Эта паста выручит, когда нужен быстрый горячий ужин из продуктов, которые удобно держать про запас. Томатный соус получается густым без сливок, а тунец делает блюдо сытным.

Главное - не тушить рыбу вместе с томатами долго. Добавьте её в самом конце и перемешайте аккуратно: тогда в соусе останутся сочные заметные кусочки.

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Время приготовления: 25 минут

Порции: 4

Ингредиенты

спагетти - 300 г;

тунец в собственном соку - 1 банка, около 150 г без жидкости;

рубленые томаты в собственном соку - 400 г;

репчатый лук - 1 небольшая головка;

чеснок - 2 зубчика;

растительное или оливковое масло - 2 ст. л.;

сушёный орегано - 1 ч. л.;

петрушка - 15 г;

соль и чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово

1. Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите, петрушку порубите. С тунца слейте жидкость, но не разминайте рыбу слишком мелко.

2. Вскипятите в большой кастрюле около 3 л воды, посолите и опустите спагетти. Варите на 1 минуту меньше времени, указанного на упаковке. Перед сливом отлейте 150 мл воды из кастрюли.

3. Пока варится паста, разогрейте в широкой сковороде диаметром 26–28 см масло. Обжаривайте лук на среднем огне 4–5 минут до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Добавьте чеснок и орегано, перемешивайте ещё 30 секунд.

4. Влейте рубленые томаты. Посолите, поперчите и готовьте без крышки 7–8 минут, пока соус не станет гуще, а след от лопатки не будет держаться на дне сковороды пару секунд.

5. Переложите спагетти в сковороду и влейте сначала 80 мл оставленной воды. Перемешивайте 1 минуту, чтобы соус обволок пасту. Если он слишком густой, добавьте ещё немного воды. Снимите сковороду с огня, разложите сверху кусочки тунца и аккуратно вмешайте их двумя-тремя движениями.

6. Посыпьте пасту петрушкой и подавайте сразу. Готовое блюдо должно быть сочным, но на дне тарелки не должна собираться водянистая жидкость.

Что важно

Не кипятите тунец в соусе: консервированная рыба уже готова, а долгий нагрев сделает её сухой и мелкой. Вода от пасты помогает связать томаты и масло, поэтому сливки не нужны.

Остатки уберите в холодильник в течение 2 часов и храните в закрытой ёмкости не дольше 3–4 дней при температуре не выше 4 °C. Перед подачей прогрейте до 74 °C.