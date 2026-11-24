Под сладкой рассыпчатой верхушкой этого печенья видны четыре слоя мягкого теста. Их легко разделить пальцами, особенно пока выпечка чуть тёплая. Такой разлом получается благодаря простой сборке: тонкие пласты кефирного теста складывают друг на друга и пересыпают крошкой из масла, муки и сахара.

Дрожжи и готовое слоёное тесто не понадобятся. Чтобы слои сохранились при выпечке, масло оставляют холодным, тесто месят недолго, а собранный пласт режут острым ножом. Нужно предусмотреть время на охлаждение в холодильнике. Из указанного количества получается 16 довольно крупных печений, они поместятся на одном противне.

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В разломе видны широкие слои теста и тонкие сладкие прослойки.

Ингредиенты

Сухая основа теста

Пшеничная мука: 320 г

Мука для раскатки: до 20 г, отдельно

Разрыхлитель: 8 г

Соль: 2 г, примерно треть чайной ложки

Муку для теста, раскатки и крошки отмерьте отдельно. Так проще не добавить лишнего в основную миску.

Для замеса нужно 320 г муки. Небольшой запас оставьте для стола и скалки.

Кефир и масло

Кефир жирностью 2,5%: 160 г

Сливочное масло жирностью 82,5%: 100 г

Кефир и масло доставайте из холодильника перед замесом. Масло должно легко натираться и не размазываться по тёрке.

Холодное масло легче распределить в муке отдельными кусочками.

Сахарная крошка

Пшеничная мука: 100 г

Сливочное масло жирностью 82,5%: 60 г

Сахар: 90 г

Ванильный сахар: 10 г

Весь сахар идёт в крошку. Само тесто остаётся несладким, поэтому прослойки распределяйте равномерно.

Крошки хватит на три прослойки и верх печенья.

Как приготовить

Шаг 1. Натрите холодное масло в муку

В широкой миске смешайте 320 г муки, разрыхлитель и соль. Натрите в эту смесь 100 г холодного масла на крупной тёрке. Время от времени обмакивайте кусок масла в муку из той же миски, чтобы он меньше скользил и прилипал.

Перемешайте вилкой или лопаткой. Масляная стружка должна покрыться мукой, но растирать смесь до однородного песка не нужно. Если масло заметно размягчилось, поставьте миску в холодильник на 10 минут и только после этого добавляйте кефир.

Небольшие кусочки масла остаются в мучной смеси, их не нужно разминать до гладкости.

Шаг 2. Соберите тесто и охладите

Влейте 160 г холодного кефира и перемешайте лопаткой, подбирая сухую муку со дна. Когда появятся крупные влажные комки, соберите их руками в единое тесто. Достаточно нескольких прижимающих движений: долго вымешивать, как дрожжевое, его не следует.

Тесто должно быть мягким, держать форму и слегка липнуть к пальцам. Прижмите его в невысокий прямоугольник, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 35–40 минут. Плоская заготовка охладится быстрее, чем толстый шар, а потом её будет проще разделить.

До охлаждения тесто достаточно собрать в мягкий пласт, идеально гладкая поверхность не требуется.

Шаг 3. Приготовьте сладкую крошку

Пока тесто охлаждается, соедините в другой миске 100 г муки, обычный и ванильный сахар. Добавьте 60 г холодного масла небольшими кубиками. Быстро разотрите кончиками пальцев или разомните вилкой, пока не получится рыхлая крошка с небольшими комочками.

Не добивайтесь одинакового размера всех частиц и не собирайте крошку в ком. Если она начинает слипаться, охладите миску. До сборки держите крошку в холодильнике: так её будет удобнее рассыпать тонким слоем.

Готовая крошка легко рассыпается, а отдельные комочки не крупнее горошины.

Шаг 4. Раскатайте четыре одинаковых пласта

Разделите охлаждённое тесто на четыре равные части. Каждую раскатайте на отдельном листе пергамента в прямоугольник примерно 20 × 24 см и толщиной около 3 мм. Стол, тесто и скалку присыпайте мукой из небольшого запаса, только если они начинают липнуть.

Пока работаете с одной частью, остальные оставьте в холодильнике. Старайтесь сделать пласты одинаковыми по площади, иначе у края часть печений останется без прослойки. Неровные углы можно подправить пальцами и скалкой, обрезать тесто по линейке не требуется.

Пласты должны совпадать по размеру, чтобы крошка распределилась по всей будущей стопке.

