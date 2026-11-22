В этом маннике цедру добавляют в тесто, а из лимонного сока варят лёгкую пропитку. Уже испечённый пирог несколько раз поливают прямо в форме. Мякиш становится сочнее, а лимонный вкус чувствуется не только в корочке, но и внутри каждого куска.

Чтобы пропитка распределилась равномерно, маннику сначала дают хорошо пропечься, затем накалывают его шпажкой и добавляют сироп небольшими порциями. В тесте тоже важна последовательность: манка должна набухнуть в кефире до добавления муки. На это понадобится время, зато сам замес обходится обычным венчиком. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Лимонный сироп впитывается в мякиш, поэтому крем и глазурь здесь не нужны.

Ингредиенты

Манная основа

Манная крупа: 200 г

Кефир жирностью 2,5%: 250 мл

Манку отмерьте на весах, кефир по объёму.

Возьмите обычную манную крупу мелкого помола без сахара и других добавок. Кефир подойдёт свежий, в пределах срока годности.

Для теста и формы

Яйца среднего размера: 2 шт., около 100 г без скорлупы

Сахар: 120 г

Сливочное масло: 85 г, из них 5 г для формы

Пшеничная мука: 100 г

Разрыхлитель: 10 г

Соль: 1 щепотка

В тесто идут 80 г масла, небольшой кусочек оставьте для смазывания формы.

Масло понадобится растопить. До добавления к яйцам оно должно остыть до тёплого состояния.

Для лимонного аромата и пропитки

Лимоны: 1–2 шт., нужны цедра одного крупного лимона и 40 мл сока

Сахар: 60 г

Вода: 60 мл

Цедру добавьте в тесто, а сок, воду и сахар оставьте для сиропа.

Сока в лимонах бывает разное количество. Отмерьте нужные 40 мл, остальное сохраните для другого блюда.

Как приготовить

Шаг 1. Дайте манке набухнуть

Всыпьте манную крупу в миску, влейте кефир и тщательно перемешайте. Проведите ложкой по дну, чтобы там не осталось сухого слоя. Накройте миску тарелкой и оставьте на 40 минут.

Если кефир был прямо из холодильника, а крупинки через 40 минут ещё кажутся твёрдыми, дайте смеси постоять до часа. Масса загустеет и станет похожа на мягкую кашу. Не разбавляйте её: яйца и масло добавят жидкости на следующих этапах.

Набухшая манка заметно гуще исходной смеси с кефиром.

Шаг 2. Подготовьте лимон и форму

Пока манка набухает, вымойте лимон тёплой водой и обсушите. Мелкой тёркой снимите тонкий жёлтый слой кожуры, не задевая белую часть. Должны получиться примерно 1–2 чайные ложки рыхлой цедры. Затем выжмите сок и отмерьте 40 мл для пропитки.

Застелите дно формы кругом пергамента, бортики смажьте 5 г масла. Остальные 80 г растопите и оставьте остывать. За 15–20 минут до конца набухания манки включите духовку на 175 °C, верхний и нижний нагрев без конвекции.

Снимайте только жёлтую цедру, белый слой кожуры оставляйте на лимоне.

Шаг 3. Соедините яйца, сахар и масло

В отдельной миске размешайте яйца со 120 г сахара и щепоткой соли. Поработайте венчиком около двух минут: смесь должна стать однородной, с мелкими пузырьками по краям. Плотная пена для этого пирога не нужна.

Влейте остывшее растопленное масло, добавьте цедру и ещё раз перемешайте. Не вливайте масло сразу с плиты, иначе яйцо рядом с горячей струйкой может свернуться. Готовая смесь остаётся жидкой, светло-жёлтой.

Яичную смесь достаточно размешать до однородности, без отдельного взбивания белков.

Шаг 4. Замесите тесто и испеките манник

В два приёма вмешайте яичную смесь в набухшую манку, разбивая плотные комочки лопаткой. Отдельно соедините муку с разрыхлителем, просейте в миску и перемешайте до исчезновения сухих участков. Тесто получится густым, но текучим: широкая лента с лопатки постепенно расплывается на поверхности.

Переложите тесто в форму, разровняйте и поставьте на средний уровень духовки. Выпекайте 45–55 минут. Первые 35 минут дверцу не открывайте. Готовый манник подрумянится, а шпажка из центра выйдет без сырого теста. Если верх уже тёмный, а середина липкая, прикройте форму фольгой и продолжайте выпечку, проверяя каждые 5 минут.

Разровненное тесто сразу отправляют в уже прогретую духовку.

Шаг 5. Сварите лёгкий лимонный сироп

Пока манник печётся, налейте в небольшой сотейник 60 мл воды и всыпьте 60 г сахара. Прогрейте на слабом огне, помешивая, пока сахар не растворится. После закипания достаточно подержать сироп около минуты.

