Куриные ножки в соусе барбекю получаются такими аппетитными, что их хочется попробовать сразу, как только достанешь из духовки. Мясо остается сочнейшим, а сверху появляется липкая румяная корочка с ароматом чеснока и копченой паприки. Готовить просто, а результат вполне подойдет даже для праздничного ужина. А праздники как раз на носу

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

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Куриные ножки - 8–10 штук

Соль - 1 ч. л.

Черный молотый перец - по вкусу

Копченая паприка - 1 ч. л. (по желанию)

Чеснок - 2–3 зубчика

Растительное масло - 1 ст. л.

Для домашнего соуса барбекю:

Кетчуп - 150 мл

Мед или коричневый сахар - 1–2 ст. л.

Соевый соус - 1 ст. л.

Яблочный уксус - 1 ч. л.

Горчица - 1 ч. л.

Копченая паприка - ½ ч. л.

Сушеный или свежий чеснок - по вкусу

Острый соус - несколько капель (по желанию)

Как приготовить куриные ножки в соусе барбекю

Сначала подготовьте курицу. Промойте ножки, тщательно обсушите бумажными полотенцами, затем натрите солью, черным перцем, паприкой и измельченным чесноком. Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 30 минут. Если есть время, можно подержать мясо в маринаде подольше.

Пока курица пропитывается специями, приготовьте соус. Смешайте в небольшой кастрюле кетчуп, мед или коричневый сахар, соевый соус, яблочный уксус, горчицу, паприку и чеснок. Поставьте на средний огонь, доведите до легкого кипения и варите 3–5 минут, постоянно помешивая. Соус должен немного загустеть.

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите куриные ножки на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекайте 25–30 минут.

Затем достаньте противень и щедро покройте курицу соусом барбекю. Удобнее всего сделать это кулинарной кисточкой. Верните ножки в духовку еще на 10–15 минут: за это время соус карамелизуется, а поверхность курицы приобретет аппетитный золотисто-коричневый оттенок.

Подавайте горячими, пока корочка остается румяной, а мясо - сочным.