Классический штрудель обычно готовят с яблоками, но сочные груши подходят для этого десерта не хуже. Если добавить к ним немного тёмного рома, изюма и свежего тимьяна, получится выпечка с совершенно другим характером. Начинка приобретёт лёгкий карамельный вкус, а цитрусовая цедра добавит приятную свежесть.

Такой штрудель хорошо подходит для прохладного осеннего вечера. Подавать его лучше слегка тёплым, дополнив шариком сливочного мороженого или ложкой сметаны.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Какие ингредиенты понадобятся

Для начинки возьмите 3–4 спелые, но достаточно плотные груши, 2–3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки изюма и 25 г сливочного масла. Также понадобятся 1,5 столовые ложки тёмного рома, чайная ложка свежего тимьяна, щепотка корицы и половина лимона.

Тесто можно приготовить самостоятельно или взять готовое слоёное. Для домашнего варианта понадобятся 200 г муки, 100 мл воды, столовая ложка растительного масла и щепотка соли. Для смазывания рулета подготовьте яйцо и немного молока, а для подачи - сахарную пудру.

Как приготовить штрудель с грушами

Сначала займитесь изюмом. Залейте его тёмным ромом и оставьте примерно на 20 минут, чтобы ягоды размягчились и впитали аромат напитка. Тем временем очистите груши и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, тимьян и корицу. Когда появится приятный карамельный аромат, выложите груши. Готовьте их 5–7 минут, периодически помешивая. Фрукты должны стать мягкими, но сохранить форму.

В конце добавьте изюм вместе с оставшимся ромом и натёртую лимонную цедру. Перемешайте начинку и снимите сковороду с огня. Перед тем как собирать штрудель, дайте ей остыть.

Теперь можно приготовить тесто. Смешайте муку с солью, влейте воду и растительное масло. Замесите мягкую однородную массу, накройте и оставьте на 30 минут. После этого раскатайте тесто как можно тоньше, практически до прозрачности.

Распределите грушевую начинку ближе к одному краю пласта и аккуратно сверните его рулетом. Края защипните, чтобы начинка не вытекала во время выпекания. Переложите штрудель на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом с небольшим количеством молока.

Выпекайте десерт при температуре 190 °C около 30–35 минут. Ориентируйтесь на цвет теста: готовый штрудель должен покрыться аппетитной золотистой корочкой.

Перед подачей дайте выпечке немного остыть и посыпьте сахарной пудрой. Для украшения можно использовать несколько листиков свежего тимьяна. Особенно вкусным штрудель получается ещё тёплым, когда нежная фруктовая начинка сочетается с хрустящим тестом.