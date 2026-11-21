Корицу можно добавить прямо в тесто, но в этих булочках она остаётся тонкой прослойкой между витками. Для этого творожное тесто раскатывают, смазывают маслом и сворачивают в рулет. После выпечки края чуть подрумяниваются, а внутри сохраняется мягкий мякиш с заметной коричной спиралью.

Дрожжи здесь не понадобятся: булочки поднимаются на разрыхлителе. Главная тонкость в твороге. Он должен быть без свободной сыворотки, иначе при раскатке захочется подсыпать слишком много муки. Небольшое охлаждение помогает справиться с липкостью и сохранить тесто мягким. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

В творожных улитках корица распределяется тонкой полоской между витками теста.

Ингредиенты

Для творожной основы

Творог жирностью 5–9%: 250 г

Яйцо среднего размера: 1 шт., около 50 г без скорлупы

Сахар: 50 г

Ванильный сахар: 5 г

Сливочное масло: 40 г

Для теста нужен творог без свободной сыворотки и одно среднее яйцо.

Берите обычный творог без добавок. Если пришлось дать сыворотке стечь через сито, отмеряйте 250 г уже после этого.

Мука и разрыхлитель

Пшеничная мука: 250 г в тесто и до 20 г для раскатки

Разрыхлитель: 7 г

Соль: 1 г, небольшая щепотка

Основную порцию муки отмерьте на весах, запас для раскатки оставьте в отдельной чашке.

Муку для раскатки держите отдельно. Она нужна тонким слоем на столе и скалке, а не для дополнительного плотного замеса.

Для коричной прослойки

Сливочное масло: 25 г, мягкое

Сахар: 35 г

Молотая корица: 4 г, примерно 2 чайные ложки без горки

Масло удержит сахар с корицей на поверхности теста, пока вы сворачиваете рулет.

Мягкое масло легко распределить по тесту тонким слоем. Полностью растапливать его не нужно: жидкое масло легче вытекает при сворачивании.

Как приготовить

Шаг 1. Разотрите творог и подготовьте масло

Отделите 25 г масла для начинки, нарежьте маленькими кубиками и оставьте размягчаться. Остальные 40 г растопите на слабом огне или короткими включениями микроволновки. Дайте маслу остыть до тёплого состояния.

Творог разотрите вилкой, а крупнозернистый протрите через сито. Небольшие мягкие крупинки допустимы, но сухие крупные комочки будут мешать раскатке. Если на дне упаковки есть сыворотка, сначала слейте её; особенно влажному творогу дайте стечь в сите в холодильнике. Это дополнительное время в общую продолжительность рецепта не входит.

Разотрите творог до мелкой, достаточно однородной структуры.

Шаг 2. Смешайте основу для теста

Добавьте к творогу яйцо, обычный и ванильный сахар. Размешайте вилкой или лопаткой, затем влейте тёплое растопленное масло. Пройдитесь лопаткой по дну и стенкам, чтобы в миске не осталось отдельных участков масла.

Долго взбивать массу не требуется. Она должна получиться кремовой, довольно густой, с мелкими творожными крупинками. Горячее масло не используйте: от него основа нагреется, и с мягким тестом будет труднее работать.

Творожная основа после добавления яйца, сахара и масла остаётся густой.

Шаг 3. Замесите тесто и ненадолго охладите

Смешайте 250 г муки с разрыхлителем и солью, просейте к творогу. Сначала работайте лопаткой, затем быстро соберите тесто руками. Остановитесь, как только исчезнет сухая мука и масса станет единым мягким комом.

Слегка приплюсните тесто, накройте и уберите в холодильник на 20 минут. Оно может немного липнуть к пальцам, это не повод сразу добавлять муку. Пока тесто охлаждается, разогрейте духовку до 180 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Застелите противень пергаментом.

Собранное тесто должно быть мягким. Короткое охлаждение облегчит раскатку.

Шаг 4. Раскатайте и распределите начинку

Слегка припылите стол и скалку мукой из отдельной порции. Раскатайте тесто в прямоугольник примерно 30 × 24 см, толщиной около 7–8 мм. При необходимости приподнимайте пласт широкой лопаткой и подсыпайте под него совсем немного муки.

Смажьте поверхность 25 г мягкого масла. Сахар смешайте с корицей и распределите поверх масла равномерным тонким слоем. Вдоль одного длинного края оставьте полоску шириной около 1,5 см без начинки: на ней будет удобнее закрепить шов.

Начинка покрывает пласт тонко, один длинный край остаётся свободным.

