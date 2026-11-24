Когда на приготовление ужина совсем нет времени, выручает тонкий лаваш. Достаточно добавить курицу, помидоры и немного сыра, чтобы получить горячее блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Весь процесс занимает около 15 минут.
Ингредиенты на 2 порции
Тонкий лаваш - 2 листа
Куриное филе - 250 г
Твердый или полутвердый сыр - 120 г
Помидор - 1 шт.
Сметана или натуральный йогурт - 2 ст. ложки
Паприка - ½ ч. ложки
Соль и черный перец - по вкусу
Зелень - по желанию
Как приготовить
Куриное филе нарежьте небольшими тонкими кусочками. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде в течение 5–7 минут, периодически помешивая. В конце добавьте соль, черный перец и паприку.
Пока готовится курица, натрите сыр на крупной терке, а помидор нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками. Листы лаваша слегка смажьте сметаной или натуральным йогуртом.
На одну половину каждого листа выложите горячую курицу, помидоры и тертый сыр. При желании добавьте немного рубленой зелени: подойдет укроп, петрушка или зеленый лук.
Сложите лаваш пополам или заверните начинку плотным конвертом. Переложите на сухую разогретую сковороду и обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны. Снаружи должна появиться золотистая хрустящая корочка, а сыр внутри успеет расплавиться.
Подавайте сразу, пока лаваш остается горячим, а начинка - сочной.