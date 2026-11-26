Слоёные коржи, курица, жареные грибы и крем со сметаной складываются в закусочный торт, который удобно приготовить накануне прихода гостей. После ночи в холодильнике он становится мягче, начинка соединяется с коржами, и большой прямоугольник можно разрезать на небольшие порции. На срезе видны все четыре слоя теста.

Тесто здесь готовое. Курицу нужно мелко нарезать, из грибов выпарить сок, затем остудить начинку перед сборкой. Если не торопиться на этих этапах, крем останется густым и равномерно пропитает коржи.

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Четыре слоёных коржа и три слоя начинки с курицей и грибами. Торт нарезают после выдержки в холодильнике.

Ингредиенты

Для коржей

Слоёное бездрожжевое тесто: 500 г

Пшеничная мука для раскатки: 15 г

Тесто разморозьте в холодильнике по инструкции на упаковке. Для работы оно должно оставаться холодным, но уже легко раскатываться.

Из 500 г теста получится четыре коржа, а обрезки пригодятся для обсыпки.

Для курицы и грибов

Филе куриного бедра без кожи и кости: 450 г

Шампиньоны: 300 г

Репчатый лук: 120 г

Растительное масло: 20 мл

Вода: 50 мл

Соль: до ¾ чайной ложки

Чёрный молотый перец: ¼ чайной ложки

Куриное бедро останется мягким после охлаждения. Крупные кусочки мяса в начинке лучше не оставлять, с ними торт труднее делить на порции.

Курицу приготовьте отдельно, а из грибов выпарите лишнюю влагу.

Для крема и зелени

Творожный сливочный сыр без добавок: 200 г

Сметана жирностью 20%: 200 г

Майонез: 80 г

Укроп: 15 г

Сыр нужен мягкий, однородный, который можно намазать на хлеб. Зернёный творог для этого крема не подходит.

Сметана размягчает коржи, творожный сыр придаёт крему густоту, майонез добавляет соль и лёгкую кислинку.

Как приготовить

Шаг 1. Раскатайте четыре коржа

Разогрейте духовку до 200 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Разделите тесто на четыре равные части. Слегка подпылите стол мукой и раскатайте каждую часть в прямоугольник немного больше 18 × 24 см, толщиной около 3 мм. Подровняйте края до указанного размера, обрезки сохраните.

Перенесите два коржа на застеленный пергаментом противень и часто наколите вилкой. Остальные держите в холодильнике до выпечки. Если тесто начало липнуть и тянуться за скалкой, охладите его 10–15 минут: лишняя мука сделает коржи плотнее.

Частые проколы помогают коржам подниматься ровнее, без больших пузырей.

Шаг 2. Испеките и остудите коржи

Выпекайте по два коржа 18–22 минуты, до ровного золотистого цвета. Если края уже румяные, а середина бледная и мягкая, дайте коржам ещё несколько минут. Переложите на решётку и испеките вторую пару.

Обрезки выложите рядом с коржами или испеките отдельно. Тонкие полоски зарумяниваются быстрее, поэтому выньте их раньше, если потребуется. Полностью остывшие обрезки раскрошите руками. Пока работает духовка, займитесь начинкой.

Коржи должны остывать на решётке, чтобы снизу не скапливался пар.

Шаг 3. Приготовьте курицу

Разверните филе бедра и обсушите. Разогрейте в сковороде 10 мл масла, выложите мясо в один слой. Обжаривайте на среднем огне примерно по 4 минуты с каждой стороны. Добавьте ½ чайной ложки соли, половину перца и 50 мл воды.

Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне ещё 8–12 минут. Проверьте самую толстую часть кулинарным термометром: внутри должно быть не меньше 74 °C. Время зависит от толщины филе. Переложите готовую курицу в неглубокую ёмкость, дайте выйти пару и уберите в холодильник для быстрого охлаждения. Остывшее мясо нарежьте мелкими кусочками.

Готовую курицу перед соединением с кремом нужно охладить.

Шаг 4. Поджарьте грибы с луком

Лук мелко нарежьте, шампиньоны порубите небольшими кусочками. В чистой сковороде разогрейте оставшиеся 10 мл масла. Готовьте лук 4–5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте грибы, увеличьте огонь до среднего и жарьте без крышки 8–12 минут, периодически перемешивая.

Дождитесь, когда на дне не останется свободного сока, а края грибов начнут подрумяниваться. Добавьте оставшийся перец. Соль пока оставьте для окончательной пробы начинки, сыр и майонез тоже солёные. Переложите грибы тонким слоем в неглубокую ёмкость, выпустите пар и охладите в холодильнике.

