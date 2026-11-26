Иногда достаточно немного изменить форму привычного блюда, чтобы оно заиграло совершенно по-новому. Ветчина, сыр и готовое слоёное тесто - продукты, из которых можно приготовить не только горячие бутерброды, но и удивительно красивый домашний пирог.

Румяная хрустящая корочка, воздушные слои теста, нежная ветчина и расплавленный сыр внутри. А главное - не нужно замешивать тесто, ждать, пока оно поднимется, или обладать особыми кулинарными навыками.

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Такая косичка отлично подойдёт для воскресного завтрака, неожиданного прихода гостей или уютного семейного ужина. Её можно подать к тарелке горячего супа, взять с собой на работу или приготовить для праздничного стола.

В преддверии зимних праздников этот рецепт особенно хорош: выглядит нарядно, готовится без лишней суеты, а начинку можно менять в зависимости от того, что найдётся в холодильнике.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Весь секрет - в способе формирования пирога. Края прямоугольного пласта теста нарезают полосками, а затем поочерёдно укладывают поверх начинки. Получается эффектная косичка, напоминающая выпечку из хорошей пекарни.

При этом небольшие промежутки между полосками позволяют выходить пару, а тесту - лучше пропекаться.

Для повседневного варианта подойдёт обычный полутвёрдый сыр, а если хочется чего-то более изысканного, попробуйте приготовить косичку с сыром бри и тонким слоем горчицы.

Ингредиенты

На 4–6 порций:

400–500 г готового слоёного бездрожжевого теста;

200 г ветчины;

150–180 г полутвёрдого сыра;

1 яйцо;

1–2 ч. ложки дижонской горчицы (по желанию);

1 ст. ложка кунжута;

немного свежей петрушки;

свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Время подготовки: 15 минут.

Время выпекания: 25–30 минут.

Как приготовить слоёную косичку с ветчиной и сыром

Шаг 1. Подготовьте тесто и начинку

Если тесто замороженное, заранее разморозьте его согласно инструкции на упаковке. Оно должно стать достаточно гибким, но оставаться прохладным.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разверните тесто на пергаменте, при необходимости слегка раскатайте, чтобы получился прямоугольник размером примерно 30×35 см.

Мысленно разделите его вдоль на три равные части. Центральную треть смажьте тонким слоем горчицы, оставляя по 2 см свободного теста сверху и снизу. Затем распределите половину сыра, выложите ветчину и посыпьте оставшимся сыром. Добавьте немного перца и рубленой петрушки.

Сыр лучше распределять и под ветчиной, и поверх неё: так начинка получится более однородной и сочной.

Шаг 2. Сделайте надрезы

Теперь начинается самое интересное. Острым ножом нарежьте свободные боковые части теста на диагональные полоски шириной примерно 2–2,5 см. С обеих сторон должно получиться одинаковое количество полосок.

Не прорезайте тесто вплотную к начинке - оставьте небольшой запас, чтобы при выпекании расплавленный сыр не вытекал слишком сильно.

Верхний и нижний свободные края теста заверните поверх начинки, закрывая торцы будущего пирога.

Шаг 3. Заплетите косичку

Поочерёдно укладывайте полоски теста поверх начинки: сначала одну слева, затем одну справа. Продолжайте до самого конца, слегка накладывая каждую следующую полоску на предыдущую.

Не стремитесь затянуть косичку слишком плотно. Небольшие промежутки между полосками не только украсят пирог, но и позволят выходить лишней влаге.

Если тесто стало слишком мягким и липким, отправьте заготовку на 10 минут в холодильник. Охлаждённое слоёное тесто легче сохраняет форму.

Шаг 4. Отправьте в духовку

Взбейте яйцо вилкой, смажьте поверхность косички и посыпьте кунжутом. Старайтесь не заливать яйцом открытые срезы теста, чтобы оно лучше поднималось.

Перенесите пирог вместе с пергаментом на противень и выпекайте при 200 градусах примерно 25–30 минут (при конвекции - 180 градусов). Ориентируйтесь на цвет корочки: она должна стать насыщенно-золотистой, а нижняя часть пирога - хорошо пропечься.

Не спешите разрезать косичку сразу после духовки. Дайте ей постоять 5–10 минут, чтобы начинка немного стабилизировалась, но сыр оставался мягким.

Праздничный вариант: косичка с ветчиной и сыром бри

Если готовите пирог для гостей, замените обычный сыр на 150–180 г бри или камамбера. Нарежьте его тонкими ломтиками вместе с корочкой и распределите поверх ветчины.

В такую начинку можно добавить несколько листочков тимьяна или пару чайных ложек густого брусничного джема. Лёгкая ягодная кислинка прекрасно дополнит сливочный вкус сыра и солоноватую ветчину.

Получится закуска, которую вполне можно подать даже к праздничному столу.

Чем ещё можно начинить слоёную косичку

Этот рецепт легко превратить в универсальную палочку-выручалочку. Вместо ветчины и сыра попробуйте следующие сочетания:

Начинка Что добавить для вкуса Курица и сыр Немного горчицы Жареные грибы и сыр Репчатый лук Салями и моцарелла Сушёный орегано Шпинат и фета Чеснок Яблоки и камамбер Тимьян

Главное правило - начинка не должна быть слишком влажной. Обжаренные грибы и другие приготовленные продукты необходимо предварительно остудить, а с моцареллы слить лишнюю жидкость.

Как хранить и с чем подавать

Оставшуюся косичку можно хранить в холодильнике до двух дней. Чтобы вернуть тесту хрустящую корочку, разогрейте пирог в духовке при 170 градусах в течение 7–10 минут. В микроволновке слоёное тесто станет мягким.

Подавайте косичку со свежим овощным салатом, чашкой горячего чая или тарелкой ароматного супа. Это один из тех рецептов, ради которых стоит держать в морозильнике запасную упаковку слоёного теста. Ведь даже из самых привычных продуктов можно приготовить блюдо, которое выглядит так, словно вы провели на кухне несколько часов.