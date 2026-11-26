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Банку белой фасоли обычно открывают для супа или салата. Но если взбить фасоль с лимоном и оливковым маслом, получится густой крем, который удобно намазывать на горячий хлеб. Добавьте немного воды от варки макарон, и тот же крем станет соусом для пасты с румяными шампиньонами.

В будний вечер это особенно удобно. Для тостов достаточно открыть ещё банку тунца и нарезать огурец, а для горячего ужина можно поставить вариться пасту и одновременно обжарить грибы. У этих блюд одна основа, но вкус разный: у тостов свежий и чуть пикантный, у пасты мягкий, с ароматом жареных грибов.

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Базовый соус из белой фасоли

Получится примерно 280–310 г соуса. Половины хватит на четыре тоста, второй половины - на две порции пасты.

Ингредиенты

1 банка белой фасоли в собственном соку (400 г, около 240 г без жидкости)

2 ст. л. оливкового масла

1–2 ст. л. лимонного сока

½ ч. л. мелко натёртой лимонной цедры

1–2 ст. л. воды по необходимости

Соль и чёрный перец по вкусу

Как приготовить

Откиньте фасоль на сито и дайте воде стечь. Если заливка густая или солёная, сначала промойте фасоль под краном. Переложите её в чашу блендера, добавьте масло, ложку лимонного сока, цедру и немного перца. Снимайте с лимона только жёлтый слой: белая часть под ним может горчить.

Взбейте фасоль до гладкости. Если масса прилипает к стенкам чаши и ножи крутятся вхолостую, добавьте ложку воды, соскребите фасоль со стенок и взбейте ещё раз. Вторая ложка понадобится, только если крем всё ещё слишком плотный. Для тостов он должен держаться на ложке. Порцию для пасты лучше развести уже на сковороде, когда под рукой будет вода от варки.

В конце попробуйте соус. Соль добавляйте понемногу: консервированная фасоль уже может быть солёной. Если вкус кажется пресным даже после соли, влейте ещё немного лимонного сока. Для более мягкого вкуса в пасту можно положить чуть меньше цедры и добавить лимон уже в тарелке.

Хрустящие тосты с фасолевым кремом, тунцом и огурцом

На 4 тоста · около 10 минут с готовым соусом

4 ломтика ржаного или пшеничного хлеба

½ порции фасолевого соуса (около 150 г)

1 небольшая банка тунца в собственном соку (около 100–120 г без жидкости)

½ среднего огурца

1 ч. л. дижонской горчицы

2–3 веточки укропа

Подрумяньте хлеб с обеих сторон на сухой сковороде. Пока он жарится, слейте жидкость с тунца, разберите рыбу вилкой на крупные кусочки и перемешайте с горчицей. Огурец нарежьте тонкими ломтиками. Если он очень сочный, промокните ломтики бумажным полотенцем, чтобы хлеб дольше оставался хрустящим.

Намажьте горячий хлеб густым фасолевым кремом. Сверху разложите огурец и тунец, посыпьте укропом. Собирайте тосты перед подачей: на тёплом хлебе крем слегка согреется, а огурец сохранит хруст. Если хочется чуть больше остроты, добавьте несколько тонких колечек красного лука.

Паста с жареными шампиньонами и соусом из белой фасоли

На 2 порции · около 20 минут с готовым соусом

180 г короткой пасты

250 г шампиньонов

½ порции фасолевого соуса (около 150 г)

1 ст. л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

Несколько веточек петрушки

Соль и чёрный перец по вкусу

Поставьте пасту вариться. Тем временем нарежьте шампиньоны пластинками и разложите их по широкой разогретой сковороде с маслом. Дайте им пару минут подрумяниться с одной стороны, прежде чем перемешивать. Если грибы лежат плотной горкой, жарьте в два захода: так на сковороде будет меньше жидкости и появится золотистая корочка. Измельчённый чеснок добавьте в самом конце и прогрейте примерно полминуты.

Перед тем как откинуть пасту на дуршлаг, зачерпните полстакана воды из кастрюли. Убавьте огонь под грибами, добавьте пасту, фасолевый соус и 3–4 ст. л. этой воды. Перемешайте и прогрейте около минуты. Если соус всё ещё лежит плотными островками, подлейте воды по ложке, пока он не начнёт обволакивать макароны. Попробуйте и только потом досолите: вода от пасты уже солёная.

Подавайте пасту сразу, с рубленой петрушкой и свежемолотым перцем. Несколько самых румяных ломтиков грибов можно отложить перед добавлением соуса и выложить сверху. Так их поджаристые края сохранятся до подачи.

Идея базового соуса - NRA.lv со ссылкой на Tasting Table.