Самый обычный батон, чуть сыра, ветчина, да и парочка яиц - из этих продуктов получается горячая закуска, которая выглядит в 100 раз интереснее привычных бутербродов. Хлебные «лодочки» запекаются в духовке, а внутри получается нежная начинка с расплавленным сыром. На приготовление уйдет около 20 минут.

Ингредиенты:

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Батон или багет - 1 шт.

Твердый сыр - 150–200 г

Ветчина, колбаса или куриное филе - 150 г

Яйца - 2 шт.

Сметана или майонез - 2–3 ст. л.

Укроп или петрушка - по вкусу

Помидор или сладкий перец - 1 шт. (по желанию)

Соль и черный перец - по вкусу

Приготовление:

Нарежьте батон ломтиками толщиной примерно 1,5–2 см. Из середины каждого кусочка осторожно выньте немного мякиша, оставив бортики. Получатся небольшие хлебные лодочки, в которые удобно положить начинку.

Ветчину или выбранную альтернативу нарежьте мелкими кубиками и смешайте с тертым сыром. Яйца слегка взбейте, добавьте сметану или майонез, затем соедините с сырно-мясной смесью. По желанию положите мелко нарезанные помидоры или сладкий перец, добавьте зелень, соль и перец.

Распределите начинку по хлебным заготовкам. Противень застелите пергаментом, выложите бутерброды и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C.

Запекайте 10–15 минут. Ориентируйтесь на сыр: он должен расплавиться и слегка подрумяниться. Подавайте «лодочки» горячими, пока начинка остается нежной, а хлеб - хрустящим. Такая закуска подойдет для завтрака, быстрого перекуса или чаепития.