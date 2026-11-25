У этого пирога удачное сочетание текстур: тонкая песочная основа приятно хрустит, а творожная начинка после выпечки становится мягкой и напоминает нежный крем. Приготовить десерт можно из обычных продуктов, которые найдутся в холодильнике. Он подойдет и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Ингредиенты

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Для теста:

Мука - 250 г

Сливочное масло (холодное) - 125 г

Сахар - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для начинки:

Творог - 400 г

Сметана - 100 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 120 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Крахмал - 2 ст. л.

Приготовление

Сначала займитесь тестом. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и разотрите руками до образования мелкой крошки. Затем вбейте яйцо, всыпьте сахар и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку. Соедините творог, сметану, яйца, обычный и ванильный сахар, добавьте крахмал. Перемешайте до однородности. Если хочется получить особенно гладкую, кремовую текстуру без творожных крупинок, воспользуйтесь блендером.

Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте охлажденное тесто, переложите в форму диаметром около 24 см и сформируйте бортики. Сверху равномерно распределите творожную массу.

Выпекайте пирог 40–45 минут. Начинка должна стать упругой и слегка подрумяниться. После духовки не спешите вынимать десерт из формы: дайте ему полностью остыть, чтобы творожный слой успел стабилизироваться и хорошо держал форму при нарезке.