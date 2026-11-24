У картошки с грибами есть редкое достоинство: это сочетание почти не нуждается в рекламе. Достаточно луку зашипеть на сковороде, и домашние уже интересуются, скоро ли ужин. А если собрать всё в пирог и добавить румяную сырную корочку, привычные продукты выглядят почти празднично.

Основа здесь картофельная: мягкую массу распределяют по форме ложкой, без скалки и мучного облака над столом. Внутри - обжаренные шампиньоны с луком, сверху - сыр. Получается открытый пирог с нежным основанием и насыщенной начинкой. Главное - убрать лишнюю влагу и дать ему немного постоять после духовки.

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Что понадобится

На форму диаметром 24 см, 4–6 порций.

Время - около 1 часа 40 минут, включая отдых.

Для основы:

очищенный картофель - 800 г;

яйцо - 1 шт.;

картофельный крахмал - 35 г;

сливочное масло - 25 г;

соль - по вкусу.

Для начинки:

шампиньоны - 500 г;

репчатый лук - 1 крупная луковица;

полутвёрдый сыр, например гауда, - 120 г;

яйцо - 1 шт.;

густая сметана жирностью 20% - 80 г;

растительное масло - 1½ ст. л. и немного для формы;

чеснок - 1 зубчик, по желанию;

соль, чёрный перец - по вкусу.

Лучше брать картофель для варки и пюре, который хорошо разминается. Для первого приготовления удобнее обычные свежие шампиньоны: с ними проще контролировать влажность начинки.

1. Приготовьте картофельную массу

Нарежьте картофель одинаковыми кусками, залейте холодной водой и слегка посолите. Варите после закипания 18–25 минут, до полной мягкости.

Тщательно слейте воду. Верните кастрюлю на слабый огонь на 1–2 минуты, осторожно встряхивая: лишняя влага должна испариться. Разомните картофель толкушкой со сливочным маслом, без молока и сливок.

Дайте массе остыть до тёплого состояния, затем вмешайте яйцо и крахмал. Она должна получиться густой, мягкой и держать след от ложки. Блендер не используйте: вместо нежной основы он может устроить картофельный клейстер.

2. Подрумяньте грибы

Пока варится картофель, нарежьте грибы пластинками, лук - небольшими кубиками. В широкой сковороде разогрейте часть растительного масла, обжарьте лук 5–7 минут и переложите в миску.

Добавьте оставшееся масло. Грибы обжаривайте на огне выше среднего, при необходимости двумя партиями. Сначала они дадут сок, затем жидкость испарится и начнётся подрумянивание. Обычно это занимает 10–15 минут.

Верните лук, посолите, поперчите. При желании добавьте измельчённый чеснок и прогрейте ещё полминуты. Остудите начинку до тёплого состояния. На дне сковороды не должно оставаться жидкости: пирогу грибной бульон совершенно ни к чему.

3. Сделайте картофельную корзинку

Разогрейте духовку до 200 °C в режиме «верх-низ». Дно металлической разъёмной формы диаметром 24 см застелите пергаментом, стенки смажьте маслом.

Распределите картофельную массу по дну слоем примерно 1 см и сформируйте бортики высотой около 3 см. Удобно работать обратной стороной слегка смазанной маслом ложки. Особенно внимательно соедините дно и бортики, не оставляя тонких мест.

Подпеките основу 20–25 минут: поверхность должна подсохнуть, а края - слегка зарумяниться. Такая предварительная выпечка помогает основанию держать начинку.

4. Добавьте начинку и сыр

Натрите сыр. Смешайте остывшие грибы с луком, яйцом, сметаной и половиной сыра. Выложите в подпечённую основу, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром.

Уменьшите температуру до 190 °C и выпекайте ещё 25–30 минут. Середина должна схватиться, без жидкой заливки, а верх - стать золотистым. Если края темнеют слишком быстро, прикройте их полосками фольги.

5. Дайте пирогу собраться

Оставьте готовый пирог в форме на 20 минут. Затем осторожно проведите тонким ножом вдоль бортика и снимите кольцо. Нарезайте острым ножом, поддерживая куски широкой лопаткой.

Картофельная основа останется нежнее песочного теста - это нормально. Но подсушенное пюре, хорошо обжаренные грибы и отдых после выпечки помогут получить аккуратные порции.

Подавайте с салатом из капусты, огурцами или помидорами: свежие овощи хорошо дополняют сытный пирог. А главное, здесь не нужно объяснять домашним, что именно они едят. Картошка, грибы и сыр прекрасно представятся сами.