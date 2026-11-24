Минтай не обязательно жарить на сковороде или прятать под толстым слоем соуса. Если запечь его с луком, чесноком и ароматными специями, рыба получится нежной и не пересохнет. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не потребует много времени.
Главный секрет рецепта - луковая подушка, на которую выкладывают кусочки рыбы. Во время запекания лук размягчается и отдает сок, благодаря чему минтай сохраняет сочность. Паприка, чеснок и итальянские травы придают блюду насыщенный аромат.
Ингредиенты:
Минтай - 2 тушки или 500 г филе
Репчатый лук - 2 крупные головки
Чеснок - 2 зубчика
Растительное масло - 3 ст. ложки
Паприка - 1 ч. ложка
Итальянские травы - 1 ч. ложка
Соль и черный перец - по вкусу
Как приготовить минтай в духовке
Если используете целые тушки, очистите рыбу и нарежьте порционными кусочками. Филе тоже подойдет. Перед приготовлением промокните минтай бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу: так специи лучше распределятся по поверхности рыбы.
В отдельной миске соедините растительное масло, паприку, итальянские травы, соль и черный перец. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Обмажьте получившейся смесью кусочки минтая и оставьте под пленкой на 30 минут, чтобы рыба пропиталась ароматами специй.
Лук нарежьте полукольцами и распределите по дну смазанной растительным маслом формы для запекания. Сверху выложите подготовленную рыбу. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–35 минут.
Подавать минтай можно с рисом или гречкой. Хорошо подойдут и свежие овощи с зеленью. Лук, на котором запекалась рыба, тоже стоит выложить на тарелку: за время приготовления он станет мягким и пропитается рыбным соком и специями.
Для этого рецепта лучше использовать именно минтай. Луковая подушка помогает защитить его от пересыхания, а пряная смесь делает вкус более выразительным. Получается простой домашний ужин из недорогих продуктов, для которого не нужны сложные кулинарные приемы.