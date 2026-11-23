Переспелые бананы, которые уже никто не хочет есть просто так, можно превратить в ароматный домашний десерт. Для бананового пирога понадобятся обычные продукты, которые найдутся на большинстве кухонь. Тесто готовится без сложных манипуляций, а сама выпечка занимает около 45 минут.

Бананы придают пирогу естественную сладость и делают его мякиш мягким и нежным. Для более интересного вкуса в тесто можно добавить немного корицы, измельченные орехи или шоколадную крошку.

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Ингредиенты

Спелые бананы - 3 штуки среднего размера

Пшеничная мука - 250 г

Сахар - 150 г

Яйца - 2 штуки

Сливочное масло - 100 г

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Соль - щепотка

Корица - ½ ч. ложки (по желанию)

Орехи или шоколадная крошка - по желанию

Как приготовить банановый пирог

Подготовьте бананы

Очистите фрукты от кожуры и разомните вилкой в однородное пюре. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника: оно должно стать мягким, чтобы его было легко взбивать.

Замесите тесто

В глубокой миске соедините сливочное масло с сахаром и взбейте миксером до пышной массы. По одному добавьте яйца, затем банановое пюре и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

В отдельной посуде просейте муку с разрыхлителем и солью. Если хочется более пряного аромата, добавьте корицу. Постепенно всыпьте сухую смесь в банановую массу и перемешайте до получения густого однородного теста.

Отправьте пирог в духовку

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Переложите в нее тесто, разровняйте поверхность и при желании добавьте сверху измельченные орехи или шоколадную крошку.

Выпекайте при 180 °C примерно 40–45 минут. Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если после прокола в центре пирога она выходит сухой, выпечку пора доставать.

Подайте к столу

Дайте пирогу немного остыть прямо в форме, а затем аккуратно переложите на тарелку. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Такой десерт хорошо подходит к чаю или кофе.