Шаг 5. Сверните рулет и нарежьте булочки

Начинайте сворачивать с длинного края, покрытого начинкой. Поднимайте тесто пальцами или лопаткой, укладывая витки без сильного сдавливания. В конце слегка прижмите свободный край к рулету и поверните его швом вниз.

Получившийся рулет длиной около 30 см разделите на восемь равных частей, примерно по 3,5–4 см. Используйте острый нож и режьте без сильного нажима сверху. Если заготовка немного сплющилась, осторожно придайте ей округлую форму пальцами.

Нарежьте рулет на восемь одинаковых улиток, чтобы они пропеклись одновременно.

Шаг 6. Разложите на противне и испеките

Поставьте улитки срезом вверх на подготовленный противень, в два ряда по четыре. Оставьте между ними около 3 см: в духовке тесто поднимется и расширится. Не прижимайте заготовки ладонью и не сдвигайте их вплотную.

Выпекайте на среднем уровне 25–30 минут. Верх и выступающие края должны стать золотистыми, основание тоже слегка подрумянится. Проверьте тесто деревянной шпажкой в толстой части витка, стараясь не попасть только в коричную прослойку. На шпажке не должно быть липкой сырой массы. Если булочки уже румяные, но внутри ещё не готовы, неплотно накройте их фольгой и допеките.

Восемь заготовок свободно помещаются на противне. Между ними нужно оставить место для подъёма.

Шаг 7. Дайте мякишу остыть

Оставьте булочки на противне на 5 минут, затем аккуратно перенесите на решётку. Подождите ещё не менее 10 минут. За это время мякиш станет устойчивее, и коричная спираль не смажется при разрезании.

Творожная выпечка внутри чуть влажнее обычной хлебной булочки. Не стоит оценивать готовность по разлому сразу из духовки: горячий мякиш легко сминается. После короткого остывания он должен разделяться на мягкие кусочки, без сырой липкой полосы в середине.

На решётке нижняя корочка не отсыревает от пара.

Почему тесто липнет к столу

Чаще всего дело во влажном твороге или тёплом масле. Сначала выдержите положенные 20 минут в холодильнике и только после этого оцените тесто. Для раскатки ему нужна небольшая подпылённая поверхность, поэтому полной сухости и упругости, как у пельменного теста, добиваться не надо.

Если пласт всё равно пристаёт, раскатывайте его между двумя листами пергамента с лёгким подпылом. Снимите верхний лист перед начинкой, а нижним помогайте приподнимать край, когда начнёте сворачивать. Так получится обойтись небольшим количеством дополнительной муки.

Как сохранить рисунок спирали

Слишком толстый слой масла и сахара при нагреве вытекает и раздвигает витки. Придерживайтесь указанных количеств, а тесто не раскатывайте до прозрачности. В тонком пласте легче появляются разрывы, через которые начинка выходит на противень.

Небольшое количество сахарного сиропа вокруг булочек допустимо. Именно поэтому пригодится пергамент. Не затягивайте рулет слишком туго: тесту нужно место, чтобы подняться, и тогда середина не вытолкнется высоким конусом.

Можно ли подготовить всё с вечера

Заранее отмерьте муку, разрыхлитель и соль в одну сухую ёмкость, а сахар с корицей для начинки в другую. Творог при необходимости протрите и уберите в холодильник. Утром останется растопить масло, замесить и раскатать тесто.

Сформированные сырые булочки лучше не оставлять до следующего дня: разрыхлитель начинает работать после соединения с влажной основой. Если нужны готовые булочки к раннему завтраку, испеките их накануне, правильно охладите и храните в холодильнике.

С чем подать

Подавайте улитки слегка тёплыми с чаем, кофе или молоком. Сахара в прослойке достаточно, чтобы обойтись без глазури. Разломите одну булочку, чтобы показать мягкий мякиш и коричную прослойку.

Для более мягкой подачи можно поставить рядом немного густого натурального йогурта. Добавляйте его уже к отдельному кусочку, сохраняя поверхность остальных булочек сухой. Корица и творог хорошо заметны сами по себе, поэтому дополнительных специй или сложного крема здесь не требуется.

Тёплая булочка с коричной спиралью и чашка чая, простой вариант подачи.

Как сохранить до следующего дня

Остывшие булочки сложите в закрывающийся контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после выпечки. При температуре не выше 4 °C храните до двух дней. Горячие булочки плотно не закрывайте: конденсат размягчит корочку.

Нужную порцию разогрейте под неплотным листом фольги при 150 °C. Обычно хватает 8–12 минут, но время зависит от духовки и размера булочек: середина должна хорошо прогреться. Остальную выпечку оставьте в холодильнике и доставайте по мере надобности.