Шаг 5. Сложите пласты с крошкой

Разделите крошку на четыре примерно равные порции. Рассыпьте первую по одному пласту, покрывая его до краёв. Сверху перенесите второй пласт: переверните его вместе с пергаментом на начинку и затем снимите бумагу. Слегка прижмите ладонями, без сильного нажима.

Таким же способом уложите третий и четвёртый пласты, каждый раз добавляя крошку. Последнюю порцию распределите сверху и едва прижмите, чтобы она меньше осыпалась. Получится прямоугольная стопка высотой около 2 см. После сборки её уже не раскатывайте, иначе прослойки сильно спрессуются.

В стопке четыре пласта теста, три прослойки крошки и рассыпчатая верхушка.

Шаг 6. Нарежьте и охладите заготовки

Острым длинным ножом разделите пласт на 16 прямоугольников: сделайте по три разреза в каждом направлении. Размер одной заготовки будет около 5 × 6 см. Опускайте нож сверху вниз, не пилите тесто и не защипывайте края после нарезки.

Перенесите печенье на застеленный пергаментом противень, оставляя примерно 2 см между кусочками. Поставьте противень в холодильник на 10–15 минут. Одновременно разогрейте духовку до 190 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Если противень не помещается в холодильник, охладите заготовки на доске и перенесите их перед выпечкой.

Свободные срезы помогают слоям раскрыться. Кусочки не должны соприкасаться.

Шаг 7. Испеките до золотистых краёв

Поставьте противень на средний уровень разогретой духовки. Выпекайте примерно 25–30 минут, пока верхняя крошка и нижние края не станут золотистыми. Бока останутся светлее верхушки, но между слоями не должно быть блестящих полос сырого теста.

Если верх уже сильно подрумянился, а боковые прослойки ещё влажные, свободно прикройте печенье фольгой и продолжайте выпекать. Готовые кусочки оставьте на противне на 5 минут, затем переложите на решётку ещё на 15–20 минут. Сразу после духовки они хрупкие, при переносе подхватывайте их широкой лопаткой.

Остывание на решётке помогает сохранить сухими донышко и сахарную верхушку.

Какие слои должны получиться

Это домашнее рассыпчатое печенье, в котором четыре тонко раскатанных пласта отделены сладкой крошкой. Они поднимаются и становятся мягче в духовке, а края слегка хрустят. Воздушных полостей, как у круассана или классического слоёного теста, здесь ждать не нужно.

Если печенье получилось плотным, проверьте, не добавили ли вы много муки при раскатке и не вымешивали ли тесто несколько минут. Сильное прижатие готовой стопки тоже уменьшает расстояние между слоями.

Что делать, если тесто липнет

Сначала охладите его, особенно если на кухне тепло и на поверхности появился масляный блеск. Подсыпать муку в размягчённое тесто легче, чем потом исправить его сухость. После 10 минут в холодильнике снова попробуйте раскатать небольшую часть.

Для этого рецепта удобен обычный питьевой кефир без добавок. Густой йогурт или сметана меняют консистенцию теста, поэтому заменять ими кефир в тех же пропорциях без поправок не стоит.

Как изменить вкус

К ванильной крошке можно добавить половину чайной ложки корицы или мелко натёртую цедру одного небольшого лимона. Цедру снимайте только с жёлтой части кожицы. Других изменений в рецепте не потребуется.

Влажное варенье и свежие ягоды в прослойки лучше не добавлять: с ними печенье будет пропекаться иначе. Для фруктового вкуса проще подать джем отдельно.

С чем подать

Подавайте печенье слегка тёплым или полностью остывшим, с чаем, кофе или молоком. Сахарная крошка уже даёт достаточно сладости, поэтому пудра и глазурь не нужны.

Если хочется дополнить подачу, поставьте рядом небольшую розетку кисловатого ягодного джема. Его лучше добавлять к отдельному кусочку, чтобы остальное печенье сохранило рассыпчатую поверхность.

Печенье удобно разделить по слоям или разломить, сохранив крошку на тарелке.

Как хранить и готовить заранее

Полностью остывшее печенье сложите в сухой контейнер с крышкой и храните при комнатной температуре до трёх дней. В первый день верхушка наиболее хрустящая, позже она становится мягче. Не закрывайте тёплую выпечку: внутри соберётся влага.

Если готовите к определённому времени, замесите тесто и сделайте крошку накануне. Держите их отдельно, плотно закрытыми, в холодильнике до суток, а раскатку и сборку оставьте на день выпечки. После долгого охлаждения дайте тесту полежать 5–10 минут на столе, если оно ломается под скалкой.