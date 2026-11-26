Секрет хорошего винегрета - в сочетании сладковатых овощей с солеными и кислыми ингредиентами. А растительное масло объединяет все вкусы. Готовится салат просто, хотя немного времени на варку овощей все же понадобится.

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Ингредиенты

Свекла - 2 средние штуки

Картофель - 3 средние штуки

Морковь - 2 штуки

Соленые огурцы - 2–3 штуки

Квашеная капуста - 150–200 г

Консервированный зеленый горошек - 1 банка (около 200 г)

Репчатый лук - 1 небольшая головка

Растительное масло - 3–4 ст. ложки

Соль и черный молотый перец - по вкусу

Как приготовить винегрет

Свеклу, картофель и морковь тщательно вымойте и отварите до готовности. Лучше не очищать овощи перед варкой: в кожуре они сохраняют вкус и плотную текстуру. Когда овощи остынут, снимите кожицу.

Нарежьте свеклу, картофель, морковь и соленые огурцы небольшими кубиками. Лук мелко порубите. Переложите все в большую миску, добавьте квашеную капусту и зеленый горошек, предварительно слив из банки жидкость.

Есть небольшой кулинарный прием, который поможет сохранить аппетитный вид салата. Сначала отдельно перемешайте нарезанную свеклу с небольшим количеством растительного масла: так она будет меньше окрашивать остальные ингредиенты.

Добавьте оставшееся масло, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемешайте салат, чтобы овощи распределились равномерно.

Перед подачей уберите винегрет в холодильник на 15–30 минут. За это время ингредиенты успеют пропитаться, а вкус станет более насыщенным.