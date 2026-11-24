Куриная печень с луком и морковью - блюдо, для которого не нужны дорогие продукты и много времени. Достаточно обжарить овощи, добавить печень и несколько минут подержать все на сковороде. Получается сытный ужин с насыщенным вкусом, к которому подойдет практически любой гарнир.

Ингредиенты

Куриная печень - 500 г Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Репчатый лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 2–3 зубчика (по желанию)

Лавровый лист - 1–2 шт.

Растительное масло для жарки

Соль и черный перец - по вкусу

Укроп или петрушка для подачи

Как приготовить куриную печень с овощами

Печень промойте, удалите пленки и крупные жилки, затем нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте полукольцами или кубиками, морковь натрите на крупной терке. Чеснок мелко порубите.

Разогрейте растительное масло на сковороде и сначала обжарьте лук до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще несколько минут. Затем положите чеснок и лавровый лист.

Выложите к овощам куриную печень. Обжаривайте на среднем огне около 5–7 минут, периодически помешивая, пока кусочки не изменят цвет. Посолите и поперчите, после чего готовьте еще 2–3 минуты.

Подавайте блюдо горячим, посыпав рубленой зеленью. На гарнир подойдут картофельное пюре, гречка, рис или свежие овощи.

Как сделать печень мягкой и сочной

Главное правило - не передерживать печень на сковороде, иначе она станет сухой и жесткой. При этом время приготовления само по себе не гарантирует готовность: куриная печень должна полностью прожариться внутри.

Если хочется получить более насыщенный вкус, в конце приготовления можно добавить немного томатной пасты или соевого соуса.