Снимите сотейник с огня, влейте 40 мл лимонного сока и перемешайте. Получится примерно 140 мл жидкого сиропа. Оставьте его остывать до тёплого состояния. Долго уваривать не нужно: густой сироп труднее распределить по пирогу, он задерживается на корочке.

Сироп остаётся жидким и почти прозрачным, с лёгким лимонным оттенком.

Шаг 6. Пропитайте ещё тёплый пирог

Достаньте форму из духовки и оставьте на 10 минут. Не вынимайте манник. Часто наколите верх деревянной шпажкой, погружая её примерно на две трети высоты пирога. Между проколами оставляйте около 2 см.

Столовой ложкой распределите по поверхности треть тёплого сиропа, включая участки у краёв. Подождите 2–3 минуты, пока он впитается, и повторите ещё дважды. Если небольшая лужица задержалась на поверхности, дайте ей впитаться перед следующей порцией. Нужен весь приготовленный объём, дополнительный сироп не доливайте.

Сироп добавляют порциями, чтобы он успевал впитываться в мякиш.

Шаг 7. Остудите и нарежьте

Оставьте манник в форме ещё примерно на час, пока он не станет едва тёплым. За это время сироп распределится в мякише, и пирог будет проще вынуть целым. Не накрывайте горячую форму плёнкой или плотной крышкой, иначе на корочке соберётся конденсат.

Проведите тонкой лопаткой вдоль бортиков. Накройте форму большой плоской тарелкой, аккуратно переверните, снимите форму и пергамент. Затем при помощи второй тарелки верните пирог корочкой вверх. Нарежьте на восемь кусков длинным острым ножом, вытирая лезвие после каждого разреза.

У остывшего манника срез держит форму, а влажный мякиш не сминается под ножом.

Почему пропитка не исправит сырой манник

Проверяйте готовность до сиропа. Влажная, но пропечённая крошка на шпажке отличается от тягучего теста, которое размазывается по дереву. Если внутри осталась сырая масса, сначала допеките пирог. Сироп только добавит жидкости и сделает недопечённую середину тяжелее.

Мука помогает маннику держать форму, но лишние две-три ложки заметно уплотнят его. Здесь лучше пользоваться весами. Слишком густое тесто не стоит исправлять дополнительным лимонным соком: его количество рассчитано для пропитки, а вкус самого теста задаёт цедра.

Как избежать горечи и резкой кислоты

Белая часть лимонной кожуры может дать выпечке горечь. Снимайте цедру короткими лёгкими движениями и поворачивайте плод, как только показался белый слой. Семечки в сироп тоже попадать не должны, поэтому сок удобно пропустить через небольшое сито.

Для более мягкого лимонного вкуса возьмите 30 мл сока и 70 мл воды. Общий объём жидкости сохранится, менять количество сахара в первой попытке не потребуется. Если же добавить сок целого крупного лимона без измерения, пропитки может оказаться слишком много, а вкус получится заметно кислее.

Если форма шире или уже

В форме 24 см слой теста будет ниже. Начинайте проверку примерно через 35 минут, затем ориентируйтесь на шпажку. В форме 20 см манник получится выше и потребует больше времени; верх может подрумяниться раньше середины.

Для первого приготовления удобнее придерживаться указанных 22 см. Цельная форма нужна и для пропитки: через неплотный шов разъёмной посуды сироп способен вытечь. Если другой формы нет, после выпечки переложите ещё тёплый пирог на блюдо с бортиком и уже там поливайте его сиропом.

С чем подать

Нарежьте манник, когда он остынет до комнатной температуры. Тогда лучше чувствуется лимонный аромат, а мякиш сохраняет мягкую, слегка зернистую структуру. Подайте к нему чай или кофе, по желанию добавьте ложку густого натурального йогурта без сахара.

Украшать поверхность необязательно: тонкая румяная корочка и светлый срез хорошо выглядят сами по себе. Если готовите пирог к гостям, испеките его за несколько часов до чаепития. На остывание и впитывание сиропа лучше оставить время заранее, чем разрезать ещё горячую середину.

Кусок лимонного манника и чай, простая подача без дополнительной сладкой заливки.

Как сохранить мягкость

Полностью остывший манник переложите в закрывающийся контейнер и уберите в холодильник. При температуре не выше 4 °C храните до трёх дней. Йогурт для подачи держите отдельно.

Перед едой достаньте нужную порцию из холодильника на 20–30 минут. Весь пирог каждый раз согревать не нужно. Остаток лучше хранить крупным куском: чем меньше открытых срезов, тем медленнее подсыхает мякиш. Повторно поливать его сиропом тоже не требуется.