Румяные кусочки курицы и густая рубиновая глазурь выглядят по-праздничному, хотя всё блюдо готовится на одной сковороде. Клюква даёт живую кислинку, мёд смягчает её, а зернистая горчица добавляет пикантность без лишней остроты.

Для рецепта удобно брать куриные бёдра на кости с кожей: мясо остаётся сочным, а хорошо подрумяненная кожа удерживает глазурь. Подайте такую курицу с картофельным пюре, рисом или просто с ломтиком свежего хлеба, чтобы собрать со сковороды весь соус.

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Время приготовления: около 40 минут

Порции: 3–4

Сковорода: 28 см

Ингредиенты

куриные бёдра на кости с кожей - 900 г, 6–8 штук;

свежая или замороженная клюква - 180 г;

красный лук - 1 небольшая головка, около 100 г;

чеснок - 2 зубчика;

вода - 120 мл;

мёд - 1,5 ст. л.;

зернистая горчица - 1 ст. л.;

рафинированное растительное масло - 1 ч. л.;

свежая петрушка - 15 г;

соль - 1 ч. л.;

молотый чёрный перец - 1/3 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

Подготовьте курицу. Промокните бёдра бумажными полотенцами, особенно тщательно обсушите кожу. Смешайте соль с перцем и приправьте мясо с обеих сторон. Влажная поверхность мешает образоваться корочке, поэтому этот короткий этап действительно важен. Сделайте румяную корочку. Хорошо разогрейте сковороду диаметром 28 см на среднем огне, влейте масло. Выложите бёдра кожей вниз одним слоем, оставляя между ними немного места. Не двигайте 7–8 минут, пока кожа не станет насыщенно-золотистой. Переверните, готовьте ещё 3 минуты и переложите на чистую тарелку. Внутри мясо пока останется сырым - оно дойдёт в соусе. Обжарьте ароматную основу. Уменьшите огонь до среднего. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и готовьте в той же сковороде 2–3 минуты, соскребая лопаткой поджаристые частицы со дна. Добавьте мелко нарезанный чеснок и перемешивайте ещё 30 секунд, только до появления аромата. Раздавите клюкву. Всыпьте ягоды, влейте 120 мл воды и накройте сковороду крышкой. Через 3 минуты клюква начнёт лопаться. Раздавите лопаткой примерно две трети ягод, а остальные оставьте целыми для выразительной текстуры. Снимите крышку и дайте соусу покипеть ещё 2 минуты. Соберите глазурь. Добавьте мёд и зернистую горчицу, тщательно перемешайте. Соус станет ярким и слегка глянцевым. Сильно уваривать его на этом этапе не нужно: нужную густоту он наберёт вместе с курицей. Доведите курицу до готовности. Верните бёдра в сковороду кожей вверх вместе с соком с чистой тарелки. Соус должен окружать мясо, но не полностью покрывать кожу. Убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и готовьте 15–18 минут. У кости в самой толстой части температура должна достичь минимум 74 °C; точнее всего это проверить кухонным термометром, не касаясь щупом кости. Загустите и подайте. Снимите крышку и готовьте ещё 2–3 минуты, поливая бёдра соусом с ложки, пока глазурь не начнёт держаться на коже. Если она густеет слишком быстро, добавьте 1–2 ст. л. горячей воды. Снимите с огня, посыпьте мелко нарезанной петрушкой и подавайте сразу.

Что важно

Замороженную клюкву не размораживайте: положите её прямо в сковороду и добавьте к времени под крышкой примерно 1 минуту. Если ягоды очень кислые, в самом конце можно вмешать ещё 1 ч. л. мёда, но сначала оцените баланс после полного уваривания соуса.

Для равномерной корочки не заполняйте сковороду вплотную. Если она меньше 28 см, обжарьте курицу двумя партиями, а затем верните все кусочки в общий соус.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник в течение 2 часов. При температуре не выше 4 °C готовая курица хранится 3–4 дня; при разогреве снова доведите её внутри до 74 °C.

На тарелке золотистая курица, рубиновая клюква и свежая зелень дают естественный контраст, а густая кисло-сладкая глазурь делает простой ужин заметно ярче.