Когда на приготовление ужина совсем нет времени, выручает тонкий лаваш. Достаточно добавить курицу, помидоры и немного сыра, чтобы получить горячее блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Весь процесс занимает около 15 минут.

Ингредиенты на 2 порции

Тонкий лаваш - 2 листа Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Куриное филе - 250 г

Твердый или полутвердый сыр - 120 г

Помидор - 1 шт.

Сметана или натуральный йогурт - 2 ст. ложки

Паприка - ½ ч. ложки

Соль и черный перец - по вкусу

Зелень - по желанию

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими тонкими кусочками. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде в течение 5–7 минут, периодически помешивая. В конце добавьте соль, черный перец и паприку.

Пока готовится курица, натрите сыр на крупной терке, а помидор нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками. Листы лаваша слегка смажьте сметаной или натуральным йогуртом.

На одну половину каждого листа выложите горячую курицу, помидоры и тертый сыр. При желании добавьте немного рубленой зелени: подойдет укроп, петрушка или зеленый лук.

Сложите лаваш пополам или заверните начинку плотным конвертом. Переложите на сухую разогретую сковороду и обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны. Снаружи должна появиться золотистая хрустящая корочка, а сыр внутри успеет расплавиться.

Подавайте сразу, пока лаваш остается горячим, а начинка - сочной.