Из обычного фарша можно приготовить рулет с мягким золотистым луком и сыром. В духовке он покроется тонкой томатной корочкой, а на срезе будет видна начинка. Горячие ломтики подойдут к картофельному пюре или овощам. Если часть оставить на следующий день, остывший рулет можно тонко нарезать для бутербродов.

Лук для начинки сначала нужно довести до мягкости на сковороде и остудить. Он станет сладковатым и будет легко распределяться по мясному пласту. Свернуть рулет поможет пергамент; после духовки останется дать мясу немного постоять, чтобы при нарезке начинка держалась внутри.

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Горячий рулет нарезают толстыми ломтиками, чтобы сохранить мягкую начинку.

Ингредиенты

Для мясной основы

Свино-говяжий фарш: 800 г

Панировочные сухари без добавок, мелкие: 50 г

Молоко: 80 мл

Яйцо среднего размера: 1 шт.

Соль: 8 г

Сладкая молотая паприка: 1 ч. л.

Молотый чёрный перец: ⅓ ч. л.

Подойдёт фарш с жирностью около 15–20%. Очень постное мясо быстрее пересыхает, особенно по краям рулета.

Сухари сначала размочим в молоке, затем вмешаем в фарш.

Для луково-сырной начинки

Репчатый лук: 300 г, вес после очистки

Полутвёрдый сыр, например гауда: 150 г

Сливочное масло: 20 г

Соль: 2 г

Сыр натрите крупно. Слишком тонкая стружка быстро слипается, её труднее равномерно распределить по луку.

Лук обжаривают отдельно, а сыр добавляют уже при сборке рулета.

Для тонкой корочки

Томатная паста: 15 г

Готовая горчица: 10 г

Вода: 15 мл

Растительное масло без запаха: 5 мл

Горчица может быть умеренно острой или сладковатой. Дополнительно солить смесь не нужно.

Небольшого количества смеси хватит, чтобы покрыть верх и бока тонким слоем.

Как приготовить

Шаг 1. Размочите сухари и подготовьте продукты

Соедините сухари с молоком, перемешайте и оставьте на 10 минут. Они должны впитать жидкость и превратиться во влажную рыхлую массу. Крупные сухари лучше предварительно измельчить: сухие твёрдые кусочки в готовом рулете не нужны.

Очистите лук, разрежьте каждую луковицу на четыре части и тонко нашинкуйте поперёк. Сыр натрите на крупной тёрке и пока уберите в холодильник. Фарш также держите в холоде до смешивания.

Размоченные сухари выглядят как густая влажная крошка без отдельной лужицы молока.

Шаг 2. Приготовьте и остудите лук

Растопите масло в широкой сковороде на среднем огне. Выложите лук, добавьте 2 г соли и перемешайте. Убавьте нагрев до умеренно слабого и готовьте 15–20 минут, периодически помешивая. Лук должен стать мягким, полупрозрачным, с золотистыми краями.

Если отдельные полоски темнеют раньше, чем размягчается основная масса, уменьшите огонь. Готовый лук разложите тонким слоем на большой тарелке и дайте остыть примерно 15 минут. В горячем виде он размягчит жир в фарше и затруднит формовку.

Перед сборкой лук должен остыть; свободной жидкости на тарелке быть не должно.

Шаг 3. Смешайте мясную основу

Пока лук остывает, разогрейте духовку до 190 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Положите в большую миску фарш, размоченные сухари, яйцо, 8 г соли, паприку и перец. Перемешайте рукой или прочной лопаткой, чтобы все добавки распределились по мясу.

Достаточно около минуты: масса должна стать связной и слегка липкой. Долго вымешивать её до плотности колбасного фарша не нужно. Если основа заметно согрелась и стала слишком мягкой, поставьте миску в холодильник на 10 минут.

Готовая основа сохраняет след от лопатки и собирается в одну массу.

Шаг 4. Разложите фарш и начинку

На столе расстелите лист пергамента примерно 40×45 см. Выложите фарш и влажными ладонями распределите прямоугольником 28×30 см, толщиной около 1–1,2 см. Сторона длиной 28 см должна быть обращена к вам. Проверяйте края: тонкие участки легче рвутся при сворачивании.

Распределите по пласту остывший лук, сверху насыпьте сыр. По бокам и у ближнего края оставьте примерно 2 см свободного фарша, у дальнего края около 4 см. Этот широкий участок закроет начинку последним оборотом.

Начинка лежит внутри прямоугольника, свободные края понадобятся для соединения фарша.

