К пятнице обычные ужины уже порядком надоедают, а на сложные кулинарные эксперименты часто нет ни времени, ни желания. Самое время немного разнообразить меню! Попробуйте запечь курицу в апельсиново-соевом маринаде: цитрусовая кислинка, чеснок и имбирь придадут привычному мясу совсем другой вкус. Получится ароматно, сочно и с приятной азиатской ноткой.

Мед уравновешивает соленый вкус маринада, а кунжутное масло придает ему характерный аромат. В результате получается сочная курица с легкой сладостью и азиатскими нотками. При этом никаких сложных кулинарных приемов не потребуется.

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Что понадобится

Рецепт рассчитан на 2–3 порции.

Куриное филе или бедро без кости - 500 г

Крупный апельсин - 1 шт. (сок и цедра)

Соевый соус - 4 ст. л.

Мед или кленовый сироп - 1,5 ст. л.

Чеснок - 2–3 зубчика

Свежий или сухой имбирь - по вкусу

Оливковое или кунжутное масло - 1 ст. л.

Черный перец и чили - по вкусу

Кунжут и свежая зелень - для подачи

Как приготовить курицу в апельсиновом маринаде

Сначала подготовьте маринад. Снимите с апельсина цедру, выжмите сок и смешайте их с соевым соусом, медом, измельченным чесноком, имбирем, перцем и маслом. Попробуйте смесь: в ней должны сочетаться сладость, соленость и легкая цитрусовая кислинка.

Курицу нарежьте небольшими кусочками, залейте маринадом и хорошо перемешайте. Накройте емкость и поставьте в холодильник минимум на час. Если есть время, оставьте мясо на 3–4 часа: оно успеет лучше пропитаться ароматами.

Разогрейте духовку до 200 °C. Переложите курицу вместе с маринадом в форму для запекания, предварительно застеленную бумагой или смазанную маслом. Готовьте около 25–30 минут, пока кусочки не подрумянятся. В середине приготовления можно полить их соком, который собрался на дне формы.

Перед подачей посыпьте курицу кунжутом и свежей зеленью. В качестве гарнира подойдут рис, киноа или хрустящий овощной салат. Простое блюдо, которое вполне может стать новым фаворитом домашнего меню.