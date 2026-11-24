Под сладкой рассыпчатой верхушкой этого печенья видны четыре слоя мягкого теста. Их легко разделить пальцами, особенно пока выпечка чуть тёплая. Такой разлом получается благодаря простой сборке: тонкие пласты кефирного теста складывают друг на друга и пересыпают крошкой из масла, муки и сахара.
Дрожжи и готовое слоёное тесто не понадобятся. Чтобы слои сохранились при выпечке, масло оставляют холодным, тесто месят недолго, а собранный пласт режут острым ножом. Нужно предусмотреть время на охлаждение в холодильнике. Из указанного количества получается 16 довольно крупных печений, они поместятся на одном противне.
Ингредиенты
Сухая основа теста
- Пшеничная мука: 320 г
- Мука для раскатки: до 20 г, отдельно
- Разрыхлитель: 8 г
- Соль: 2 г, примерно треть чайной ложки
Муку для теста, раскатки и крошки отмерьте отдельно. Так проще не добавить лишнего в основную миску.
Кефир и масло
- Кефир жирностью 2,5%: 160 г
- Сливочное масло жирностью 82,5%: 100 г
Кефир и масло доставайте из холодильника перед замесом. Масло должно легко натираться и не размазываться по тёрке.
Сахарная крошка
- Пшеничная мука: 100 г
- Сливочное масло жирностью 82,5%: 60 г
- Сахар: 90 г
- Ванильный сахар: 10 г
Весь сахар идёт в крошку. Само тесто остаётся несладким, поэтому прослойки распределяйте равномерно.
Как приготовить
Шаг 1. Натрите холодное масло в муку
В широкой миске смешайте 320 г муки, разрыхлитель и соль. Натрите в эту смесь 100 г холодного масла на крупной тёрке. Время от времени обмакивайте кусок масла в муку из той же миски, чтобы он меньше скользил и прилипал.
Перемешайте вилкой или лопаткой. Масляная стружка должна покрыться мукой, но растирать смесь до однородного песка не нужно. Если масло заметно размягчилось, поставьте миску в холодильник на 10 минут и только после этого добавляйте кефир.
Шаг 2. Соберите тесто и охладите
Влейте 160 г холодного кефира и перемешайте лопаткой, подбирая сухую муку со дна. Когда появятся крупные влажные комки, соберите их руками в единое тесто. Достаточно нескольких прижимающих движений: долго вымешивать, как дрожжевое, его не следует.
Тесто должно быть мягким, держать форму и слегка липнуть к пальцам. Прижмите его в невысокий прямоугольник, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 35–40 минут. Плоская заготовка охладится быстрее, чем толстый шар, а потом её будет проще разделить.
Шаг 3. Приготовьте сладкую крошку
Пока тесто охлаждается, соедините в другой миске 100 г муки, обычный и ванильный сахар. Добавьте 60 г холодного масла небольшими кубиками. Быстро разотрите кончиками пальцев или разомните вилкой, пока не получится рыхлая крошка с небольшими комочками.
Не добивайтесь одинакового размера всех частиц и не собирайте крошку в ком. Если она начинает слипаться, охладите миску. До сборки держите крошку в холодильнике: так её будет удобнее рассыпать тонким слоем.
Шаг 4. Раскатайте четыре одинаковых пласта
Разделите охлаждённое тесто на четыре равные части. Каждую раскатайте на отдельном листе пергамента в прямоугольник примерно 20 × 24 см и толщиной около 3 мм. Стол, тесто и скалку присыпайте мукой из небольшого запаса, только если они начинают липнуть.
Пока работаете с одной частью, остальные оставьте в холодильнике. Старайтесь сделать пласты одинаковыми по площади, иначе у края часть печений останется без прослойки. Неровные углы можно подправить пальцами и скалкой, обрезать тесто по линейке не требуется.
Шаг 5. Сложите пласты с крошкой
Разделите крошку на четыре примерно равные порции. Рассыпьте первую по одному пласту, покрывая его до краёв. Сверху перенесите второй пласт: переверните его вместе с пергаментом на начинку и затем снимите бумагу. Слегка прижмите ладонями, без сильного нажима.
