У этого пирога удачное сочетание текстур: тонкая песочная основа приятно хрустит, а творожная начинка после выпечки становится мягкой и напоминает нежный крем. Приготовить десерт можно из обычных продуктов, которые найдутся в холодильнике. Он подойдет и для семейного чаепития, и для праздничного стола.
Ингредиенты
Для теста:
Мука - 250 г
Сливочное масло (холодное) - 125 г
Сахар - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Для начинки:
Творог - 400 г
Сметана - 100 г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 120 г
Ванильный сахар - 1 ч. л.
Крахмал - 2 ст. л.
Приготовление
Сначала займитесь тестом. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и разотрите руками до образования мелкой крошки. Затем вбейте яйцо, всыпьте сахар и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку. Соедините творог, сметану, яйца, обычный и ванильный сахар, добавьте крахмал. Перемешайте до однородности. Если хочется получить особенно гладкую, кремовую текстуру без творожных крупинок, воспользуйтесь блендером.
Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте охлажденное тесто, переложите в форму диаметром около 24 см и сформируйте бортики. Сверху равномерно распределите творожную массу.
Выпекайте пирог 40–45 минут. Начинка должна стать упругой и слегка подрумяниться. После духовки не спешите вынимать десерт из формы: дайте ему полностью остыть, чтобы творожный слой успел стабилизироваться и хорошо держал форму при нарезке.