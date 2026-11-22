Ингредиенты

Для салата:

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Картофель - 4–5 средних клубней;

морковь - 2 средние;

зеленый горошек - 1 банка (250–300 г без жидкости);

соленые или маринованные огурцы - 3–4 штуки;

яйца - 5–6 штук;

вареная колбаса - 400–450 г.

Вместо колбасы можно взять такое же количество отварной куриной грудки или говядины.

Для заправки:

Майонез - 200–250 г;

сметана - 2–3 столовые ложки;

горчица - 1 чайная ложка;

щепотка сахара;

соль и черный перец по вкусу.

Дополнительно:

Зеленый или репчатый лук - 2–3 столовые ложки;

небольшое кислое яблоко - 1 штука.

Как приготовить Оливье

Картофель и морковь хорошо вымойте и сварите в кожуре. Овощи должны стать мягкими, но сохранить форму. Как только нож легко входит в картофель, снимайте кастрюлю с огня. Слейте воду, остудите овощи, а затем отправьте их в холодильник хотя бы на час.

Яйца сварите вкрутую, примерно 9–10 минут после закипания воды. Переложите в холодную воду, дождитесь полного остывания и очистите. Колбасу или заранее отваренное мясо нарежьте небольшими кубиками.

Огурцы, картофель, морковь и яйца тоже нарежьте кубиками примерно одинакового размера. Если огурцы слишком сочные, слегка отожмите их, чтобы лишний рассол не сделал салат водянистым. Горошек откиньте на сито и подождите, пока стечет жидкость.

Сложите все ингредиенты в большую миску и аккуратно перемешайте. Если решили добавить яблоко, очистите его, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кубиками и сразу отправьте к остальным продуктам.

Для заправки смешайте майонез, сметану и горчицу. Добавьте немного сахара, соли и свежемолотого черного перца. Заправка должна получиться чуть более насыщенной по вкусу, чем сам салат.

Не спешите выкладывать всю заправку в миску. Добавляйте ее постепенно, каждый раз перемешивая Оливье. Так будет проще добиться нужной консистенции и не переборщить с майонезом.

8 секретов вкусного Оливье

1. Выбирайте картофель, который держит форму

Слишком рассыпчатые клубни быстро развариваются и превращают салат в кашу. Лучше брать картофель с умеренным содержанием крахмала, который после варки остается плотным. Тогда кубики сохранят форму даже после перемешивания.

2. Нарезайте все одинаково

Один из секретов хорошего Оливье - аккуратная нарезка. Картофель, колбаса, яйца и огурцы должны быть примерно одного размера. Так в каждой ложке будет понемногу каждого ингредиента, а не один большой кусок картошки.

3. Не торопитесь смешивать теплые продукты

Овощи и яйца перед нарезкой нужно полностью остудить. Теплый картофель легко мнется, а майонез при контакте с горячими ингредиентами становится менее аппетитным. Уже готовый салат желательно выдержать в холодильнике 2–3 часа.

Если готовите Оливье на следующий день, нарежьте все ингредиенты заранее, но пока не добавляйте майонез. Сложите продукты в миску, накройте пленкой и уберите в холодильник. Заправить салат можно за 1–2 часа до подачи.

4. Попробуйте добавить огуречный рассол

Вместо части соли можно использовать 1–2 столовые ложки рассола от соленых огурцов. Он добавит салату приятную кислинку и сделает вкус выразительнее. Только не добавляйте его сразу весь: сначала попробуйте небольшую порцию.

5. Не увлекайтесь морковью и горошком

Оба ингредиента дают салату сладковатый вкус. Если положить их слишком много, Оливье может получиться приторным. Морковь нужна скорее для легкой сладости и цвета, а горошек не должен перебивать остальные продукты.

6. Следите за кислотой огурцов

Слишком кислые или резкие маринованные огурцы могут испортить общий вкус. Попробуйте смешать соленые и маринованные: так получится более мягкий баланс. Если готовый салат кажется пресным, добавьте немного горчицы или огуречного рассола.

7. Не заливайте салат майонезом

Оливье не должен плавать в заправке. Чтобы сделать его менее тяжелым, часть майонеза замените сметаной. Если предпочитаете классический вариант, выбирайте майонез без выраженной кислоты и добавляйте его небольшими порциями.

8. Попробуйте заменить колбасу мясом

Докторская колбаса остается привычным выбором для классического Оливье. Но отварная куриная грудка или индейка сделают салат более легким, а говядина придаст ему насыщенный вкус. Есть и промежуточный вариант: смешать колбасу с небольшим количеством отварного мяса.

В итоге все зависит от предпочтений. Можно придерживаться привычного рецепта с докторской колбасой, а можно немного изменить состав. Главное - не переварить овощи, не переборщить с заправкой и дать салату время охладиться.