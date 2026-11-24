Главный секрет рецепта - луковая подушка, на которую выкладывают кусочки рыбы. Во время запекания лук размягчается и отдает сок, благодаря чему минтай сохраняет сочность. Паприка, чеснок и итальянские травы придают блюду насыщенный аромат.

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Ингредиенты:

Минтай - 2 тушки или 500 г филе

Репчатый лук - 2 крупные головки

Чеснок - 2 зубчика

Растительное масло - 3 ст. ложки

Паприка - 1 ч. ложка

Итальянские травы - 1 ч. ложка

Соль и черный перец - по вкусу

Как приготовить минтай в духовке

Если используете целые тушки, очистите рыбу и нарежьте порционными кусочками. Филе тоже подойдет. Перед приготовлением промокните минтай бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу: так специи лучше распределятся по поверхности рыбы.

В отдельной миске соедините растительное масло, паприку, итальянские травы, соль и черный перец. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Обмажьте получившейся смесью кусочки минтая и оставьте под пленкой на 30 минут, чтобы рыба пропиталась ароматами специй.

Лук нарежьте полукольцами и распределите по дну смазанной растительным маслом формы для запекания. Сверху выложите подготовленную рыбу. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–35 минут.

Подавать минтай можно с рисом или гречкой. Хорошо подойдут и свежие овощи с зеленью. Лук, на котором запекалась рыба, тоже стоит выложить на тарелку: за время приготовления он станет мягким и пропитается рыбным соком и специями.

Для этого рецепта лучше использовать именно минтай. Луковая подушка помогает защитить его от пересыхания, а пряная смесь делает вкус более выразительным. Получается простой домашний ужин из недорогих продуктов, для которого не нужны сложные кулинарные приемы.