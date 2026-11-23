Под омлетом получается тонкий подрумяненный слой картофеля, сверху остаются нежные яйца с расплавленным сыром. На срезе видны обе части. Для этого не нужны ни духовка, ни отдельная форма, всё готовится в одной сковороде под крышкой.

Картофель здесь сначала доводят до мягкости, а уже потом заливают яйцами. Если смешать всё сразу, яичная часть успеет схватиться раньше, чем размягчится стружка. Ещё одна полезная мелочь: натёртый картофель нужно отжать. Тогда он начнёт румяниться, не потратив первые минуты на выпаривание лишнего сока. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Подрумяненный картофель остаётся снизу, нежный омлет и расплавленный сыр располагаются сверху.

Ингредиенты

Для картофельной основы

Картофель: 300 г в очищенном виде

Рафинированное растительное масло: 20 мл

Две-три картофелины, в зависимости от размера, дадут нужные 300 г после очистки.

Картофель взвешивайте после очистки. Для сковороды 24 см этого количества достаточно: слишком толстое основание будет готовиться дольше.

Для омлета

Яйца среднего размера: 4 шт., около 200 г без скорлупы

Молоко: 50 мл

Соль: около 2 г, с учётом солёности сыра

Чёрный молотый перец: 1 небольшая щепотка

Яйца нужно лишь размешать с молоком, воздушная пена этому омлету не требуется.

Молока немного, чтобы яичный слой держался на картофеле и его было удобно разделить на порции.

Сыр и зелень

Полутвёрдый сыр, например гауда или российский: 60 г

Петрушка: 5 г, несколько небольших веточек

Небольшой кусочек сыра покрывает омлет тонким слоем, не скрывая вкус яиц и картофеля.

Подойдёт сыр, который легко плавится. Зелень добавим в самом конце, чтобы она сохранила свежий вкус.

Как приготовить

Шаг 1. Натрите и отожмите картофель

Очищенный картофель быстро ополосните, обсушите и натрите на крупной тёрке. Переложите стружку в чистое тонкое кухонное полотенце, соберите края и хорошо отожмите над миской. Сок слейте, в блюдо он не понадобится.

Разберите сжатую массу пальцами или вилкой, чтобы в сковороду попала рыхлая стружка. Не промывайте её после натирания: немного оставшегося крахмала поможет нижнему слою держаться вместе. Солить пока не нужно, иначе картофель снова начнёт выделять сок.

Отжатая стружка остаётся влажной на ощупь, но на дне миски уже нет свободной жидкости.

Шаг 2. Подготовьте яичную смесь и сыр

Разбейте яйца в отдельную миску, добавьте молоко, примерно половину соли и перец. Размешайте вилкой или венчиком до однородного цвета, чтобы не осталось длинных нитей белка. Долго взбивать не требуется.

Сыр натрите крупно. Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите, жёсткие стебли уберите. Держите сыр и зелень отдельно: они понадобятся на разных этапах.

Яичная смесь, натёртый сыр и рубленая петрушка готовы до начала основной жарки.

Шаг 3. Доведите стружку до мягкости

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите картофель и распределите по дну. Готовьте 10–12 минут без крышки, каждые пару минут осторожно перемешивая и переворачивая небольшие участки лопаткой.

Стружка должна стать мягкой, местами светло-золотистой. Попробуйте одну ниточку: внутри не должно оставаться сырого хруста. Если картофель быстро темнеет, убавьте нагрев. В конце добавьте оставшуюся соль и перемешайте. Время зависит от толщины стружки и сковороды, поэтому ориентируйтесь прежде всего на мягкость.

Перед заливкой картофель уже мягкий. Отдельные золотистые участки здесь вполне уместны.

Шаг 4. Сформируйте подрумяненное основание

Разровняйте готовый картофель по всему дну и слегка прижмите лопаткой в тонкий ровный слой. Особое внимание уделите середине: в ней не должно оставаться высокой горки.

Готовьте ещё 3–4 минуты на огне чуть ниже среднего, больше не перемешивая. Края начнут золотиться, а снизу появится подрумяненная поверхность. Осторожно приподнимите небольшой край и проверьте цвет: достаточно золотистого, до тёмно-коричневого доводить не нужно.

Ровный тонкий слой лучше прогревается и позже удерживает яичную заливку.