Таким же способом уложите третий и четвёртый пласты, каждый раз добавляя крошку. Последнюю порцию распределите сверху и едва прижмите, чтобы она меньше осыпалась. Получится прямоугольная стопка высотой около 2 см. После сборки её уже не раскатывайте, иначе прослойки сильно спрессуются.
Шаг 6. Нарежьте и охладите заготовки
Острым длинным ножом разделите пласт на 16 прямоугольников: сделайте по три разреза в каждом направлении. Размер одной заготовки будет около 5 × 6 см. Опускайте нож сверху вниз, не пилите тесто и не защипывайте края после нарезки.
Перенесите печенье на застеленный пергаментом противень, оставляя примерно 2 см между кусочками. Поставьте противень в холодильник на 10–15 минут. Одновременно разогрейте духовку до 190 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Если противень не помещается в холодильник, охладите заготовки на доске и перенесите их перед выпечкой.
Шаг 7. Испеките до золотистых краёв
Поставьте противень на средний уровень разогретой духовки. Выпекайте примерно 25–30 минут, пока верхняя крошка и нижние края не станут золотистыми. Бока останутся светлее верхушки, но между слоями не должно быть блестящих полос сырого теста.
Если верх уже сильно подрумянился, а боковые прослойки ещё влажные, свободно прикройте печенье фольгой и продолжайте выпекать. Готовые кусочки оставьте на противне на 5 минут, затем переложите на решётку ещё на 15–20 минут. Сразу после духовки они хрупкие, при переносе подхватывайте их широкой лопаткой.
Какие слои должны получиться
Это домашнее рассыпчатое печенье, в котором четыре тонко раскатанных пласта отделены сладкой крошкой. Они поднимаются и становятся мягче в духовке, а края слегка хрустят. Воздушных полостей, как у круассана или классического слоёного теста, здесь ждать не нужно.
Если печенье получилось плотным, проверьте, не добавили ли вы много муки при раскатке и не вымешивали ли тесто несколько минут. Сильное прижатие готовой стопки тоже уменьшает расстояние между слоями.
Что делать, если тесто липнет
Сначала охладите его, особенно если на кухне тепло и на поверхности появился масляный блеск. Подсыпать муку в размягчённое тесто легче, чем потом исправить его сухость. После 10 минут в холодильнике снова попробуйте раскатать небольшую часть.
Для этого рецепта удобен обычный питьевой кефир без добавок. Густой йогурт или сметана меняют консистенцию теста, поэтому заменять ими кефир в тех же пропорциях без поправок не стоит.
Как изменить вкус
К ванильной крошке можно добавить половину чайной ложки корицы или мелко натёртую цедру одного небольшого лимона. Цедру снимайте только с жёлтой части кожицы. Других изменений в рецепте не потребуется.
Влажное варенье и свежие ягоды в прослойки лучше не добавлять: с ними печенье будет пропекаться иначе. Для фруктового вкуса проще подать джем отдельно.
С чем подать
Подавайте печенье слегка тёплым или полностью остывшим, с чаем, кофе или молоком. Сахарная крошка уже даёт достаточно сладости, поэтому пудра и глазурь не нужны.
Если хочется дополнить подачу, поставьте рядом небольшую розетку кисловатого ягодного джема. Его лучше добавлять к отдельному кусочку, чтобы остальное печенье сохранило рассыпчатую поверхность.
Как хранить и готовить заранее
Полностью остывшее печенье сложите в сухой контейнер с крышкой и храните при комнатной температуре до трёх дней. В первый день верхушка наиболее хрустящая, позже она становится мягче. Не закрывайте тёплую выпечку: внутри соберётся влага.
Если готовите к определённому времени, замесите тесто и сделайте крошку накануне. Держите их отдельно, плотно закрытыми, в холодильнике до суток, а раскатку и сборку оставьте на день выпечки. После долгого охлаждения дайте тесту полежать 5–10 минут на столе, если оно ломается под скалкой.