У винегрета есть одно чудесное свойство: для него не нужны редкие продукты или сложная кулинарная акробатика. Свекла, картофель, морковь, соленые огурцы и немного квашеной капусты превращаются в сытный салат, который одинаково хорошо подходит для обычного обеда и праздничного стола.
Секрет хорошего винегрета - в сочетании сладковатых овощей с солеными и кислыми ингредиентами. А растительное масло объединяет все вкусы. Готовится салат просто, хотя немного времени на варку овощей все же понадобится.
Ингредиенты
Свекла - 2 средние штуки
Картофель - 3 средние штуки
Морковь - 2 штуки
Соленые огурцы - 2–3 штуки
Квашеная капуста - 150–200 г
Консервированный зеленый горошек - 1 банка (около 200 г)
Репчатый лук - 1 небольшая головка
Растительное масло - 3–4 ст. ложки
Соль и черный молотый перец - по вкусу
Как приготовить винегрет
Свеклу, картофель и морковь тщательно вымойте и отварите до готовности. Лучше не очищать овощи перед варкой: в кожуре они сохраняют вкус и плотную текстуру. Когда овощи остынут, снимите кожицу.
Нарежьте свеклу, картофель, морковь и соленые огурцы небольшими кубиками. Лук мелко порубите. Переложите все в большую миску, добавьте квашеную капусту и зеленый горошек, предварительно слив из банки жидкость.
Есть небольшой кулинарный прием, который поможет сохранить аппетитный вид салата. Сначала отдельно перемешайте нарезанную свеклу с небольшим количеством растительного масла: так она будет меньше окрашивать остальные ингредиенты.
Добавьте оставшееся масло, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемешайте салат, чтобы овощи распределились равномерно.
Перед подачей уберите винегрет в холодильник на 15–30 минут. За это время ингредиенты успеют пропитаться, а вкус станет более насыщенным.