепите фрукты в желе
Налейте на дно формы около 120 г массы, слоем 5–7 мм. Уберите в холодильник примерно на 15–20 минут, до лёгкого схватывания. Остальную смесь оставьте в миске, поставленной в едва тёплую воду, и время от времени перемешивайте.
Разложите на схватившемся слое четыре мандарина в один ряд. Залейте их новой порцией основы примерно до середины высоты плодов, понадобится около 300–350 г. Верните форму в холодильник ещё на 15–25 минут. Масса должна удерживать мандарины, чтобы при окончательной заливке они не всплыли.
Шаг 6. Залейте оставшуюся основу и охладите
Убедитесь, что плоды держатся на месте. Если оставшаяся сметанная масса начала густеть, осторожно размешайте её в тёплой водяной бане до текучести. Вода должна быть тёплой, не горячей.
Налейте остаток вокруг мандаринов. Над фруктами нужно оставить хотя бы 5 мм белого слоя; заполнять форму до краёв необязательно. Прикройте плёнкой, не касаясь поверхности, и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C на 6–8 часов. Не ускоряйте застывание в морозильнике.
Шаг 7. Выньте десерт и нарежьте
Отделите свободные края плёнки от формы. Накройте форму плоским блюдом и переверните вместе с ним. При необходимости слегка потяните за плёнку, затем осторожно снимите её с желе.
Режьте десерт поперёк длинной стороны, ломтиками толщиной около 2–2,5 см. Используйте острый длинный нож, вытирая лезвие после каждого разреза. Не давите сверху на мандарин: несколько плавных движений сохранят и дольки, и белую рамку вокруг них.
Почему мандарины могут всплыть
Целые плоды нельзя просто залить сразу всей жидкой смесью и рассчитывать, что они останутся посередине. Они могут подняться, сдвинуться к стенке или повернуться. Две короткие выдержки в холодильнике закрепляют сначала основание, затем сам ряд фруктов.
Если желе ещё колышется и мандарин легко перемещается при лёгком касании, дайте форме постоять дольше. Время зависит от температуры холодильника, материала формы и силы желатина.
Что делать, если появились желатиновые нити
Чаще всего это происходит при соединении тёплого желатина с очень холодной сметаной. Он начинает схватываться до того, как успевает распределиться по всей массе.
Поставьте миску в тёплую водяную баню и аккуратно размешивайте, пока нити не растворятся. Сильный нагрев здесь не нужен. Затем процедите основу и продолжайте сборку. Дополнительную порцию сухого желатина в готовую смесь не добавляйте.
Какие замены подойдут
Вместо ванильного сахара можно использовать обычный сахар в том же количестве и немного ванильного экстракта по инструкции на упаковке. Дополнительная цедра не потребуется: мандарины дают достаточно аромата.
Часть сметаны можно заменить густым натуральным йогуртом без добавок, но вкус и плотность основы немного изменятся. Жидкий питьевой йогурт для такой замены не подходит. Агар вместо желатина потребует другого расчёта и иной технологии, менять их грамм на грамм нельзя.
С чем подать
Подавайте десерт холодным, по одному ломтику на небольшую тарелку. К нему подходят несладкий чай и кофе. Если хочется добавить что-то к самому желе, достаточно нескольких свежих мандариновых долек рядом.
Густой сладкий соус здесь необязателен: на срезе уже сочетаются молочная основа и фруктовая мякоть. Для праздничной подачи удобнее вынести несколько порций, а оставшуюся часть десерта держать в холодильнике.
Как хранить
Храните десерт в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 °C и съешьте в течение двух суток после приготовления. Если срок годности молока или сметаны заканчивается раньше, ориентируйтесь на него. Общее время сборки и подачи вне холодильника не должно превышать двух часов.
Нарезайте столько ломтиков, сколько собираетесь сразу подать: на открытых срезах мандарины быстрее теряют сок. Вечером можно собрать десерт, утром вынуть его из формы, а разделить на порции перед чаепитием. Замораживать желе не стоит: после оттаивания оно может выделять воду и потерять ровную текстуру.