На дне сковороды не должно оставаться лужицы грибного сока.

Шаг 5. Смешайте крем и начинку

Размешайте творожный сыр со сметаной, затем добавьте майонез. Должно получиться 480 г густого крема. Отложите 180 г для покрытия торта, а оставшиеся 300 г соедините с холодной курицей и грибами.

Мелко нарежьте укроп, 10 г добавьте в начинку, 5 г оставьте для подачи. Перемешайте и попробуйте. При необходимости добавьте оставшуюся соль, до ¼ чайной ложки. Начинка должна легко распределяться ложкой и не выделять жидкость.

Крем добавляют только к остывшим продуктам, тогда он сохраняет густоту.

Шаг 6. Соберите закусочный торт

Положите первый корж на плоское блюдо. Распределите треть начинки, доходя почти до краёв. Накройте вторым коржом и слегка прижмите ладонью, чтобы под ним не осталось больших пустот. Повторите ещё два раза: в итоге получится четыре коржа и три одинаковых слоя начинки.

Покройте верх и бока отложенными 180 г крема, обсыпьте крошкой. Сильно давить на торт или ставить сверху тяжёлый груз не нужно: хрупкие коржи раскрошатся, а начинка выйдет по краям. Собранный торт сразу уберите в холодильник.

Тонкого покрытия достаточно, чтобы крошка держалась на верхушке и боках.

Шаг 7. Дайте пропитаться и нарежьте

Накройте торт высоким контейнером или пищевой плёнкой так, чтобы она не прижимала верх. Оставьте в холодильнике при температуре не выше 4 °C на 6–8 часов. За это время коржи станут мягче, а начинка плотнее.

Посыпьте оставшимся укропом. Разрежьте торт длинным зубчатым ножом без сильного нажима, после каждого разреза очищайте лезвие от крема. Для закусочного стола удобно сделать 10–12 небольших прямоугольных порций.

После выдержки коржи режутся вместе с начинкой и меньше ломаются.

Почему торт может получиться слишком влажным

Чаще всего лишнюю воду приносит грибная начинка. Если переложить её со сковороды вместе с соком, крем станет жиже, а коржи будут размокать неравномерно. Поэтому ориентируйтесь на сухое дно сковороды, а не только на минуты в рецепте.

Тёплая начинка тоже мешает сборке: она разжижает крем и создаёт пар между коржами. Охлаждайте мясо и грибы небольшим слоем. Не оставляйте готовую курицу ждать на столе, пока вы занимаетесь всеми остальными этапами.

Как выбрать тесто и чем заменить майонез

Для ровных тонких коржей берите бездрожжевое слоёное тесто. У разных производителей оно заметно отличается по толщине и степени подъёма, поэтому проверяйте цвет и сухость середины. Дрожжевое тесто даст более пышные, хлебные слои, для этого торта они менее удобны.

Если не хотите использовать майонез, замените его на 80 г того же творожного сыра. Крем получится плотнее и мягче по вкусу. Добавлять вместо него ещё 80 г сметаны не стоит, иначе покрытие может стать слишком жидким.

Что можно подготовить заранее

Коржи можно испечь за день до сборки, полностью остудить и убрать в сухой закрывающийся контейнер. Крем смешать непосредственно перед сборкой. Курицу и грибы удобнее приготовить в тот же день, когда вы собираете торт.

Подойдёт и уже готовая запечённая курица без кожи, примерно 320–330 г. В этом случае не нужны 10 мл масла и 50 мл воды из шага приготовления мяса. Учитывайте, когда курица была приготовлена: добавление её в торт не продлевает срок хранения.

С чем подать

Подавайте «Наполеон» холодным, небольшими кусочками. Рядом можно поставить свежие огурцы, помидоры или зелёный салат с простой заправкой. Они добавят сочности, а сливочную начинку не придётся дополнять ещё одним густым соусом.

Если собираете праздничный стол, сначала нарежьте часть торта. Остаток оставьте в холодильнике и вынесите позже: так коржи и крем дольше сохранят нужную текстуру.

Небольшой кусок закусочного торта удобно подать со свежими овощами.

Как хранить

Держите торт в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 °C и съешьте в течение двух суток после приготовления курицы. Не держите его при комнатной температуре дольше двух часов, считая всё время сборки и подачи. Замораживать собранный торт не стоит, после оттаивания крем может расслоиться, а коржи станут водянистыми.

Для подачи на следующий день собирайте торт вечером. Утром останется проверить, насколько размягчились коржи, добавить укроп и нарезать нужное количество порций. Если гостей немного, сохраните часть торта целой, открытый срез быстрее подсыхает.