Шаг 5. Сверните рулет и закройте шов

Поднимите ближний край пергамента и с его помощью заверните фарш на начинку. Продолжайте сворачивать от себя, каждый раз отводя бумагу назад: она не должна попасть внутрь. Получится рулет длиной около 28 см.

Защипните продольный шов и оба торца, затем разгладьте соединения влажными пальцами. Застелите противень чистым листом пергамента. Перекатите на него рулет швом вниз, полностью сняв бумагу, на которой формовали. На противне он должен лежать свободно, не касаясь бортиков.

Закройте торцы фаршем, чтобы расплавленному сыру было труднее вытечь.

Шаг 6. Смажьте верх и запеките

Смешайте томатную пасту, горчицу, воду и растительное масло. Кисточкой распределите по верху и бокам рулета тонким слоем. Поставьте противень на средний уровень духовки и запекайте ориентировочно 55–65 минут.

Примерно через 50 минут начните проверять готовность термометром. В самой толстой мясной части должно быть не менее 71 °C. Введите щуп сбоку ближе к середине и убедитесь, что его кончик находится в фарше, а не в сырной начинке. Если корочка темнеет слишком быстро, свободно прикройте верх фольгой. Цвет мяса и сока не заменяет измерение температуры.

Тонкая томатная смазка подрумянивается вместе с мясом.

Шаг 7. Дайте постоять и нарежьте

Достаньте противень и оставьте рулет на 15 минут. Не заворачивайте его плотно в фольгу: под ней будет скапливаться пар, и корочка размокнет. За это время сыр немного загустеет, ломтики будет легче перенести на тарелку.

Поддерживая рулет двумя широкими лопатками, переложите его на чистую доску. Нарежьте острым ножом поперёк, ломтиками около 2 см. Ведите нож плавно, без сильного нажима. Если немного сыра вытекло при запекании, снимите его с пергамента и подайте вместе с горячим мясом.

После короткого отдыха срез получается ровнее, а начинка меньше выдавливается ножом.

Какой сыр выбрать

Гауда, эдам или обычный полутвёрдый российский сыр дают мягкую начинку, которая становится плотнее после остывания. Моцарелла в рассоле для этого варианта менее удобна: она добавляет влагу, а начинку здесь важно сохранить достаточно густой.

Количество сыра лучше оставить указанным. Большой слой сильнее раздвигает фарш при плавлении, и даже хорошо закрытые края могут разойтись. Для более выраженного вкуса проще взять чуть более выдержанный сыр.

Если рулет треснул

Небольшая трещина на поверхности не мешает подаче. Чаще всего она появляется там, где пласт был тоньше, или рядом с неплотно соединённым швом. В следующий раз перед начинкой проверьте толщину фарша, а после сворачивания отдельно разгладьте оба торца.

Сильно прижимать начинку при формовке тоже не стоит: она может прорвать мясной слой. Достаточно свернуть рулет без крупных пустот и закрыть края. Если хотите облегчить перенос, собирайте его на пергаменте рядом с противнем.

Что можно подготовить накануне

Лук удобно пожарить заранее. Остудите его, переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник; на следующий день можно сразу переходить к фаршу. Сыр также можно натереть заранее и хранить отдельно.

Сам сырой рулет лучше готовить и запекать в один день. Для холодной закуски удобнее полностью испечь его накануне, правильно охладить и нарезать уже перед подачей. В холодильнике начинка уплотняется, поэтому тонкие ломтики держатся лучше горячих.

С чем подать

К горячему рулету подойдут картофельное пюре, гречка или запечённые овощи. Добавьте немного маринованных огурцов или салата из свежей капусты: кислинка хорошо сочетается со сладковатым луком и сыром.

Для холодной подачи нарежьте рулет тоньше и положите на ржаной хлеб с горчицей. Не обязательно выкладывать сразу весь: доставайте из холодильника столько, сколько планируете съесть, а остальное сохраняйте закрытым.

Два тёплых ломтика с пюре и маринованным огурцом составят полноценную порцию.

Как хранить и разогревать

Остаток разделите на несколько крупных порций и уберите в неглубокий закрывающийся контейнер. Поставьте в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления, не оставляя большой рулет остывать на столе на всю ночь. При температуре не выше 4 °C храните до трёх дней.

Для разогрева положите ломтики в небольшую форму, добавьте ложку воды и прикройте фольгой. Прогрейте при 160 °C до 74 °C внутри. Нагревайте только нужную порцию: так остальное мясо меньше подсохнет и сохранится удобная холодная закуска на следующий день.