Шаг 5. Влейте яйца и убавьте огонь

Ещё раз коротко размешайте яйца. Убавьте огонь до слабого и плавно вылейте смесь на картофель, стараясь распределить её по всей поверхности. Если нужно, слегка наклоните сковороду за ручку, чтобы заливка дошла до краёв.

Картофель больше не поднимайте и не перемешивайте с яйцами. Небольшая часть смеси уйдёт между стружками и соединит основание с верхним слоем. Сразу накройте сковороду крышкой и готовьте 4–5 минут, пока края омлета не схватятся, а середина ещё будет влажной.

Яичная смесь покрывает картофель ровно. После заливки нужен слабый нагрев.

Шаг 6. Добавьте сыр и доведите до готовности

Откройте крышку, равномерно посыпьте поверхность сыром и снова накройте. Готовьте ещё 3–5 минут на слабом огне. Яйца должны схватиться до самой середины, а сыр расплавиться. Если при лёгком покачивании сковороды в центре видна жидкая яичная смесь, продолжите готовить ещё 1–2 минуты.

При наличии кухонного термометра проверьте центр: температура должна достигнуть 72 °C. Под крышкой сыр останется светлым, золотистая корочка сверху здесь не нужна. Не повышайте огонь ради скорости, иначе низ начнёт гореть раньше, чем приготовятся яйца.

Сыр расплавился, середина омлета схватилась. Подрумянивать верх не требуется.

Шаг 7. Дайте омлету постоять и разделите на порции

Снимите сковороду с огня, откройте крышку и посыпьте омлет всей подготовленной петрушкой. Оставьте на 2 минуты: яичная часть немного уплотнится, и куски будет удобнее снимать.

Разделите омлет силиконовой лопаткой на четыре сектора прямо в сковороде, не царапая покрытие. Подведите широкую лопатку под каждый кусок и переложите на тарелки. Переворачивать весь омлет не нужно. Если подача на общем блюде удобнее, сначала слегка отделите края, а затем осторожно сдвиньте на него омлет целиком.

Широкая лопатка помогает перенести кусок вместе с картофельным основанием.

Почему картофель может остаться сырым

Чаще всего яйца добавляют слишком рано. Румяные отдельные стружки ещё не означают, что вся масса готова. Перед тем как уплотнять основание, проверьте картофель в нескольких местах, особенно в середине. Если он ещё жёсткий, продолжайте обжаривать с перемешиванием на умеренном огне.

На мелкой тёрке картофель превращается почти в кашицу и готовится иначе. Для этого рецепта нужна крупная стружка: она сохраняет заметную структуру и легче отдаёт лишнюю влагу при отжимании.

Будет ли нижний слой хрустящим

Сразу после обжаривания картофель подрумянен, но затем он несколько минут готовится под яичной смесью и крышкой. Часть корочки размягчится от пара. В готовом блюде важны вкус жареного картофеля и отдельный нижний слой, а не хруст как у только что снятого драника.

Не оставляйте готовый омлет надолго под крышкой. Если на ней собралось много капель, снимайте её осторожно, слегка наклонив от блюда, чтобы конденсат не стекал на поверхность.

Если сковорода другого размера

В сковороде 20 см слой получится толще, а яйца будут готовиться дольше. Для первой попытки лучше взять рекомендованные 24 см. В широкой сковороде омлет выйдет тоньше, его нужно начать проверять раньше.

Не удваивайте продукты в той же посуде: вместо невысокого омлета получится высокая масса, которую трудно равномерно прогреть на плите. Для большего количества удобнее приготовить две отдельные порции.

С чем подать

Поставьте омлет на стол горячим, добавьте нарезанные помидоры или огурцы. При желании подайте отдельно ложку густого натурального йогурта либо сметаны. Поливать весь омлет соусом заранее не стоит: нижний слой быстрее размокнет.

Такой омлет годится и для небольшого ужина. Картофель уже находится внутри блюда, поэтому отдельный гарнир не обязателен. Свежих овощей вполне достаточно, чтобы добавить сочности к яйцам и расплавленному сыру.

Горячий омлет, свежий огурец и немного йогурта рядом, простой вариант подачи.

Как хранить и разогревать

Оставшиеся куски переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C используйте в течение двух дней. Свежие овощи и соус храните отдельно от омлета.

Разогревайте только нужную порцию на слабом огне под крышкой или в микроволновке короткими интервалами. Середина должна прогреться до 74 °C. После разогрева картофель будет мягче, поэтому на следующий день особенно удобно подавать омлет небольшими кусками, не пытаясь восстановить первоначальную корочку.