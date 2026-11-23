Тыква здесь не просто для красивого цвета: она делает творожную запеканку более нежной и придает ей легкую сладость. А апельсиновая цедра добавляет тот самый аромат, от которого на кухне сразу становится по-осеннему уютно. В итоге получается мягкая, сочная выпечка с аппетитной золотистой корочкой. Ее приятно съесть утром с чашкой кофе или подать вечером к чаю. Даже те, кто обычно равнодушен к тыкве, могут оценить такой вариант.

Рецепт несложный, но есть один нюанс: тыквенное пюре должно быть достаточно густым. Иначе запеканка получится слишком влажной и будет плохо держать форму.

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Ингредиенты

На форму диаметром 20 см, примерно 6 порций

Творог - 500 г

Тыквенное пюре - 250 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 80 г

Манная крупа - 50 г

Сметана - 2 ст. л.

Цедра одного небольшого апельсина

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Щепотка соли

Сливочное масло для формы - 10 г

Для приготовления пюре понадобится примерно 350–400 г очищенной тыквы.

Как приготовить запеканку

Сделайте тыквенное пюре.

Нарежьте тыкву небольшими кусочками, разложите на противне с пергаментом и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C. Через 25–35 минут мякоть станет мягкой. Измельчите ее блендером и остудите.

Если в пюре оказалось много жидкости, сначала слейте ее. Слишком водянистую массу можно немного уварить в сотейнике на слабом огне. Для запеканки понадобится 250 г густого пюре.

Подготовьте творожную основу.

Вымойте апельсин и снимите с него мелкой теркой только оранжевую часть кожуры. Белый слой лучше не задевать: он может дать горечь. Сок апельсина в рецепте не используется, поскольку лишняя жидкость сделает творожную массу слишком жидкой.

Соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар, соль и сметану. Пробейте блендером до однородной консистенции. Затем добавьте тыквенное пюре, манную крупу и апельсиновую цедру. Перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка успела набухнуть.

Испеките запеканку.

Разогрейте духовку до 170 °C, включив верхний и нижний нагрев. Дно формы застелите пергаментом, а стенки смажьте сливочным маслом. Переложите творожную массу и разровняйте поверхность.

Выпекайте примерно 45–55 минут на среднем уровне. Края должны схватиться и слегка подрумяниться, а середина может немного покачиваться при движении формы. Если верх начинает темнеть раньше времени, прикройте его фольгой.

Дайте выпечке остыть.

Не спешите вынимать запеканку из формы сразу после духовки. Оставьте ее на 20–30 минут: за это время она станет плотнее, и ее будет проще нарезать. После полного остывания запеканка может немного осесть. Это обычное явление для творожной выпечки.

С чем подавать

Запеканку можно есть теплой или охлажденной. Хорошо сочетается со сметаной и натуральным йогуртом. Если хочется добавить немного кислинки, попробуйте клюквенный соус: он оттенит сладость тыквы и аромат апельсиновой цедры.