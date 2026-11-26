Эти булочки получаются такими мягкими и ароматными, что к чаю или кофе сразу хочется взять парочку. А внутри - она - сладкая кокосовая начинка! Райское наслаждение, как говорили классики. Готовятся они из самых простейших продуктов, ничего сложного в рецепте нет. Единственное, придется немного подождать, пока поднимется дрожжевое тесто.

Ингредиенты

На 10–12 булочек.

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Для теста:

Молоко - 250 мл

Сахар - 3 ст. л.

Сухие дрожжи - 1 ч. л. (или 20 г свежих)

Яйцо - 1 шт.

Сливочное масло - 50 г

Мука - 450–500 г

Соль - щепотка

Для начинки:

Кокосовая стружка - 100 г

Сахар - 3–4 ст. л.

Сливки или молоко - 2–3 ст. л.

Сливочное масло - 30 г (по желанию)

Для смазывания:

Желток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. л.

Как приготовить булочки с кокосом

Сначала займитесь тестом. Молоко слегка подогрейте, добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут. На поверхности должна появиться пенная шапочка. Затем введите яйцо, растопленное сливочное масло и соль.

Муку добавляйте постепенно, небольшими порциями. Замесите мягкое тесто: оно может слегка липнуть к рукам, это нормально. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

Пока оно подходит, приготовьте начинку. Смешайте кокосовую стружку с сахаром и сливками. Масса должна получиться влажной и достаточно плотной, чтобы из нее можно было сформировать начинку. Если смесь кажется суховатой, добавьте немного сливок или сливочного масла.

Поднявшееся тесто разделите на 10–12 одинаковых частей. Каждую раскатайте в небольшую лепешку, положите в центр столовую ложку кокосовой начинки и тщательно защипните края. Получатся небольшие шарики с начинкой внутри.

Разложите заготовки на противне с пергаментом, оставляя между ними свободное место. Накройте полотенцем и дайте постоять еще 20–30 минут. Булочки немного увеличатся в размере.

Остался последний шаг. Смешайте желток с молоком, смажьте этой смесью поверхность булочек и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте 20–25 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Готовые булочки лучше немного остудить перед подачей. Хотя дождаться этого момента бывает непросто: аромат кокоса и свежей выпечки быстро соберет всех на кухне.